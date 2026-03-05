　
東北季風一波波接力！　下周2波變化轉涼有雨

▲▼東北季風一波波接力！　下周2波變化轉涼有雨。（圖／翻攝自臉書／林老師氣象站） 

▲東北季風一波波接力，下周一、四轉涼有雨。（圖／翻攝自臉書／林老師氣象站）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家林得恩表示，今天（5日）受東北季風減弱影響，台灣各地氣溫開始回升，但環境水氣仍多，部分地區仍有雨。明天（6日）起「東北季風一波波接力」，下周一（9日）、周四（12日）北部及東北部天氣轉涼有雨，不穩定度升高。

華南雲雨帶續東移　北東與山區仍有零星陣雨

林得恩在粉專「林老師氣象站」撰文表示，儘管今天台灣各地氣溫回升，但因華南雲雨帶持續東移，環境水氣仍多，桃園以北、東北部、東半部地區及新竹以南山區都還有局部零星短暫陣雨機會。

明起季風再增強　下周一、四兩波續轉涼冷

明天（6日）起，新一波東北季風再度增強，台灣北部及東北部天氣轉涼，其它地區早晚也涼，北部、東北部及東半部地區維持有局部短暫陣雨機會，中南部山區也有零星短暫陣雨發生，其它地區則維持為多雲天氣。

根據歐洲ECMWF最新數值模擬結果顯示，再下兩波的東北季風再增強，分別落在下周一（9日）及下周四（12日），屆時位於迎風面的北部、東北部及東半部地區雲量增多、不穩定度增高，降雨機會增大，氣溫也會轉趨涼冷，務必留意春天天氣快速變化，適時因應。

 
03/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

今「驚蟄」回溫！明北東再轉濕涼　轉晴時間點曝

氣象專家吳德榮表示，今天（5日）白天起，鋒面雨帶續減弱，氣溫回升，明天（6日）起東北季風增強，北東將再轉為濕涼，下周二（10日）又有鋒面掠過，直到下周三（11日）乾空氣南下，天氣才會好轉。

2025年閃電紀錄　彰化縣「極端現象」專家也稱奇

今「驚蟄」回溫　明東北季風接力變天

明天回溫降雨趨緩　周末又有冷空氣北東濕答答

未來一周3波東北季風接力　明天短暫回暖「雨區縮減」

關鍵字：

林得恩天氣氣象雲林老師氣象站

