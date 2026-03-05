美財長貝森特：全球15%關稅擬於本周實施

▲美國財政部長貝森特。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，總統川普政府規劃的15％全球性關稅很可能在本周內實施。這項措施被視為川普在遭遇重大法律挫敗後，重新建立其貿易政策架構的重要一步。

川普擬提高全球關稅至15%



《法新社》報導，美國最高法院上個月裁定推翻川普先前對多國祭出的關稅措施。該政策原本主張「對等關稅」，不分盟友或競爭對手皆可能被課徵額外關稅，被視為川普經濟政策的重要核心之一。最高法院的裁決因此對川普政府的貿易策略造成重大衝擊。

在裁決出爐後，川普政府迅速調整策略，改援引另一項法律依據先行實施10％新關稅，同時表示將把稅率提高至15％。貝森特接受美國財經媒體CNBC訪問時被問及新稅率何時生效，他回應，「很可能在本周某個時刻」。

期限最多150天

貝森特說，這項措施將依據1974年貿易法（1974 Trade Act）第122條（Section 122）實施。依照該條文規定，美國政府可在特定情況下臨時課徵關稅，但有效期限最多為150天，除非國會另行通過延長。

他指出，在這約5個月期間內，川普政府將同步推動多項調查，內容涉及國家安全風險與不公平貿易行為。這些調查完成後，可能成為未來推出新一輪關稅措施的依據。

貝森特也表示，他預期美國整體關稅稅率將在約5個月內恢復到最高法院推翻「對等關稅」前的水準。他說，「我非常相信，關稅稅率會在5個月內恢復原本的水準。」