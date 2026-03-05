　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

王毅同沙烏地、阿聯外長通話：將派中東問題特使赴地區國家斡旋

▲▼ 王毅外長記者會、2025兩會 。（圖／記者任以芳攝）

▲王毅同沙烏地、阿聯酋兩國外長通話指出：將派中東問題特使赴地區國家斡旋 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

中共中央政治局委員、外交部長王毅於昨4日晚間分別同沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾、阿聯酋副總理兼外長阿卜杜拉通電話。費薩爾針對當前中東衝突蔓延趨勢表達高度擔憂，並強調沙國雖保持克制但保留自衛權利。王毅對此表示，中方不願見到戰火波及沙國等海灣國家，強烈譴責任何無差別使用武力、攻擊平民與非軍事目標的行為，並指出「將派遣中東問題特使赴該地區展開斡旋，推動地區重回和平穩定，推動各方回歸對話談判，以防止局勢動盪進一步升級。

大陸官媒《新華社》報導，2026年3月4日，中共中央政治局委員、外交部長王毅同沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾通電話。

費薩爾介紹了中東局勢最新情況，「表示沙方不希地區陷入戰火，但令人擔憂的是衝突仍在蔓延，且有進一步擴大趨勢。」沙方保持了克制，但也保留自衛的權利，希望危機能擺脫升級危險，走向緩和。沙方讚賞中方重視地區安全穩定並為此發揮積極作用，願同中方加強溝通協調，促和止戰，盡早實現中東和平穩定。

王毅表示，中東戰火蔓延擴大，波及沙特等海灣國家，這是中方不願看到的。無論什麼理由，無差別使用武力的行為都不可接受，任何攻擊無辜平民和非軍事目標的行為都應受到譴責。中方讚賞沙方保持克制，堅持通過和平方式化解分歧。地區國家實現和解難能可貴，值得珍惜和繼續推進。

王毅強調，「中國始終是維護和平的力量，願繼續發揮建設性作用，將派中東問題特使赴地區國家斡旋。中方強烈呼籲各方停止軍事行動，盡快回歸對話談判，防止緊張事態進一步升級。」

同時，王毅同阿聯酋副總理兼外長阿卜杜拉通電話。

阿卜杜拉介紹了地區局勢和阿方立場，表示「阿方不是戰爭當事方，沒有參與此次衝突，不應受到非法攻擊。」阿方贊賞中方始終秉持客觀公正立場，期待中方在當前嚴峻形勢下繼續發揮積極重要作用，防止地區緊張局勢愈演愈烈。阿方將繼續採取措施維護中方人員和機構的安全。

王毅重申了中方對當前伊朗局勢的原則立場，表示戰爭外溢不符合任何一方利益，受害的只能是地區人民。衝突中保護平民的紅線不能被突破，能源、經濟、民生等非軍事目標不應被襲擊，航道安全更應得到維護。阿方在戰前就為和平奔走，海合會特別外長會日前也強調對話和外交是克服當前危機、維護地區安全的唯一途徑，中方對此表示贊賞。

王毅指出，中方支持阿方維護國家安全的正當訴求，支持地區國家繼續致力於通過外交方式化解爭端。中方不會放棄和平希望，將繼續為此發揮建設性作用，將派中東問題特使赴地區斡旋，推動地區重回和平穩定。希望阿方繼續保障在阿中國公民和機構安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股強彈！大漲逾1200點　台積電漲80元
快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！
「帶著李灝宇的不甘心打完4場」　吳念庭感性喊話
川普笑到最後！　美軍擊殺暗殺川普秘密部隊首腦
李灝宇是否留隊待協調　曾豪駒談二壘人選
快訊／李灝宇辭退換張政禹！曾豪駒說明最新狀況
美衛星照證實！卡達「鋪路爪」、2套薩德遭炸　美軍損失逾630
轟王定宇「給人戴綠帽還要紅包」　賴苡任：惹錯人了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

王毅同沙烏地、阿聯外長通話：將派中東問題特使赴地區國家斡旋

2026兩會／「總不能空喊和平」　楊毅周：要以實際行動維護兩岸關係

單日1g跌230元！陸多個品牌金飾價格下跌　買家嘆：今年怎麼了

伊朗聲稱控制荷姆茲海峽 　陸外交部：敦促各方立即停止軍事行動

4千元CCD「2年漲至1.8萬」　陸相機店老闆坦言：炒作成分高

國泰班機起飛半小時突失壓　氧氣罩未落下...乘客曝：想嘔吐的感覺

2026兩會／陸政協開幕未提台灣　王滬寧：辦好孫中山誕辰160周年活動

分析／傳哈米尼之子接班呼聲高　宋忠平：世襲制、戰略誤判恐致孤立

3餐吃辣條、炸雞、泡麵！　陸12歲男童反覆腹痛患「大腸癌晚期」

陸AI大模型突破1500個居全球第一　用戶逾6億人...普及率42.8％

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

La glow天鵝頸緻霜科研成分升級 女神高敏敏：配方有感、體驗愉悅

美特種部隊出動！聯手厄瓜多展開軍事行動

大車「夾殺」畫面曝！國1路竹段轎車慘成鐵餅　通勤業務員慘死

王毅同沙烏地、阿聯外長通話：將派中東問題特使赴地區國家斡旋

2026兩會／「總不能空喊和平」　楊毅周：要以實際行動維護兩岸關係

單日1g跌230元！陸多個品牌金飾價格下跌　買家嘆：今年怎麼了

伊朗聲稱控制荷姆茲海峽 　陸外交部：敦促各方立即停止軍事行動

4千元CCD「2年漲至1.8萬」　陸相機店老闆坦言：炒作成分高

國泰班機起飛半小時突失壓　氧氣罩未落下...乘客曝：想嘔吐的感覺

2026兩會／陸政協開幕未提台灣　王滬寧：辦好孫中山誕辰160周年活動

分析／傳哈米尼之子接班呼聲高　宋忠平：世襲制、戰略誤判恐致孤立

3餐吃辣條、炸雞、泡麵！　陸12歲男童反覆腹痛患「大腸癌晚期」

陸AI大模型突破1500個居全球第一　用戶逾6億人...普及率42.8％

快訊／台股強彈！大漲逾1200點　台積電漲80元至1945　

扮政府騙民眾！台南市刑大抄「未顯示號碼」詐團　3人落網

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

國旅不爭氣？　彰化千坪精品旅館開天價13億求售

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發搭檔江坤宇

太子集團9幹部全獲交保！「財務副總」籌不出150萬　僅她返看守所

亞股大反攻！韓股飆漲逾12%　日股大漲2300點

「帶著李灝宇的不甘心迎接4戰」　吳念庭感性喊話

迪麗熱巴失聯3天終於現身！曝「從戰區撤離」驚險逃難路線　發聲報平安

川普笑到最後！伊朗秘密小組策劃刺殺　首腦遭美軍空襲身亡

沈玉琳宣布復工首露面！ 何時出院：大約在冬季～

大陸熱門新聞

陸女孩時隔27年返水果攤曝同框照 老闆：看到自己初入社會的樣子

貴州男出軌正妹同事　雙雙感染愛滋

國泰班機起飛半小時突失壓 氧氣罩未落下...乘客曝：想嘔吐的感覺

單日1g跌230元！陸金飾價格下跌

2026兩會／高市拒撤回「台灣有事」論　陸人大：中國人民決不允許

2026兩會／「總不能空喊和平」　楊毅周：要以實際行動維護兩岸關係

3餐吃辣條炸雞！陸12歲男患「大腸癌晚期」

CCD「2年漲至1.8萬」陸業者分析爆紅原因

伊朗聲稱控制荷姆茲海峽 　陸外交部：敦促各方立即停止軍事行動

分析／傳哈米尼之子接班機率大　宋忠平：世襲制、戰略誤判恐致孤立

王毅：美以公然擊殺主權國家領導人「不可接受」

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致腦死

小情侶躲車後愛愛以為沒人　過程全被錄

2026兩會／美伊衝突持續　陸暗嗆美：不能在世界上「我行我素」

更多熱門

相關新聞

滯留杜拜275國人平安抵台　卓榮泰、林佳龍高度關切

滯留杜拜275國人平安抵台　卓榮泰、林佳龍高度關切

首批滯留中東地區之我國籍旅客共275人（全機501人）已於今（4日）下午4時左右搭乘阿聯酋航空班機順利抵達桃園國際機場。由於目前中東情勢受到國人高度關注，政府也十分重視國人在海外的人身安全，行政院長卓榮泰與外交部長林佳龍高度關切國人返國情形，特別指示外交部領事事務局桃園國際機場辦事處主任李盈興及交通部觀光署副署長黃荷婷，代表政府於入境機門向返國國人表達慰問與關懷之意，李盈興及黃荷婷於現場致贈內含蘋果酥之紅包，祝福國人平安返國，並轉達政府誠摯關心。

看上中東逃命潮！掮客喊價「包機每人70萬元」

看上中東逃命潮！掮客喊價「包機每人70萬元」

中東戰火誰能打贏？　彈藥庫深度是關鍵

中東戰火誰能打贏？　彈藥庫深度是關鍵

比以色列慘　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了

比以色列慘　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了

伊朗17船艦沉沒　最新戰況曝

伊朗17船艦沉沒　最新戰況曝

關鍵字：

王毅沙烏地阿拉伯阿聯酋中東

讀者迴響

熱門新聞

李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

AV女優逛迪士尼被認出！男喊一句讓她氣炸

許維恩罹癌後首發聲「切除雙乳手術動了11hrs」

486先生曝公司困境：只能硬撐

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

最情緒化星座Top 3！

台指期夜盤大漲864點！　台積電盤後最高漲到1945元

伊朗最新型軍艦被美擊沉　找到87具遺體

杜拜地標遭炸！母女砸164萬囤12張機票逃難

王定宇前妻臉書PO文：不哭　疑藏貓膩

OpenAI上市倒數　黃仁勳：1000億美元投資恐告吹

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

張政禹到日本了！接通知嚇一跳

Lulu、陳漢典宣布好消息　王月開顱完感性發聲！

更多

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面