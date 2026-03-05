東北季風一波波接力！　下周2波變化轉涼有雨

▲東北季風一波波接力，下周一、四轉涼有雨。（圖／翻攝自臉書／林老師氣象站）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家林得恩表示，今天（5日）受東北季風減弱影響，台灣各地氣溫開始回升，但環境水氣仍多，部分地區仍有雨。明天（6日）起「東北季風一波波接力」，下周一（9日）、周四（12日）北部及東北部天氣轉涼有雨，不穩定度升高。

華南雲雨帶續東移 北東與山區仍有零星陣雨

林得恩在粉專「林老師氣象站」撰文表示，儘管今天台灣各地氣溫回升，但因華南雲雨帶持續東移，環境水氣仍多，桃園以北、東北部、東半部地區及新竹以南山區都還有局部零星短暫陣雨機會。

明起季風再增強 下周一、四兩波續轉涼冷

明天（6日）起，新一波東北季風再度增強，台灣北部及東北部天氣轉涼，其它地區早晚也涼，北部、東北部及東半部地區維持有局部短暫陣雨機會，中南部山區也有零星短暫陣雨發生，其它地區則維持為多雲天氣。

根據歐洲ECMWF最新數值模擬結果顯示，再下兩波的東北季風再增強，分別落在下周一（9日）及下周四（12日），屆時位於迎風面的北部、東北部及東半部地區雲量增多、不穩定度增高，降雨機會增大，氣溫也會轉趨涼冷，務必留意春天天氣快速變化，適時因應。