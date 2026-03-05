川普開轟伊朗憑感覺？　白宮：根據事實的感覺

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美軍日前對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），美國總統川普3日坦承，他下令發動攻擊的原因是「相信」伊朗可能先行攻擊美國，引發外界爭議。白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）4日回應指出，川普並非憑空做出決定，而是基於伊朗構成迫在眉睫威脅的多項事實判斷。

美方採取先發制人攻擊

在此之前，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）2日於國會聽證時表示，美方得知以色列將採取軍事行動，並評估此舉將導致美軍遭到攻擊。他說，「我們知道如果不在他們發動攻勢之前採取先發制人的行動，我們將遭到更大的打擊。」這番說法引發民主黨議員批評，質疑美國是否因第三國的決策而被迫捲入戰爭。

川普3日受訪時則表示，他之所以決定對伊朗動武，是因為「相信」伊朗可能率先攻擊美國。此說法再度引發爭議。盧比歐4日進一步說明，川普選擇在伊朗最脆弱的時刻出手，因為若現在不採取行動，1年至1年半後伊朗可能變得更難以遏制，甚至能在區域內為所欲為。

盧比歐指出，川普決定與以色列聯手行動，是因為這樣能為美國帶來最高的成功機率。他說，川普得出的結論是，美國不能承受被伊朗先發制人的風險，因此選擇主動出擊。

白宮強調川普的「感覺」是建立在基礎之上（feeling based on fact）



白宮4日舉行例行記者會時，有媒體再次質疑川普政府出兵伊朗的理由。李維特回應說，政府已多次清楚說明總統做出決定的原因，強調川普並非憑空判斷。

李維特表示，川普下令軍事行動是基於伊朗長期對美國構成的多種威脅所累積的判斷。她指出，川普所說的「感覺」是建立在事實基礎上，包括伊朗被美國視為全球主要的恐怖主義資助國之一，以及伊朗正快速且激進地推動飛彈計畫，並試圖透過飛彈與海軍力量保護其國內核計畫。

李維特還表示，川普在與伊朗談判過程中認為伊朗態度強硬且不願讓步，並指伊朗尋求的是「死亡與毀滅」。李維特說，川普不願像過去一些總統一樣袖手旁觀，把問題留給下一任政府，因此在評估伊朗可能即將對美國及其在區域的資產發動攻擊後，決定採取軍事行動。