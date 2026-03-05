　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王定宇早知劉怡萱！　曾在常如山「豪宅募款」暢飲清酒之王

▲▼民進黨立委王定宇遭週刊踢爆婚外情，王定宇召開記者會對外說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委王定宇遭週刊踢爆婚外情，王定宇召開記者會對外說明。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導　

民進黨立委王定宇傳出跟E級名媛劉怡萱過從甚密，又被爆料其實王定宇早在2022年就認識劉怡萱，當時甚至與前妻李淑吟還一起到醫美集團創辦人常如山豪宅餐敘，當時還一起喝上有「清酒之王」之稱的美酒「十四代」。

王定宇遭週刊爆料疑似「奪人小三」，與自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱，在台北及台南2地共築愛巢。王定宇對此駁斥稱「報導有誤」，且與前妻已於去年2月底協議離婚、8月完成換身分證程序。王定宇也說，新聞內容是不是有人涉犯非常嚴重的刑事案件，要誤導帶風向等，「我無法查知也無法確認」，這個交由北檢、刑事警察局跟各位媒體善盡查證工作，「我沒有證據我不要去指控任何人」。

▲▼愛爾麗集團2023年至刑事局致贈獎金，執行長劉怡萱。（圖／刑事局）

▲劉怡萱。（圖／刑事局）

豪宅私廚聚會驚見同黨要角
根據《東森新聞》報導，2022年2月時，常如山在豪宅招待賓客，王定宇席間專注傾聽，身旁則是當時尚未離婚的妻子李淑吟。這場餐敘座上賓包含前立委趙天麟及現任黨副秘書長何博文。何博文對此表示時間久遠已沒印象，趙天麟則因不具公職身分不予回應。

當時湧言會成員集體找上常如山，外界推測與當年地方選舉募款有關。席間享用每人3800元的私廚料理，搭配破萬元「清酒之王」十四代。有知情人士透露，王定宇當時早已知悉劉怡萱的存在。

轟王定宇「給人戴綠帽還要紅包」　賴苡任：惹錯人了

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

王定宇前妻臉書喊話「不哭不哭」　轉發4年前PO文疑藏貓膩

