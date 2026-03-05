　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟王定宇「給人戴綠帽還要紅包」　賴苡任：惹錯人了

記者黃翊婷／綜合報導

綠委王定宇3日遭爆與名媛劉怡萱過從甚密，傳聞民進黨秘書長徐國勇、黨主席賴清德都對此感到不滿。國民黨北市議員擬參選人賴苡任批評，這擺明是「給人戴綠帽，還要別人給紅包」的態度，但「王定宇惹錯人了」。

▲▼民進黨立委王定宇。（圖／記者詹詠淇攝）

▲王定宇陷入「奪人小三」桃色風波。（資料照／記者詹詠淇攝）

王定宇近日陷入與名媛劉怡萱的桃色風波，雖然他已出面駁斥婚外情傳聞，強調已在去年2月離婚，但爭議仍未平息。傳聞民進黨秘書長徐國勇、黨主席賴清德都對此感到不滿，經《ETtoday新聞雲》記者了解，徐國勇得知此事後確實相當無奈也有動氣，但他並未對此多做回應。

賴苡任：王定宇惹錯人

國民黨北市議員擬參選人賴苡任4日在臉書發文，直言醫美集團創辦人常如山與警界關係良好，經常捐贈警用設備物資，還曾協助政府打詐，是民間企業與政府合作的典範人物，此外，常如山似乎也與徐國勇關係不錯，所以他覺得這次「王定宇惹錯人了」。

賴苡任表示，細品事發之後徐國勇的態度，他推測王定宇不僅不想息事寧人，甚至還想反手打常如山一把，「這種擺明給人戴綠帽，還要別人給紅包的態度，如果你是常如山的好麻吉，你看的下去嗎？連同大安文山選區的事，乾脆就一併處理了！」

不過，面對賴苡任的質疑，徐國勇、王定宇目前暫無相關的公開回應。

民進黨版的「鍘美案」- 王定宇惹錯人了 中午午休時，夢到我電話響了，電話那頭傳來一個聲音，只說了一句話：「徐國勇與常如山關係不錯」，然後我就醒了。 ⚠️好奇心驅使下，我打開Google...

賴苡任（安迪） 發佈於 2026年3月4日 星期三

03/02 全台詐欺最新數據

469 1 4127 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！
「帶著李灝宇的不甘心打完4場」　吳念庭感性喊話
川普笑到最後！　美軍擊殺暗殺川普秘密部隊首腦
李灝宇是否留隊待協調　曾豪駒談二壘人選
快訊／李灝宇辭退換張政禹！曾豪駒說明最新狀況
美衛星照證實！卡達「鋪路爪」、2套薩德遭炸　美軍損失逾630
轟王定宇「給人戴綠帽還要紅包」　賴苡任：惹錯人了

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

