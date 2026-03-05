夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！超狂背景曝光　大尺度私照震撼全網

▲夜市超凶糖葫蘆正妹，掀起大票網友討論。（翻攝自shff.tw@IG）

圖文／鏡週刊

近日社群瘋傳一段正妹在夜市是爆乳現做糖葫蘆，影片一曝光，隨即掀起大票網友暴動，如今本人被神到，且超狂背景也跟著曝光。

據社群瘋傳影片，1名外型甜美的正妹，身材火辣，穿著辣裝在夜市擺攤賣糖葫蘆，俐落地煮糖、糖衣拉絲與翻鍋的手勢，相當專業，不過醉翁之意不在酒，正妹飽滿上圍呼之欲出，讓不少網友讚嘆連連，「這要大排長龍了！」「這我一定買10串」、「這夜市在哪？以後我糖葫蘆只找妳買」。

原來糖葫蘆正妹是網紅「小花姐接」，從財金學系畢業的她，學生時代就參加許多與演講相關的比賽，先後待過電視台擔任記者與主播長達4年半的時間，直到2017年轉戰自媒體、擔任部落客，目前IG已累積41萬粉絲。

▲財金學系畢業的「小花姐接」做過電視台記者和主播，後來進入自媒體領域。（翻攝自shff.tw@IG）

事實上，「小花姐接」年齡已過3字頭，過去曾坦言依舊相當憧憬結婚生子的婚姻生活，也透露自己的擇偶條件，表示特別欣賞在工作上很認真、有衝勁的男性，未來能互相照顧、一起規劃人生的對象，對她而言是結婚的最佳人選。



