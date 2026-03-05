太子集團9幹部全獲交保！「財務副總」籌不出150萬　僅她返看守所

記者劉昌松、黃哲民、莊智勝／台北報導

台北地檢署偵結柬埔寨太子集團在台設點洗錢案，於4日起訴62人，其中在押的王昱棠、辜淑雯等9名主嫌，移審至台北地院召開接押庭，9人全數獲交保，金額介於30萬元至500萬元，均限制住居與限制出境、出海；其中尼爾創新公司財務副總鄭巧枚因籌不出保金150萬元，今(5日)凌晨遭押返台北看守所，其餘8名被告均完成交保手續後離開。

▲尼爾創新財務副總鄭巧枚因籌不出150萬元保金，凌晨遭押返台北看守所。（資料照／記者劉昌松攝）

台北地院法官裁定，操盤手王昱棠500萬元、天旭公司人資長辜淑雯交保400萬元，太子集團在台最高負責人李添的特助李守禮、尼爾創新公司負責人林揚茂與尼爾創新公司財務副總鄭巧枚各150萬元交保，天旭公司會計主管陳麗珊交保100萬元，為李添管理超跑的邱子恩、洗錢「水房」要角陳韋志各交保50萬元，管理遊艇的玄古管理顧問公司負責人王俊國交保30萬元。

9名在押被告交保期間，均限制住居與限制出境、出海8個月，皆須接受科技監控防逃，王昱棠佩戴電子腳環與持用個案手機、辜淑雯佩戴電子腳環，其餘7人均佩戴電子手環並於每周二、五上午10點，向限制住居地轄區派出所報到1次。

法官一併諭知限時於4日晚間9點30分前繳足保證金，否則將先還押，待籌足保證金再辦保，若覓保無著須羈押。9名被告中，僅鄭巧枚因親友來不及在時限內籌足150萬元保金，凌晨遭押返台北看守所，其餘8人均繳納保金，先後依規定完成交保手續離開。