新版「飲食指南」觀念翻轉　水喝更多、少喝奶

▲新版飲食指南。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

記者葉國吏／綜合報導

國民健康署預告新版每日飲食指南草案，打破多年觀念大幅調整飲水與乳品建議。成年男性每日總液體攝取量調升至2400毫升，而過去強調的乳品則因可由其他食物替代而調降分量。

衛福部網站公布「第九版國人膳食營養素參考攝取量及新版每日飲食指南」，這次修訂最大的地方在於調升水分攝取並新增「水章節」，針對不同年齡與性別訂定精確標準。以31歲以上男性為例，每日建議飲用的液體量包含水與飲料，從過去約1500至2000毫升提升到2400毫升，若算入食物中的水分，總攝取量更達3200毫升。

飲水建議量大幅調升 堅果種子分量倍增

在六大類食物分量中，乳品是唯一被調降攝取量的類別；堅果種子類的建議量則顯著提高，從原本每天1份調整為1至2份。此外，「全穀雜糧類」也正式更名為「穀物雜糧類」，並建議主食應有二分之一為此類。

除了分量更迭，第9版國人膳食營養素參考攝取量也針對年齡層進行更細緻的劃分。雖然19至64歲的成年期層級維持現狀，但65歲以上的老年族群則進一步拆分為「65至74歲」與「75歲以上」兩個階段。

老年期劃分更細緻 預計今年第二季公告定案

國健署表示，這些調整是為了讓飲食指南更符合現代人的生理需求與環境變遷，目前公告的內容仍處於草案預告階段，新版飲食建議指南也將翻轉台灣人行之有年的飲食習慣，從強調補充鈣質的奶類轉向更直觀的補水與全穀物攝取。