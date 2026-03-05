　
國際

美太空部隊立功！2大武器「搶先摧毀伊朗飛彈」　網戰癱瘓雷達網

▲▼美軍中央司令部發布照片，美軍發射垂發飛彈打擊伊朗。（圖／路透）

▲美軍中央司令部發布照片，美軍發射垂發飛彈打擊伊朗。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《紐約郵報》報導，美軍對伊朗發起的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）之中，太空部隊、網戰司令部扮演至關重要的角色，透過熱追蹤衛星、軍用級惡意軟體、雷達干擾軟體、最先進雷射武器等，在戰鬥初期先發制人，將己方傷亡減到最低。

「史詩怒火行動」的最初72小時內，美軍已打擊1700個目標，摧毀逾200座彈道飛彈發射器，相當於伊朗擁有數量的一半。此外，數百枚飛彈在發射前就遭破壞。美軍之所以能夠精準打擊敵方飛彈發射場、核設施與領導人，卻未造成重大損失，很大一部分要歸功於太空部隊的作戰。

熱追蹤衛星

美國太空部隊成立於2019年，對於空軍及陸軍行動而言至關重要，因為他們能夠協助同袍了解何時何地展開攻擊，何時採取掩護措施，以及敵方飛彈的位置。

美國空軍退役軍官、約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）前太空部隊計畫教授齊亞尼克（Brent David Ziarnick）表示，太空部隊透過配備紅外線感測器的衛星，在飛彈升空瞬間偵測熱源並鎖定發射位置，再發射愛國者飛彈等系統，加以攔截並摧毀。與此同時，地面部隊也會收到通知，前往掩體或進行躲避。

ABC News報導，已有數百枚伊朗飛彈透過這項技術被消滅。

令人驚訝的是，儘管這場戰鬥發生在中東，太空部隊的大多數行動均在美國境內完成。軍方人員在一種被稱為「雷達罩」（Radomes）的設施內工作，即時接收空中資訊，計算飛彈發射軌跡，確認可能落點，並且採取相應行動。

▼美國海軍兩棲船塢運輸艦「波特蘭號」（USS Portland）在太平洋進行雷射武器系統測試。（圖／翻攝X@USPacificFleet）

▲▼美國海軍兩棲船塢運輸艦「波特蘭號」（USS Portland）在太平洋進行雷射武器系統測試。（圖／翻攝X@USPacificFleet）

最先進雷射武器

美國中央司令部發布影片顯示，一艘部署中東的美國海軍驅逐艦，似乎配備新武器「整合式光學眩目與偵察高能雷射系統」（HELIOS）。根據軍事觀察人士，這款尖端武器擁有可轉向砲頭，能夠發射高度集中的能量光束，擊落無人機。

以色列邊境火箭升空數秒後就爆炸的畫面，被普遍認為是以色列類似武器，高功率雷射防空系統「鐵束」（iron beam）的傑作。

網戰部隊助攻

齊亞尼克解釋，伊朗飛彈發射系統被破壞的過程時說，「太空部隊確定雷達位置，然後與網戰司令部合作加以干擾。網戰司令部會試圖讓伊朗雷達無法運作，包括入侵系統並使其關閉，或者接管系統。植入軟體之後，電腦就會變成一塊磚頭。」

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）證實，在任何實彈發射之前，網戰司令部已癱瘓伊朗全境的「通訊與感測網路，目的是為了擾亂與迷惑敵軍。」

以色列網路間諜也透露，他們花費數年駭入伊朗首都德黑蘭幾乎每一個交通監視器，以利在暗殺行動之前，監視伊朗最高領袖哈米尼。《金融時報》指出，摩薩德（Mossad）透過這些鏡頭確認哈米尼的保鑣與隨扈身分，他們的住址、停車位及保護對象等資訊。

 
03/03

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

美軍伊朗太空部隊雷射武器軍武網路戰駭客

更多
