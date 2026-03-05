川普笑到最後！　美軍擊殺密謀暗殺川普秘密部隊首腦

記者張靖榕／綜合報導

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）4日表示，一名策劃在2024年暗殺美國總統川普的伊朗秘密部隊首腦，已在美軍近期對伊朗發動的空襲中遭擊斃。美國政府先前曾指控伊朗企圖暗殺美國官員，特別是川普本人，並將此視為美方發動對伊朗軍事行動的原因之一。

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



川普笑到最後

《紐約時報》（The New York Times）報導，五角大廈並未公開這名伊朗人員的身分或更多行動細節。赫格塞斯在五角大廈對記者表示，企圖暗殺川普的伊朗部隊首腦已在3日的空襲中喪生。他說，「伊朗企圖殺害川普總統，而川普總統笑到最後（got the last laugh）」。

赫格塞斯在談話中延續一貫強硬語氣，但也特別澄清，美方並非在宣告「任務完成」（mission accomplished）。這番說法被認為是暗指前總統布希（George W. Bush）在2003年5月伊拉克戰爭期間，過早宣布「主要戰鬥行動結束」時所使用的著名標語。

美以優勢擴大

赫格塞斯還表示，美國與以色列在情報與軍事能力上的合作，將持續對伊朗形成壓力。他說，「美國與以色列情報及戰鬥力的結合，將會控制伊朗，而且很快就會控制」，暗示美以在衝突中的優勢正逐漸擴大。

在2024年美國總統大選期間，賓州巴特勒市（Butler）曾發生槍手朝川普開槍並導致其受傷的事件。美國官員指出，在該事件發生前幾天，美方已掌握伊朗企圖暗殺川普的情報，認為這項陰謀是為報復美國於2020年以無人機擊斃伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）。

此外，巴基斯坦籍男子麥錢特（Asif Merchant）已於2024年7月遭美方逮捕，被控與伊朗合作企圖暗殺川普，目前案件仍在審理中。檢察官在法庭文件中指出，麥錢特曾與另一名男子合作策劃行動，而該男子實際上是聯邦調查局（FBI）的線民。