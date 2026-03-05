衛星照曝光！伊朗海軍基地被轟「11艦艇毀了」　關鍵核設施又遇襲

▲衛星影像顯示，3月2日伊朗阿巴斯軍港被攻擊，船艦飄出滾滾濃煙。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美伊衝突延燒，最新衛星影像顯示，自從2月28日衝突爆發以來，伊朗大量軍事設施被摧毀或受損，至少11艘海軍艦艇被毀或重創，飛彈基地、指揮總部、關鍵核設施，同樣成為攻擊目標。

4日衛星照片顯示，坐落於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），同時也是伊朗海軍總部的阿巴斯港（Bandar Abbas）軍事設施遭遇精準打擊，至少一艘船隻翻覆，多艘軍艦冒出濃煙。情報公司MAIAR表示，這裡至少5艘船艦被擊中或沉沒。

被摧毀船隻包括伊朗最大型海軍艦艇、能夠搭載無人機的「馬克蘭號」（IRINS Makran），船身冒出滾滾黑煙。海事安全公司Vanguard證實，「巴揚多爾號」（IRIS Bayandor）、「納格迪號」（IRIS Naghdi）與「賈馬蘭號」（IRIS Jamaran）等艦艇也在空襲中被毀。

MAIAR表示，去年下水的最新無人機母艦巴蓋里號（IRIS Shahid Bagheri）也被擊沉，但BBC無法獨立核實這個消息。

▲衛星影像顯示，3月4日伊朗科納拉克海軍基地一艘船隻翻覆。（圖／路透）

此外，位於南部的科納拉克海軍基地（Konarak Naval Base）也有多艘船艦受損。MAIAR確認6艘船受損，2日衛星影像顯示多棟建築物被夷平。

美國中央司令部（Centcom）則宣稱多達17艘伊朗艦艇，包括「最具作戰能力」的潛艦被摧毀。司令庫柏上將（Adm Brad Cooper）3日表示，美軍空襲已摧毀伊朗數百個防空設施、彈道飛彈及無人機，「伊朗政權騷擾國際航運數十年，如今阿拉伯灣、荷莫茲海峽與阿曼灣，已無任何伊朗船隻航行。」

▲3月4日，伊朗霍拉馬巴德（Khorramabad）飛彈基地隧道入口及附近建築被摧毀。（圖／路透）

▲3月2日，喬卡巴爾克（Choqa Balk-e）無人機基地，儲存建築、掩體與發射設備遭大規模破壞。（圖／路透）

美國總統川普2日提出美國空襲的3大主要目標，包括殲滅伊朗海軍、摧毀伊朗飛彈基地、遏止核武發展。斯里蘭卡4日表示一艘伊朗船艦在該國附近海域沉沒，他們已經展開救援行動，目前仍有140人失蹤。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）稍後證實，美軍潛艦4日在印度洋發射魚雷擊中一艘伊朗軍艦。

其他衛星影像顯示，伊朗南部霍爾古（khork）與西北部大布里士（Tabriz）的飛彈基地受損，而科納拉克空軍基地（Konarak air base）的飛彈儲存設施與掩體均遭擊中。

▲3月1日，伊朗扎黑丹空軍基地（Zahedan airbase）雷達系統被摧毀。（圖／路透）

▲3日衛星影像顯示，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）總部遭嚴重破壞，至少6棟建築物被毀。伊朗國防大學與情報部也被破壞。（圖／路透）

▲納坦茲（Natanz）核設施3月1日（左）和3月2日（右）受損後的景象。國際原子能總署（IAEA）表示，受損建築為通往地下鈾濃縮設施的出入口與通道，預期不會產生輻射後果。（圖／達志影像／美聯社）

伊朗戰損規模不明 推測效果顯著

BBC指出，伊朗軍事設施的整體損失規模依然不明，截至3日晚間攻擊仍在持續進行中，而以色列的攻擊目標是位於伊朗首都德黑蘭（Tehran）的「安全總部」。不過戰爭研究所（ISW）認為，伊朗對以色列與阿聯的飛彈攻擊明顯減少，顯示摧毀彈道飛彈發射器的行動已取得顯著成效。

前美軍中央司令部司令福特爾將軍（Gen. Joseph Votel）告訴BBC，許多空襲行動針對伊朗「內部安全機構」，目的是削弱「該政權控制人民的能力」。

不過，伊朗各地也有許多民用建築被擊中。伊朗官方統計，南部米納布（Minab）一所學校遭空襲後至少160人喪生，其中包括兒童。美國人權活動者新聞社（HRANA）統計，自衝突爆發以來，已有1097名平民被通報喪命。