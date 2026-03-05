　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

太子集團9幹部全獲交保！「財務副總」籌不出150萬　僅她返看守所

記者劉昌松、黃哲民、莊智勝／台北報導

台北地檢署偵結柬埔寨太子集團在台設點洗錢案，於4日起訴62人，其中在押的王昱棠、辜淑雯等9名主嫌，移審至台北地院召開接押庭，9人全數獲交保，金額介於30萬元至500萬元，均限制住居與限制出境、出海；其中尼爾創新公司財務副總鄭巧枚因籌不出保金150萬元，今(5日)凌晨遭押返台北看守所，其餘8名被告均完成交保手續後離開。

▲▼太子集團詐欺洗錢案，尼爾創新財務主管鄭巧枚。（圖／記者劉昌松攝）

▲尼爾創新財務副總鄭巧枚因籌不出150萬元保金，凌晨遭押返台北看守所。（資料照／記者劉昌松攝）

台北地院法官裁定，操盤手王昱棠500萬元、天旭公司人資長辜淑雯交保400萬元，太子集團在台最高負責人李添的特助李守禮、尼爾創新公司負責人林揚茂與尼爾創新公司財務副總鄭巧枚各150萬元交保，天旭公司會計主管陳麗珊交保100萬元，為李添管理超跑的邱子恩、洗錢「水房」要角陳韋志各交保50萬元，管理遊艇的玄古管理顧問公司負責人王俊國交保30萬元。

9名在押被告交保期間，均限制住居與限制出境、出海8個月，皆須接受科技監控防逃，王昱棠佩戴電子腳環與持用個案手機、辜淑雯佩戴電子腳環，其餘7人均佩戴電子手環並於每周二、五上午10點，向限制住居地轄區派出所報到1次。

法官一併諭知限時於4日晚間9點30分前繳足保證金，否則將先還押，待籌足保證金再辦保，若覓保無著須羈押。9名被告中，僅鄭巧枚因親友來不及在時限內籌足150萬元保金，凌晨遭押返台北看守所，其餘8人均繳納保金，先後依規定完成交保手續離開。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中華隊11點開打！老闆宣布「工作先放下」看轉播　網超羨慕
1勝9敗巨蛋魔咒！　中華隊拚20年首勝
今最後1天！千萬發票沒人領　消費地點曝
葉總叮嚀「台灣人都在看你」　張政禹深擁李灝宇
投注金額破1.2億！　中華隊首戰運彩最新賠率出爐
快訊／澳洲戰中華隊打線出爐！　大聯盟選秀狀元打頭陣
快訊／記憶體股滿血復活！　4檔飆漲停
中華隊先發打線「沒看到2人」！球迷疑惑：有點意外

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

無照騎機車「雙載硬走快車道」台南猴被攔　最高可罰3萬6

超罕見！澎湖山水上帝廟驚見「立筊」　信眾喜獲1錢黃金龜　

半夜躲雞寮製毒！警上門他嚇到大叫「有鬼」　無膽師徒落網

買漁船懷疑遭坑400萬！水產老闆討錢不成...持雙槍開轟險奪命

太子集團9被告力爭交保！他竟稱「想回家養烏龜」　法官當庭傻眼

新竹驚見紅衣女孩被綁電線桿！好心路人報警解救…竟是姑姑下手

台南泳池輕鋼架突從5米高天花板砸下　5歲童小腿割傷...緊急送醫

專挑ATM出鈔口尿尿　台北男被判刑3個月

太子集團驚人薪資曝光！操盤手月領31萬　負責人喊「只是打工仔」

不滿工作分配！前員工酒後持刀找老闆理論　遭眾人合力壓制送辦

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

La glow天鵝頸緻霜科研成分升級 女神高敏敏：配方有感、體驗愉悅

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

美特種部隊出動！聯手厄瓜多展開軍事行動

大車「夾殺」畫面曝！國1路竹段轎車慘成鐵餅　通勤業務員慘死

無照騎機車「雙載硬走快車道」台南猴被攔　最高可罰3萬6

超罕見！澎湖山水上帝廟驚見「立筊」　信眾喜獲1錢黃金龜　

半夜躲雞寮製毒！警上門他嚇到大叫「有鬼」　無膽師徒落網

買漁船懷疑遭坑400萬！水產老闆討錢不成...持雙槍開轟險奪命

太子集團9被告力爭交保！他竟稱「想回家養烏龜」　法官當庭傻眼

新竹驚見紅衣女孩被綁電線桿！好心路人報警解救…竟是姑姑下手

台南泳池輕鋼架突從5米高天花板砸下　5歲童小腿割傷...緊急送醫

專挑ATM出鈔口尿尿　台北男被判刑3個月

太子集團驚人薪資曝光！操盤手月領31萬　負責人喊「只是打工仔」

不滿工作分配！前員工酒後持刀找老闆理論　遭眾人合力壓制送辦

WBC經典賽開打！三井、遠百花蓮大螢幕轉播　祭優惠集氣

索托兩戰6打點、卡米內羅6支6　多明尼加核彈打線衝擊WBC

台北杜鵑花季3/6開跑　2千盆繡球花盛開、木造「春日方舟」新亮相

中華隊11點開打！老闆宣布「工作先放下」讓員工看轉播　網超羨慕

許維恩確診乳癌「王家梁心疼首發聲」！　見手術傷口崩潰：偉大的女人

無照騎機車「雙載硬走快車道」台南猴被攔　最高可罰3萬6

洪申翰評「育兒減工時」淪象徵試辦　蔣萬安：逾30家企業報名了

川普通話庫德族領袖！傳武裝部隊「已攻入伊朗」　德黑蘭怒斥謊言

英特爾拚晶圓代工2027年損平　先進封裝挹注數十億美元

立委赴日看WBC撞軍購付委　綠黨團：替選手加油很重要、樂於接受批評

【咬到開機鍵了】貓咪咬弟弟餒餒後秒跑　弟弟直接被痛醒XD

社會熱門新聞

拉兒媳親妹進房...埋頭猛吸！內褲驗出DNA　台男喊：口水滴到啦

同婚女偷吃送貨員「懷孕產子」！正宮怒告

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

花蓮定置漁網發現15米死亡鬚鯨　極具研究價值

宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳「全家蒸發」　曠職多日突遞辭呈

太子集團特助月薪19萬　專責搞定高層來台極樂之夜

太子集團王昱棠願150萬交保　法官狐疑：台幣還美金

即／17歲少女控遭性侵輕生　速食店前主管不起訴

人妻軍官帶同袍「前夫家激戰」　監視器拍到肉肉片

快訊／太子集團9在押被告全交保

吮指所長羞辱式對話曝光　要下屬去特教學校上課

橫行彰化偷拍213謎片　僅1女提告讓他躲牢獄之災

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

更多熱門

相關新聞

快訊／太子集團9在押被告全交保

快訊／太子集團9在押被告全交保

台北地檢署偵結柬埔寨太子集團在台設點洗錢案，今（4日）起訴62人，在押主嫌王昱棠、辜淑雯等9名在押被告，隨即移審台北地院召開接押庭，今下午3點30分起快馬加鞭調查後，晚間8點15分諭知9人各交保30萬元到500萬元，均限制住居與限制出境、出海，並禁止任何方式接觸本案全部被告與證人，違者可重新羈押。

太子集團王昱棠願150萬交保　法官狐疑：台幣還美金

太子集團王昱棠願150萬交保　法官狐疑：台幣還美金

新北女駕駛闖紅燈撞機車！騎士噴引擎蓋重摔

新北女駕駛闖紅燈撞機車！騎士噴引擎蓋重摔

盧比歐曾獲金色「中正劍」　放話：讓蔣出場

盧比歐曾獲金色「中正劍」　放話：讓蔣出場

搭華航抽電子煙、疑性騷！外籍男脫序拒走畫面曝

搭華航抽電子煙、疑性騷！外籍男脫序拒走畫面曝

關鍵字：

太子集團交保鄭巧枚影音

讀者迴響

熱門新聞

李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

AV女優逛迪士尼被認出！男喊一句讓她氣炸

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發

最情緒化星座Top 3！

486先生曝公司困境：只能硬撐

許維恩罹癌後首發聲「切除雙乳手術動了11hrs」

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

杜拜地標遭炸！母女砸164萬囤12張機票逃難

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

台指期夜盤大漲864點！　台積電盤後最高漲到1945元

王定宇前妻臉書PO文：不哭　疑藏貓膩

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

快訊／李灝宇傷退換張政禹！

Lulu、陳漢典宣布好消息　王月開顱完感性發聲！

更多

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面