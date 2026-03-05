轟王定宇「給人戴綠帽還要紅包」　賴苡任：惹錯人了

記者黃翊婷／綜合報導

綠委王定宇3日遭爆與名媛劉怡萱過從甚密，傳聞民進黨秘書長徐國勇、黨主席賴清德都對此感到不滿。國民黨北市議員擬參選人賴苡任批評，這擺明是「給人戴綠帽，還要別人給紅包」的態度，但「王定宇惹錯人了」。

▲王定宇陷入「奪人小三」桃色風波。（資料照／記者詹詠淇攝）

王定宇近日陷入與名媛劉怡萱的桃色風波，雖然他已出面駁斥婚外情傳聞，強調已在去年2月離婚，但爭議仍未平息。傳聞民進黨秘書長徐國勇、黨主席賴清德都對此感到不滿，經《ETtoday新聞雲》記者了解，徐國勇得知此事後確實相當無奈也有動氣，但他並未對此多做回應。

賴苡任：王定宇惹錯人

國民黨北市議員擬參選人賴苡任4日在臉書發文，直言醫美集團創辦人常如山與警界關係良好，經常捐贈警用設備物資，還曾協助政府打詐，是民間企業與政府合作的典範人物，此外，常如山似乎也與徐國勇關係不錯，所以他覺得這次「王定宇惹錯人了」。

賴苡任表示，細品事發之後徐國勇的態度，他推測王定宇不僅不想息事寧人，甚至還想反手打常如山一把，「這種擺明給人戴綠帽，還要別人給紅包的態度，如果你是常如山的好麻吉，你看的下去嗎？連同大安文山選區的事，乾脆就一併處理了！」

不過，面對賴苡任的質疑，徐國勇、王定宇目前暫無相關的公開回應。