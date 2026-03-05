　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

白宮稱西班牙同意與美軍合作　遭西班牙外長打臉

▲白宮新聞秘書李威特。（圖／路透）

▲白宮新聞秘書李威特。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普3日批評西班牙未全力支持美國對伊朗的軍事行動，並揚言終止與西班牙的所有貿易往來。白宮4日則表示，西班牙已同意與美軍合作，但西班牙外交部長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）隨後否認此說法，指西班牙並未與美國達成任何協議。

川普揚言斷絕與西班牙貿易往來

美軍日前對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）。川普3日在白宮與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）會面時表示，西班牙在此次軍事行動中拒絕讓美國使用其軍事基地，態度「不友好」。川普說，「我們打算切斷與西班牙的所有貿易往來，我們不想和西班牙有任何瓜葛」。

川普同時批評西班牙未支持北大西洋公約組織（NATO）將軍費支出提高至國內生產毛額（GDP）5％的目標，指西班牙在安全議題上未展現應有的承擔。

李威特：西班牙同意與美軍合作

白宮4日舉行例行記者會時，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，她相信西班牙已清楚接收到川普的訊息。她說，根據她掌握的情況，西班牙在過去幾小時內已同意與美軍合作，目前美軍正與西班牙方面進行協調。

李維特表示，川普期望所有歐洲盟友都與美國合作，「不只是為了美國，也是為了歐洲。」

西班牙外長打臉

對此，路透社4日報導指出，西班牙外交部長阿爾巴雷斯否認白宮的說法。他表示，西班牙政府對美伊戰爭的立場並未改變，也未同意讓美國使用西班牙基地對伊朗發動攻擊。

阿爾巴雷斯說，他不清楚白宮說法的依據為何，也不知道相關說法從何而來，強調西班牙政府的立場仍維持原先政策。

03/02 全台詐欺最新數據

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！
「帶著李灝宇的不甘心打完4場」　吳念庭感性喊話
川普笑到最後！　美軍擊殺暗殺川普秘密部隊首腦
李灝宇是否留隊待協調　曾豪駒談二壘人選
快訊／李灝宇辭退換張政禹！曾豪駒說明最新狀況
美衛星照證實！卡達「鋪路爪」、2套薩德遭炸　美軍損失逾630
轟王定宇「給人戴綠帽還要紅包」　賴苡任：惹錯人了

川普笑到最後！　美軍擊殺密謀暗殺川普秘密部隊首腦

川普笑到最後！　美軍擊殺密謀暗殺川普秘密部隊首腦

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）4日表示，一名策劃在2024年暗殺美國總統川普的伊朗秘密部隊首腦，已在美軍近期對伊朗發動的空襲中遭擊斃。美國政府先前曾指控伊朗企圖暗殺美國官員，特別是川普本人，並將此視為美方發動對伊朗軍事行動的原因之一。

川普開轟伊朗憑感覺？　白宮：根據事實的感覺

川普開轟伊朗憑感覺？　白宮：根據事實的感覺

即／中東戰火升級！美潛艦首度實戰擊沉敵艦

即／中東戰火升級！美潛艦首度實戰擊沉敵艦

美彈藥庫存吃緊飛彈消耗　傳白宮急召軍火商

美彈藥庫存吃緊飛彈消耗　傳白宮急召軍火商

美軍中東司令：轟伊朗近2000個目標

美軍中東司令：轟伊朗近2000個目標

李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

AV女優逛迪士尼被認出！男喊一句讓她氣炸

許維恩罹癌後首發聲「切除雙乳手術動了11hrs」

486先生曝公司困境：只能硬撐

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

最情緒化星座Top 3！

台指期夜盤大漲864點！　台積電盤後最高漲到1945元

伊朗最新型軍艦被美擊沉　找到87具遺體

杜拜地標遭炸！母女砸164萬囤12張機票逃難

王定宇前妻臉書PO文：不哭　疑藏貓膩

OpenAI上市倒數　黃仁勳：1000億美元投資恐告吹

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

張政禹到日本了！接通知嚇一跳

Lulu、陳漢典宣布好消息　王月開顱完感性發聲！

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

