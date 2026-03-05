　
社會 社會焦點 保障人權

教練涉性騷擾校內養狗「坐沙發吹冷氣」畫面曝　妻還霸占跑步機

▲彰化縣某國中傳出男教練涉性騷擾，且教練夫妻長期在公家訓練場養狗。（圖／人本基金會中部辦公室提供）

▲彰化縣某國中傳出男教練涉性騷擾，且教練夫妻長期在公家訓練場養狗。（圖／人本基金會中部辦公室提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣某國中去年度爆發武術教練涉嫌性騷擾及霸凌女學生，如今人本基金會台中辦公室再度指控，教練夫妻不但在學校訓練場養狗養貓，還要吹整天冷氣，教練妻子要用跑步機時，學生都得乖乖讓位。對此教育處回應，訓練場地已經收回，目前以學校教學使用為主，未來會加強管理不定期抽查。

這起案件最早源自於去年校隊一名女學生遭到教練不當碰觸，甚至被逼迫做出「搭拱橋」的高難度動作，還得「青蛙跳繞操場20圈」，讓學生身心嚴重受創。更扯的是，女學生鼓起勇氣申訴後，竟然立刻被踢出團隊通訊群組。

沒想到案件發展至今，當家長還在跑申覆流程，卻傳出這名教練可能即將返校授課，消息一出立刻引發恐慌，受害學生甚至嚇到不敢上學！彰化縣教育處2日緊急召開申復審議小組會議，審議結果出爐，認定申覆有理，這代表原調查結論被推翻，案件必須重新檢視！教育處已發函要求校方依據《性別平等教育法》重新調查；更關鍵的是，教育處同時要求校方立即召開會議，研議將這名教練暫時停聘，避免他在調查結果出爐前就重返校園。

▲彰化縣某國中傳出男教練涉性騷擾，且教練夫妻長期在公家訓練場養狗。（圖／人本基金會中部辦公室提供）

▲彰化縣某國中傳出男教練涉性騷擾，且教練夫妻長期在公家訓練場養狗。（圖／人本基金會中部辦公室提供）

然而案件越滾越大，人本基金會台中辦公室再踢爆這對教練夫妻把學校訓練場當成自家！主任曾芳苑直言「真的太誇張了！教練太太要用跑步機，學生就得讓開，好像學校是她家開的健身房。」更扯的是，夫妻倆還直接把好幾隻狗貓養在訓練場，冷氣一開就是一整天給寵物吹，練習墊上常常都看得到寵物便溺的痕跡。

對此教育處回應，訓練場地已經收回，目前以學校教學使用為主，未來會加強管理不定期抽查。但曾芳苑強調，性騷擾案絕對不是單一事件，教育處應該全面擴大調查，也呼籲盡快讓已經復職的教練停聘，「不要再用請假的方式來拖延，這樣其他受害者才敢站出來！」

03/03 全台詐欺最新數據

彰化教育處人本基金會霸凌國中教練

