　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

衛星照曝光！伊朗海軍基地被轟「11艦艇毀了」　關鍵核設施又遇襲

▲▼美伊衝突，衛星影像顯示，3月2日伊朗阿巴斯軍港（Bandar Abbas Military Harbour）發生火災。（圖／路透）

▲衛星影像顯示，3月2日伊朗阿巴斯軍港被攻擊，船艦飄出滾滾濃煙。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美伊衝突延燒，最新衛星影像顯示，自從2月28日衝突爆發以來，伊朗大量軍事設施被摧毀或受損，至少11艘海軍艦艇被毀或重創，飛彈基地、指揮總部、關鍵核設施，同樣成為攻擊目標。

4日衛星照片顯示，坐落於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），同時也是伊朗海軍總部的阿巴斯港（Bandar Abbas）軍事設施遭遇精準打擊，至少一艘船隻翻覆，多艘軍艦冒出濃煙。情報公司MAIAR表示，這裡至少5艘船艦被擊中或沉沒。

被摧毀船隻包括伊朗最大型海軍艦艇、能夠搭載無人機的「馬克蘭號」（IRINS Makran），船身冒出滾滾黑煙。海事安全公司Vanguard證實，「巴揚多爾號」（IRIS Bayandor）、「納格迪號」（IRIS Naghdi）與「賈馬蘭號」（IRIS Jamaran）等艦艇也在空襲中被毀。

MAIAR表示，去年下水的最新無人機母艦巴蓋里號（IRIS Shahid Bagheri）也被擊沉，但BBC無法獨立核實這個消息。

▲▼美伊衝突，衛星影像顯示，3月4日伊朗科納拉克（Konarak）海軍基地一艘船隻翻覆。（圖／路透）

▲衛星影像顯示，3月4日伊朗科納拉克海軍基地一艘船隻翻覆。（圖／路透）

此外，位於南部的科納拉克海軍基地（Konarak Naval Base）也有多艘船艦受損。MAIAR確認6艘船受損，2日衛星影像顯示多棟建築物被夷平。

美國中央司令部（Centcom）則宣稱多達17艘伊朗艦艇，包括「最具作戰能力」的潛艦被摧毀。司令庫柏上將（Adm Brad Cooper）3日表示，美軍空襲已摧毀伊朗數百個防空設施、彈道飛彈及無人機，「伊朗政權騷擾國際航運數十年，如今阿拉伯灣、荷莫茲海峽與阿曼灣，已無任何伊朗船隻航行。」

▲▼美伊衝突，衛星影像顯示，3月4日伊朗霍拉馬巴德（Khorramabad）飛彈基地隧道入口及附近建築被摧毀。（圖／路透）

▲3月4日，伊朗霍拉馬巴德（Khorramabad）飛彈基地隧道入口及附近建築被摧毀。（圖／路透）

▲▼美伊衝突，衛星影像顯示，3月2日，伊朗喬卡巴爾克（Choqa Balk-e）無人機基地遭到破壞。（圖／路透）

▲3月2日，喬卡巴爾克（Choqa Balk-e）無人機基地，儲存建築、掩體與發射設備遭大規模破壞。（圖／路透）

美國總統川普2日提出美國空襲的3大主要目標，包括殲滅伊朗海軍、摧毀伊朗飛彈基地、遏止核武發展。斯里蘭卡4日表示一艘伊朗船艦在該國附近海域沉沒，他們已經展開救援行動，目前仍有140人失蹤。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）稍後證實，美軍潛艦4日在印度洋發射魚雷擊中一艘伊朗軍艦。

其他衛星影像顯示，伊朗南部霍爾古（khork）與西北部大布里士（Tabriz）的飛彈基地受損，而科納拉克空軍基地（Konarak air base）的飛彈儲存設施與掩體均遭擊中。

▲▼美伊衝突，衛星影像顯示，3月1日，伊朗扎黑丹空軍基地（Zahedan airbase）雷達系統被摧毀。（圖／路透）。

▲3月1日，伊朗扎黑丹空軍基地（Zahedan airbase）雷達系統被摧毀。（圖／路透）

▲▼美伊衝突，衛星影像顯示，3月3日，伊朗德黑蘭的伊斯蘭革​​命衛隊（ IRGC ）總部遭空襲後。（圖／路透）

▲3日衛星影像顯示，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）總部遭嚴重破壞，至少6棟建築物被毀。伊朗國防大學與情報部也被破壞。（圖／路透）

▲▼美伊衝突，衛星影像顯示，伊朗納坦茲（Natanz）核設施3月1日（左）和3月2日（右）受損後的景象。（圖／達志影像／美聯社）

▲納坦茲（Natanz）核設施3月1日（左）和3月2日（右）受損後的景象。國際原子能總署（IAEA）表示，受損建築為通往地下鈾濃縮設施的出入口與通道，預期不會產生輻射後果。（圖／達志影像／美聯社）

伊朗戰損規模不明　推測效果顯著

BBC指出，伊朗軍事設施的整體損失規模依然不明，截至3日晚間攻擊仍在持續進行中，而以色列的攻擊目標是位於伊朗首都德黑蘭（Tehran）的「安全總部」。不過戰爭研究所（ISW）認為，伊朗對以色列與阿聯的飛彈攻擊明顯減少，顯示摧毀彈道飛彈發射器的行動已取得顯著成效。

前美軍中央司令部司令福特爾將軍（Gen. Joseph Votel）告訴BBC，許多空襲行動針對伊朗「內部安全機構」，目的是削弱「該政權控制人民的能力」。

不過，伊朗各地也有許多民用建築被擊中。伊朗官方統計，南部米納布（Minab）一所學校遭空襲後至少160人喪生，其中包括兒童。美國人權活動者新聞社（HRANA）統計，自衝突爆發以來，已有1097名平民被通報喪命。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／再度挨轟！　台灣0比3落後
快訊／張奕化解滿壘危機！　台灣6局0比2落後
大聯盟專家「預測WBC名次」...中華隊止步小組賽
快訊／陳傑憲被球砸中退場！
快訊／蔡瑞雪神隱1天發聲了！
台灣「美女軍團」東京大巨蛋應援！　日網暴動了
快訊／挨轟2分砲！　台灣0比2落後

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

出電梯瞬間「梯廂突然暴衝往上」　男差點被夾成肉餅驚險畫面曝

土耳其遭伊朗報復　美國務卿盧比歐警告：攻擊北約「不可原諒」

美太空部隊立功！2大武器「搶先摧毀伊朗飛彈」　網戰癱瘓雷達網

差2分鐘！伊朗戰機突襲美國中東最大基地　卡達F-15升空擊落

滑雪男遇雪崩「困厚雪下活埋4小時」　妻靠iPhone定位成功救命　

加拿大總理鬆口　不排除參與中東戰爭的可能性

台灣球迷嗨翻應援！東京巨蛋「吹起小號」震撼日媒　人潮擠爆廁所

衛星照曝光！伊朗海軍基地被轟「11艦艇毀了」　關鍵核設施又遇襲

川普通話庫德族領袖！傳武裝部隊「已攻入伊朗」　德黑蘭怒斥謊言

長子過27歲生日　貝克漢夫妻曝童年照「愛你」遞橄欖枝

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

La glow天鵝頸緻霜科研成分升級 女神高敏敏：配方有感、體驗愉悅

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

美特種部隊出動！聯手厄瓜多展開軍事行動

大車「夾殺」畫面曝！國1路竹段轎車慘成鐵餅　通勤業務員慘死

出電梯瞬間「梯廂突然暴衝往上」　男差點被夾成肉餅驚險畫面曝

土耳其遭伊朗報復　美國務卿盧比歐警告：攻擊北約「不可原諒」

美太空部隊立功！2大武器「搶先摧毀伊朗飛彈」　網戰癱瘓雷達網

差2分鐘！伊朗戰機突襲美國中東最大基地　卡達F-15升空擊落

滑雪男遇雪崩「困厚雪下活埋4小時」　妻靠iPhone定位成功救命　

加拿大總理鬆口　不排除參與中東戰爭的可能性

台灣球迷嗨翻應援！東京巨蛋「吹起小號」震撼日媒　人潮擠爆廁所

衛星照曝光！伊朗海軍基地被轟「11艦艇毀了」　關鍵核設施又遇襲

川普通話庫德族領袖！傳武裝部隊「已攻入伊朗」　德黑蘭怒斥謊言

長子過27歲生日　貝克漢夫妻曝童年照「愛你」遞橄欖枝

花東出「鏟」幸福圓滿謝幕！4個月帶動800萬消費　汽車得主揭曉

高議員初選生變！前鎮小港現任落馬　「1老2新」牽動派系版圖

平日白天照樣爆量收看　Netflix播WBC局間插廣告引熱議

不斷更新／澳洲狀元郎炸裂！張奕7局下挨轟台灣0比3落後

趕快逆轉！WBC彰化送800肉圓　阿璋霸氣喊：贏澳1分加碼100顆

民進黨高雄大崗山初選出爐　2老將1新人出線

陸全國人大會議開幕　破百人缺席！113人創近10年新高

出電梯瞬間「梯廂突然暴衝往上」　男差點被夾成肉餅驚險畫面曝

土耳其遭伊朗報復　美國務卿盧比歐警告：攻擊北約「不可原諒」

美太空部隊立功！2大武器「搶先摧毀伊朗飛彈」　網戰癱瘓雷達網

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」　重建後王家梁脫口：好大喔

國際熱門新聞

AV女優逛迪士尼被認出！男喊一句讓她氣炸

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

杜拜地標遭炸！母女砸164萬囤12張機票逃難

伊朗最新型軍艦被美擊沉　找到87具遺體

土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

以軍再打1至2週！紐時揭伊朗戰後求和密訊

美衛星照證實！卡達「鋪路爪」、2套薩德遭炸　美軍損失逾630億

二皇子穆吉塔巴將掌權　身家數十億曝光

伊朗「無人機大軍」曝光　藏身地下設施

以色列證實　首遭伊朗、真主黨協同攻擊

盧比歐曾獲金色「中正劍」　放話：讓蔣出場

川普笑到最後！　美軍擊殺密謀暗殺川普秘密部隊首腦

傳伊朗有意和談！美股四大指數收漲　台積電ADR漲逾1％

台灣球迷嗨翻！東京巨蛋「吹起小號」撼日媒

更多熱門

相關新聞

川普通話庫德族領袖　傳部隊「已攻入伊朗」

川普通話庫德族領袖　傳部隊「已攻入伊朗」

美伊緊張局勢再掀波瀾！外媒披露，數千名駐伊拉克北部的庫德武裝部隊已向伊朗展開地面攻勢，美國官員也證實相關動向。

中東軍事衝突　凸顯台灣應快速提高「能源自主」

中東軍事衝突　凸顯台灣應快速提高「能源自主」

伊朗「無人機大軍」曝光　藏身地下設施

伊朗「無人機大軍」曝光　藏身地下設施

卡達急撤「美國大使館」周邊居民

卡達急撤「美國大使館」周邊居民

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

關鍵字：

伊朗空襲軍港飛彈基地平民

讀者迴響

熱門新聞

宋晟睿草上飛美技！台灣0比2澳洲

李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

AV女優逛迪士尼被認出！男喊一句讓她氣炸

最情緒化星座Top 3！

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發

快訊／蔡瑞雪神隱1天發聲了！切割那個凱文

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！超狂背景曝光

許維恩罹癌後首發聲「切除雙乳手術動了11hrs」

今最後1天！1張千萬、8張百萬發票沒人領　消費地點曝

486先生曝公司困境：只能硬撐

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

中華隊先發打線曝光！網沒看到這2人疑惑了

杜拜地標遭炸！母女砸164萬囤12張機票逃難

更多

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面