美以攻打伊朗第5天！　川普：前線取得巨大進展

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國與以色列對伊朗發動軍事攻擊邁入第5天，美國總統川普4日表示，美軍在戰線上的行動進展順利，正取得「巨大進展」，伊朗的飛彈與發射器持續遭到摧毀，美軍將繼續推進軍事行動。

川普極度滿意美軍

美軍對伊朗發動的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）已進入第5天。川普當天下午在華府一場活動中談及戰事進展時說，美軍目前表現非常出色，「有人問我，如果以10分為滿分，我會打幾分？我會說大約15分」。

川普表示，美國目前在戰場上占據強大優勢，並稱伊朗的領導階層正迅速瓦解。他說，「任何看起來想當領導人的人，最後都喪命了」。

川普指出，伊朗政權多年來一直對區域與全球安全構成威脅，並殺害了許多美國人與世界各地民眾。他認為，美國採取先發制人的軍事行動是必要的，「若不先下手為強，他們就會對以色列動手，如果可能的話，也會給我們一擊」。

川普：美軍取得巨大進展

川普說，目前美軍行動已取得顯著成果，伊朗的飛彈與發射裝置正迅速遭到摧毀。他並指控伊朗對鄰國發動攻擊，在部分情況下甚至攻擊其盟友，「真是一個失控的國家」。他強調，美國將持續推進這項軍事行動，「我們擁有世界上最強大的軍隊」，並表示美軍會維持目前的作戰節奏。

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）稍早在白宮記者會表示，美軍行動的主要目標包括摧毀伊朗的彈道飛彈及其相關產業、殲滅伊朗海軍力量，並確保伊朗政權支持的武裝代理人無法再威脅區域穩定或攻擊美軍，同時阻止伊朗取得核武。

李維特指出，截至目前為止，美軍已摧毀超過20艘伊朗艦艇，並表示目前在阿拉伯灣、荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）及阿曼灣海域，已沒有任何伊朗船艦在航行。

目前已知在這場軍事行動中，共有6名美軍人員殉職。