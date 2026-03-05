2026兩會／高於我國防預算9倍！陸軍費1.90兆人民幣增幅7% 　連11年個位數

▲2026大陸十四屆全國人大會議開幕。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇、任以芳／北京-台北報導

大陸2026全國人大第十四屆第四次會議今（5）日在北京人民大會堂舉行開幕式，由國務院總理李強進行工作報告。每年外界關注最新年度國防預算。依財政預算報告顯示，2026年國防支出約1兆9095.61億元人民幣（約兆元新台幣），經初步計算增長7％，較台灣2026年編列國防預算9495億元新台幣高出9倍。

大陸財政部在今5日公佈的政府預算草案報告中披露今年軍費預算為1兆9095.61元人民幣，同比增幅7%。過去三年，軍費增幅一直維持在7.2%。今年數據顯示自2022年以來，軍費預算增幅連續5年維持7%上下。

▲ 2026大陸軍費增幅7％ ，連續11年個位數增長。「AI協作圖／記者任以芳製作，經編輯審核」

大陸軍費預算自2016年結束兩位數增長後(2015年10%)起，至今保持個位數增長。根據公開數據，2016年至2026年之間，大陸國防預算增幅依次是7.6%、7%、8.1%、7.5%、6.6%、6.8%、7.1%、7.2%、7.2%、7.2%、7%，已經連續第11年維持個位數增長。

儘管預算總額比例高，但佔GDP 比重仍嚴格控制，遠低於美國及俄羅斯等軍事大國，大陸國防政策仍維持「精打細算」的防禦性定位，遠低於全球平均水平，維持大陸官方基調，「不與美俄搞軍備競賽。」

李強今年「2026政府工作報告」指出，過去一年，國防和軍隊現代化建設取得新的成就，新的一年,我們要深入貫徹習近平強軍思想,貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，全面深入貫徹軍委主席負責制，以政治建軍為引領，持續深化政治整訓，接續打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰，扎實推進練兵備戰，加快先進戰鬥力建設，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力。

李強強調，抓好軍隊建設「十五五」規劃編制，實施國防發展重大工程,實施軍事理論現代化推進工程。協力推進跨軍地改革，優化國防科技工業體系和佈局，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力。加快國防動員能力建設，深化全民國防教育。各級政府要大力支持國防和軍隊建設，深入開展 「雙擁」工作，鞏固軍政軍民團結。