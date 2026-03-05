　
社會 社會焦點 保障人權

吮指所長「羞辱式對話」曝光　貼特教學校照片要下屬去上課

記者柯沛辰／綜合報導

基隆市忠二路派出所長徐紹文不滿員警未清洗警用機車，當街訓斥基層，並用吸吮手指塗抹車牌、車殼，檢驗乾淨程度，遭拔官調職。如今又有群組對話流出，可見徐在群組指責下屬們笨，還貼出特教學校門口照片，「讓你們去補習一下？」再度引發關注。

粉專貼群組截圖　酸「笨成這樣」還貼特教校照

臉書粉專「靠北police」貼出3張內部群組對話，揭露徐紹文過往在深澳坑所、信義所擔任所長時，就長期對下屬進行「人格摧毀式霸凌」，不僅嘲諷員警「笨成這樣」，還貼出特殊教育學校照片，要下屬們「去補習」，不僅羞辱霸凌員警，更是歧視特教生，這叫「求好心切」？分明是「缺乏口德」。

▲▼吮指所長「羞辱式對話」曝光　貼特教學校照片要下屬去上課。（圖／翻攝自臉書粉專／靠北police）

▲徐紹文貼出特教學校照片，要下屬去「補習一下」。（圖／翻攝自臉書粉專／靠北police）

疑偷拍值班員警與女子　群組喊「要巴她頭的請+1」

第二張截圖，是徐紹文偷拍櫃台值班員警與女子，並在群組發問「要巴她頭的請+1，所長+1、副所長+1」，疑似嘲弄前來洽公、報案的民眾。

第三張截圖則是徐紹文訓誡下屬：「請大家認清事實，你每個月拿5、6萬的愉悅，但社會氛圍如此哀傷，也許你會說『誰叫他當初不來考警察？』但你們捫心自問拿了這麼多錢做了什麼？」而徐也隨即自問自答：「耶，報告所長，我xx你xx，我已合格實受你又奈我何，白癡都能領5、6萬不然你要怎樣」。

▲▼吮指所長「羞辱式對話」曝光　貼特教學校照片要下屬去上課。（圖／翻攝自臉書粉專／靠北police）

▲徐紹文拍下櫃台畫面，「要巴她頭的請+1」。（圖／翻攝自臉書粉專／靠北police）

▲▼吮指所長「羞辱式對話」曝光　貼特教學校照片要下屬去上課。（圖／翻攝自臉書粉專／靠北police）

▲徐紹文訓斥下屬，「白癡都能領5、6萬」。（圖／翻攝自臉書粉專／靠北police）

粉專批形式主義　治安重要還是車牌亮重要？

「靠北police」質疑，全國基層警力嚴重缺額，基隆也不例外。在大家忙著處理案件、維護治安、睡眠不足的時候，這位所長腦子裡想的竟然只有「年度裝備檢查」，到底是治安重要，還是車牌亮不亮重要？員警的尊嚴重要，還是所長的愛車重要？

「靠北police」批評，為了應付上級的形式主義檢查，強迫同仁投入大量精力在「洗車」這種瑣事上，甚至演戲演到要去「舔車牌」來證明乾淨。這種病態的績效文化，正是導致基層逃離、士氣低落的元兇。

 
03/02 全台詐欺最新數據

吮指所長「羞辱式對話」曝光　貼特教學校照片要下屬去上課

相關新聞

「吮指驗車」涉霸凌　謝國樑下令：嚴正調查

「吮指驗車」涉霸凌　謝國樑下令：嚴正調查

基隆市警察局第一分局忠二路派出所所長徐紹文，遭質疑要求警員洗車時「吮手指」並態度不佳，疑涉職場霸凌，引發外界關注。基隆市警局今（4日）表示，為確保調查過程客觀、公允，已先將徐紹文調離現職，改任警務員，以利後續調查。市長謝國樑指出，相關事件已影響警察形象與社會觀感，市府將以最嚴正態度進行完整調查，釐清事實。

派出所長道歉了！警成立調查小組　追是否霸凌

派出所長道歉了！警成立調查小組　追是否霸凌

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長獨自洗車畫面曝

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長獨自洗車畫面曝

派出所長「幫洗30台車」喊冤：就那一位同仁不洗

派出所長「幫洗30台車」喊冤：就那一位同仁不洗

派出所長「舔手指洗車」遭懲處　爆要追誰外流影片

派出所長「舔手指洗車」遭懲處　爆要追誰外流影片

