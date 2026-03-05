台咖啡廳赴日賣雞蛋仔　標榜「台灣誕生」被炎上道歉

▲甜點雞蛋仔，示意圖非本文事發地。（圖／記者黃士原攝）

記者葉國吏／綜合報導

近日一家連鎖咖啡廳進駐日本東京中目黑，卻因將香港代表性甜點「雞蛋仔」標榜為「台灣誕生」引發爭議。日本電視台在報導中以此誤導觀眾，導致香港網友極度不滿，紛紛在社群平台上砲轟店家是「文化小偷」，質疑其挪用他國文化謀取利益。

誤導起源引發台港爭議

這間公司名為「公司名」的咖啡廳在日本展店，並吸引當地媒體採訪。節目中將雞蛋仔形容為發源自台灣的人氣甜點，被網友上傳Threads後被炎上，香港網友痛批這是繼菠蘿包與楊枝甘露後，台灣再度出現挪用香港文化的行為。原PO直言這種做法嚴重誤導日本民眾，更痛心少數業者的行為會拖累整體台灣人的形象。

憤怒的香港網友指出，店家在宣傳中刻意模糊雞蛋仔的發源地，即便事後解釋是排版不當，卻未見其向日本電視台要求更正，也未撤下相關宣傳影片。更有不少人湧入Google Map將該店名稱修改為「竊取香港文化的小偷」，表達對店家將文化遺產當作行銷工具的強烈抗議，要求業者必須正視問題。

店家發聲明道歉求止血

對此業者於4日上午緊急發布道歉聲明，解釋文案中出現「台灣誕生」字眼是內部審核與日文翻譯的嚴重疏失。針對電視節目內容，店家澄清當時主持人僅詢問品牌來自何處，並非刻意誤導。他們強調始終尊重香港飲食文化，目前已全面更換社群文宣，並承諾未來會建立更嚴謹的審核機制。