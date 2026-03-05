　
國際

被炸得粉碎！伊朗小學遭空襲165死　「連綿小墓坑」心碎畫面曝光

▲▼伊朗南部米納布鎮（Minab）3日舉行大規模葬禮，悼念遭美軍轟炸喪生的165名女學童與教職員。（圖／路透）

▲伊朗南部米納布鎮（Minab）舉行大規模葬禮，悼念遭美軍轟炸喪生的165名女學童與教職員。（圖／路透，同下同。）

記者吳美依／綜合報導

伊朗南部米納布鎮（Minab）3日舉行大規模葬禮，悼念遭美軍轟炸喪生的165名女學童與教職員，死者們集體下葬的畫面令人深感衝擊。聯合國對此譴責，並且呼籲展開徹底調查。

小學被空襲　逾160女童喪命

2月28日，位於伊朗南部霍爾木茲甘省（Hormozgan province）米納布鎮的「沙賈雷赫塔耶貝女子學校」（Shajareh Tayyebeh girls school）遭3枚飛彈擊中，造成至少165人罹難，多為7至12歲女學童。

該學校距離「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）基地僅約600公尺。而伊朗每週工作日為週六至週四，週五才是唯一休息日，也就是說空襲發生時，校內正有大量師生。

「被炸得粉碎」　伊朗怒斥冷血屠殺

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）2日在社群平台X發布集體下葬的空拍照片痛批，「這些是為超過160名無辜女孩挖掘的墳墓，她們在美以轟炸小學之中喪生，屍體被炸得粉碎。這就是川普先生承諾的『拯救』在現實中的模樣。從加薩到米納布，無辜者慘遭冷血屠殺。」

伊朗國家電視台3日播報畫面顯示，米納布市公共廣場擠滿數千名民眾，男性揮舞伊朗旗幟，女性身披黑色罩袍，高喊反美、反以色列口號，並且誓言「絕不投降」。一名自稱罹難者母親的女性高舉印有照片的海報，稱之為「美國罪行的證據」，並表示這些女童「為真主而犧牲」。

▲▼伊朗南部米納布鎮（Minab）3日舉行大規模葬禮，悼念遭美軍轟炸喪生的165名女學童與教職員。（圖／路透）

▲▼伊朗南部米納布鎮（Minab）3日舉行大規模葬禮，悼念遭美軍轟炸喪生的165名女學童與教職員。（圖／路透）

國際批評與美國回應

聯合國獨立調查團4日嚴厲譴責美以空襲，以及隨後的伊朗報復攻擊，指出這些軍事行動均違反聯合國憲章（United Nations Charter），內文禁止針對任何國家的領土完整性或政治獨立性使用武力。

根據國際人道法，蓄意攻擊教育機構、醫院或任何民用建築，均構成戰爭罪。聯合國人權辦公室呼籲針對「沙賈雷赫塔耶貝女子學校」事件展開「迅速、公正且徹底的調查」，但人權高級專員圖克（Volker Turk）坦言，目前尚無充足資訊判斷這次攻擊是否構成戰爭罪。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）2日回應質疑時強調「美國不會刻意攻擊學校」，但若該攻擊確實為美軍所為，國防部將展開調查。

03/03 全台詐欺最新數據

被炸得粉碎！伊朗小學遭空襲165死　「連綿小墓坑」心碎畫面曝光

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

