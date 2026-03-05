今「驚蟄」回溫！明北東再轉濕涼　轉晴時間點曝

▲今晨鋒面雲系通過、減弱中（左），降水回波強弱不均（中），各地區零星飄雨，中部山區及東半部較明顯（右）。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

記者柯沛辰／綜合報導

今天是24節氣中的「 驚蟄 」。氣象專家吳德榮表示，今天（5日）白天起，鋒面雨帶續減弱，氣溫回升，明天（6日）起東北季風增強，北東將再轉為濕涼，下周二（10日）又有鋒面掠過，直到下周三（11日）乾空氣南下，天氣才會好轉。

吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」撰文表示，最新（4日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（5日）白天起、鋒面雨帶續減弱、並逐漸通過，零星飄雨漸停歇，氣溫回升，中南部及東半部仍有局部短暫雨。

今天各地區氣溫如下：

北部16至25度

中部16至27度

南部17至28度

東部16至27度

最新模式模擬顯示，明天（6）東北季風增強，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降、再轉濕涼。周六、下周日（7、8日）迎風面，大台北東側及東半部有局部短暫雨的機率，背風面北部轉多雲，中南部晴朗；周六偏冷、下周日氣溫略升。下周一（9日）轉偏東風、大台北東側及東半部仍有局部短暫雨。

最新模式模擬顯示，下周二（10日）鋒面掠過，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降。下周三（11日）「大陸高壓」乾空氣南下、天氣好轉，迎風面局部短暫雨逐漸停歇；下周四（12日）起至周六（14日）「大陸高壓」乾空氣籠罩，各地晴朗穩定，夜間「輻射冷卻」強、清晨氣溫低，日夜溫差大。