川普笑到最後！伊朗秘密小組策劃刺殺　首腦遭美軍空襲身亡

記者柯沛辰／綜合報導

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）4日表示，伊朗秘密小組首腦2024年策劃暗殺美國總統川普，當時刺殺未遂，如今該名首腦已在美軍對伊空襲中身亡。

伊朗昔刺殺川普今遭空襲 「川普總統最後笑到了最後」

根據《紐約時報》報導，五角大廈提供的細節不多，但川普政府此前曾表示，伊朗策劃殺害美國官員，特別是針對川普本人，這是美國發動空襲行動的原因之一。

赫格塞斯在五角大廈對記者表示，試圖刺殺川普的伊朗秘密小組領導人，已在3日的一次空襲中被擊斃，「伊朗試圖殺害川普總統，而川普總統最後笑到了最後。」

▲美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）

赫格塞斯稱任務仍未完成 但勝利近在眼前

赫格塞斯雖維持一貫豪語，但他也提到，這並不意味著「任務完成」。這番話可追溯到2003年5月，前總統小布希過早宣告伊拉克「主要戰鬥行動」結束時，懸掛在其身後的那面「Mission Accomplished」標語。

不過，赫格塞斯似乎也在宣稱，對伊朗的勝利已近在眼前，「這只是一次現實檢驗。美國與以色列情報與戰力的結合，將控制伊朗，而且很快就會控制它。」

回顧2024競選期槍擊案 美方先一步掌握伊朗刺殺

回顧美國2024年總統大選期間，賓州巴特勒（Butler）的槍手朝川普開槍，導致川普受傷。在事發前幾天，美國便得知了伊朗正策劃暗殺川普，目的是報復2020年美軍無人機空襲炸死伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Maj. Gen. Qassim Suleimani）。

▲川普2024年競選期間遭行刺。（圖／達志影像／美聯社）



在2024年競選期間，拜登政府官員曾警告川普競選團隊，伊朗想要刺殺川普。案發後，巴基斯坦男子麥錢特（Asif Merchant）於2024年7月被捕，被控與伊朗合作意圖殺害川普。

麥錢特目前仍在受審，檢察官在法庭上描述，麥錢特是如何向另一名男子共同策劃暗殺計畫，但該名男子其實是聯邦調查局（F.B.I.）的線民。

哈米尼遭炸死 川普鬆口「我先把他幹掉了」

總統的幕僚與盟友透露，儘管川普不喜歡談論針對他的刺殺企圖，但伊朗試圖殺害他一事，長期以來一直影響他在應對伊朗時的做法。

不過，川普1日晚間確認擊斃哈米尼（Mr. Khamenei）後不久，也隨即在公開場合承認了這件事，「我在他動手之前，先把他幹掉了」、「他們試了兩次。好吧，是我先把他幹掉。」