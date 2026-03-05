川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

記者張靖榕／綜合報導

美國聯邦參議院4日在共和黨主導下，否決一項限制總統川普對伊朗進一步採取軍事行動的戰爭權力決議案。這是國會自美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，首次嘗試限制川普的軍事權力，但最終以47：53未能通過。

民主黨伊朗戰爭權力決議遭否決

這項決議案由民主黨籍維吉尼亞州參議員凱恩（Tim Kaine）提出，表決結果為47票贊成、53票反對，未達簡單多數門檻，因此無法推進至參議院全院表決。賓州民主黨參議員費特曼（John Fetterman）是唯一投下反對票的民主黨人，而肯塔基州共和黨參議員保羅（Rand Paul）則是唯一支持決議的共和黨人。

該法案旨在要求川普，對伊朗採取軍事行動前須先獲國會批准。即便該發案在參院通過，還得經過完整修正案程序，再送眾議院表決，最終肯定會被總統本人否決，推翻總統否決則需2／3票數。

凱恩提出的決議案要求，除非國會正式宣戰或通過特定的武力使用授權（Authorization for Use of Military Force），否則美國應撤出「在伊朗境內或對伊朗展開的敵對行動中的美軍」。

眾院將表決 預計也將未通過

美國眾議院預計也將於5日表決類似的戰爭權力決議案，外界普遍預期同樣難以通過。

凱恩與多名民主黨議員指出，美國憲法將宣戰權授予國會，而川普政府官員多次將目前的衝突稱為「戰爭」。凱恩在表決前的發言中表示，「你不能站起來說這只是一次小規模打擊，不足以被稱為戰爭；你也不能說這只是一次性行動，沒有部隊正在與伊朗作戰。參議員們，這就是戰爭！」

「這就是一場戰爭」

凱恩指出，美國總統川普、美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）以及國務卿盧比歐（Marco Rubio）都已將衝突稱為戰爭，「這就是一場戰爭」。

這次表決也是國會首次在參眾兩院就伊朗戰事進行實質辯論。儘管決議未通過，但也意味著川普得以繼續推動對伊朗的軍事行動。