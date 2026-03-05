美太空部隊立功！2大武器「搶先摧毀伊朗飛彈」　網戰癱瘓雷達網

▲美軍中央司令部發布照片，美軍發射垂發飛彈打擊伊朗。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《紐約郵報》報導，美軍對伊朗發起的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）之中，太空部隊、網戰司令部扮演至關重要的角色，透過熱追蹤衛星、軍用級惡意軟體、雷達干擾軟體、最先進雷射武器等，在戰鬥初期先發制人，將己方傷亡減到最低。

「史詩怒火行動」的最初72小時內，美軍已打擊1700個目標，摧毀逾200座彈道飛彈發射器，相當於伊朗擁有數量的一半。此外，數百枚飛彈在發射前就遭破壞。美軍之所以能夠精準打擊敵方飛彈發射場、核設施與領導人，卻未造成重大損失，很大一部分要歸功於太空部隊的作戰。

As the President stated, our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime.



The President ordered bold action. CENTCOM forces are delivering an overwhelming and unrelenting blow. pic.twitter.com/B0k5gV4YnU — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 28, 2026



熱追蹤衛星

美國太空部隊成立於2019年，對於空軍及陸軍行動而言至關重要，因為他們能夠協助同袍了解何時何地展開攻擊，何時採取掩護措施，以及敵方飛彈的位置。

美國空軍退役軍官、約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）前太空部隊計畫教授齊亞尼克（Brent David Ziarnick）表示，太空部隊透過配備紅外線感測器的衛星，在飛彈升空瞬間偵測熱源並鎖定發射位置，再發射愛國者飛彈等系統，加以攔截並摧毀。與此同時，地面部隊也會收到通知，前往掩體或進行躲避。

ABC News報導，已有數百枚伊朗飛彈透過這項技術被消滅。

令人驚訝的是，儘管這場戰鬥發生在中東，太空部隊的大多數行動均在美國境內完成。軍方人員在一種被稱為「雷達罩」（Radomes）的設施內工作，即時接收空中資訊，計算飛彈發射軌跡，確認可能落點，並且採取相應行動。

▼美國海軍兩棲船塢運輸艦「波特蘭號」（USS Portland）在太平洋進行雷射武器系統測試。（圖／翻攝X@USPacificFleet）

最先進雷射武器



美國中央司令部發布影片顯示，一艘部署中東的美國海軍驅逐艦，似乎配備新武器「整合式光學眩目與偵察高能雷射系統」（HELIOS）。根據軍事觀察人士，這款尖端武器擁有可轉向砲頭，能夠發射高度集中的能量光束，擊落無人機。

以色列邊境火箭升空數秒後就爆炸的畫面，被普遍認為是以色列類似武器，高功率雷射防空系統「鐵束」（iron beam）的傑作。

⚡HISTORIC: For the first time ever, Israel used the Iron Beam to intercept rockets fired by Hezbollah. pic.twitter.com/DU63REU22k — Israel War Room (@IsraelWarRoom) March 2, 2026

網戰部隊助攻

齊亞尼克解釋，伊朗飛彈發射系統被破壞的過程時說，「太空部隊確定雷達位置，然後與網戰司令部合作加以干擾。網戰司令部會試圖讓伊朗雷達無法運作，包括入侵系統並使其關閉，或者接管系統。植入軟體之後，電腦就會變成一塊磚頭。」

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）證實，在任何實彈發射之前，網戰司令部已癱瘓伊朗全境的「通訊與感測網路，目的是為了擾亂與迷惑敵軍。」

以色列網路間諜也透露，他們花費數年駭入伊朗首都德黑蘭幾乎每一個交通監視器，以利在暗殺行動之前，監視伊朗最高領袖哈米尼。《金融時報》指出，摩薩德（Mossad）透過這些鏡頭確認哈米尼的保鑣與隨扈身分，他們的住址、停車位及保護對象等資訊。