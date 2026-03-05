大同大學補助出國遊學交換「每學期最高20萬」　9月上路

▲大同大學加碼補助出國交換費用，。（圖／大同大學提供）

記者許敏溶／台北報導

為鼓勵學生出國並提升競爭力，大同大學今（5日）宣布，今年9月起，只要申請到國外留遊學、交換或是參加國際交流活動的學生，每人每學期補助最高新台幣20萬元。第一年預計補助10%學生出國，未來將逐年提高到20%學生都享有補助，希望藉此培養學生的國際視野與實務經驗，提高學用接軌能力。

大同大學表示，這項國際交流補助計畫由校友捐款贊助，「教育部給多少補助，大同大學再加碼」，申請出國留遊學的本校學生，若獲得教育部學海飛颺或是學海惜珠補助6萬元，校方翻倍加碼，共可獲得12萬元獎助學金。



另依照地區不同，獲得補助有差異，大同大學說明，到亞洲地區的學生，每學期獎助金為8至12萬，歐美地區每學期16至20萬，大幅減輕學生出國負擔，且大學部、碩博生皆可申請。



大同大學校長何明果表示，出國留學可以體驗不同文化，看到不一樣世界，無形收穫遠超過專業知識。並回憶自己年輕時是存夠了錢才出國，當時心裡有點焦急，因為同學都已經唸完碩士了，他理解經濟壓力「可能造成部分同學無法出國」，但現在校方提供充足的出國獎助學金，讓學生無後顧之憂，可以把握時間出國深造。



何明果認為，畢業生在職場的即戰力，應該跨出台灣放眼國際。「未來是國際化社會，工程領域會有許多與國際產業和最新技術交流的機會」，若能提早了解不同國家文化，以及不同國家的做事方式，例如日本人的細膩、德國人的嚴謹、美國人的世界觀，都可以讓未來職場有更高的視野，這也是校方鼓勵同學出國留遊學，並且用實際行動把同學送出去的目的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大同大學鼓勵同學出國拓展視野。（圖／大同大學提供）