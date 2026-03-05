史上首次！　以色列F-35擊落伊朗俄製戰機

▲以色列空軍F-35戰機。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

以色列國防軍表示，以色列空軍一架F-35I戰機近日在德黑蘭上空擊落一架俄羅斯製伊朗雅克-130（Yak-130）戰機，這是F-35戰機首次擊落有人駕駛的敵機，也標誌著以色列空軍近40年來首次與有人駕駛戰機進行空對空作戰。

F-35系列戰機首次擊落有人戰機

《以色列時報》（The Times of Israel）報導，以軍指出，這次擊落行動發生在伊朗首都德黑蘭上空，由一架F-35I「阿迪爾」（Adir）隱形戰機完成。雅克-130為俄羅斯設計的高級教練兼輕型攻擊機，伊朗近年引進該機型作為空軍訓練與戰術支援用途。

以色列軍方表示，這起空戰被視為F-35戰機在實戰中的一項重要紀錄。F-35系列戰機由美國研發，主打匿蹤性能與高度資訊整合能力，此前雖多次參與空襲與對地攻擊任務，但尚未有擊落有人駕駛戰機的公開紀錄。

以軍40年來首次擊落敵有人戰機

報導指出，這也是以色列空軍近40年來首次擊落敵方有人駕駛戰機。以軍上一次達成類似戰果是在1985年11月24日，當時一架以色列空軍F-15戰機在黎巴嫩上空擊落兩架敘利亞米格-23（MiG-23）戰機。