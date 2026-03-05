白宮稱西班牙同意與美軍合作　遭西班牙外長打臉

▲白宮新聞秘書李威特。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普3日批評西班牙未全力支持美國對伊朗的軍事行動，並揚言終止與西班牙的所有貿易往來。白宮4日則表示，西班牙已同意與美軍合作，但西班牙外交部長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）隨後否認此說法，指西班牙並未與美國達成任何協議。

川普揚言斷絕與西班牙貿易往來

美軍日前對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）。川普3日在白宮與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）會面時表示，西班牙在此次軍事行動中拒絕讓美國使用其軍事基地，態度「不友好」。川普說，「我們打算切斷與西班牙的所有貿易往來，我們不想和西班牙有任何瓜葛」。

川普同時批評西班牙未支持北大西洋公約組織（NATO）將軍費支出提高至國內生產毛額（GDP）5％的目標，指西班牙在安全議題上未展現應有的承擔。

李威特：西班牙同意與美軍合作

白宮4日舉行例行記者會時，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，她相信西班牙已清楚接收到川普的訊息。她說，根據她掌握的情況，西班牙在過去幾小時內已同意與美軍合作，目前美軍正與西班牙方面進行協調。

李維特表示，川普期望所有歐洲盟友都與美國合作，「不只是為了美國，也是為了歐洲。」

西班牙外長打臉

對此，路透社4日報導指出，西班牙外交部長阿爾巴雷斯否認白宮的說法。他表示，西班牙政府對美伊戰爭的立場並未改變，也未同意讓美國使用西班牙基地對伊朗發動攻擊。

阿爾巴雷斯說，他不清楚白宮說法的依據為何，也不知道相關說法從何而來，強調西班牙政府的立場仍維持原先政策。