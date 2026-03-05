　
國際

美衛星照證實！卡達「鋪路爪」、2套薩德遭炸　美軍損失逾630億

▲鋪路爪雷達。（圖／翻攝X）

▲鋪路爪雷達。（圖／翻攝X）

記者張靖榕／綜合報導

美國舊金山衛星影像公司Planet Labs最新公布的影像顯示，位於卡達北部豪爾（Al-Khor）附近的一處雷達站出現明顯受損跡象，包括彈痕、散落碎片及消防作業痕跡。該地為卡達早期預警雷達（QEWR）「鋪路爪」（AN/FPS-132）所在地，鄰近美軍烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）。衛星畫面顯示，多處美軍設施在伊朗報復攻擊中受損，估計美軍在衝突爆發4天內損失接近20億美元（約新台幣633億元）軍事資產。

消息：伊朗重創美軍鋪路爪　恐影響美軍中東飛彈預警時間

綜合新華社、土耳其國營安納杜魯新聞社（Anadolu）與印度媒體News18報導，伊朗表示相關攻擊屬於對2月28日美以空襲的報復行動，動用彈道飛彈與自殺式無人機打擊多處美軍關鍵設施。不過目前西方媒體未見相關證實消息。

安納杜魯新聞社估算，美軍目前損失最嚴重的是烏代德基地的AN/FPS-132「鋪路爪」長程預警雷達，該系統價值約11億美元，偵測距離可達4800至5000公里，是美國在中東整合飛彈防禦網的重要節點之一。雷達受損可能縮短美軍對區域彈道飛彈威脅的預警時間。

3架F-15E攻擊鷹戰機遭友軍擊落

此外，科威特也傳出防空誤擊事件，3架F-15E攻擊鷹戰機遭防空系統擊中損失，替換成本估計約2.82億美元，所幸機上6名機組員均生還。

伊朗稱：摧毀美國第二套薩德反飛彈系統

衛星影像也被外界解讀為支持伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC）的說法。伊方聲稱在西亞地區摧毀第二套美國薩德（THAAD）反飛彈系統，並表示以精準導引飛彈成功擊中目標，使後續攻擊行動能獲得更大作戰空間。

後續影像還顯示，至少一座額外雷達罩遭破壞，確認為兩套AN/GSC-52B衛星通信終端設備，該系統負責提供高容量、近即時軍事通訊，部署於巴林美軍第5艦隊總部附近，損失約2000萬美元（約新台幣6.3億元）。

在阿拉伯聯合大公國境內，阿爾魯韋斯（Al Ruwais）附近的一處軍事設施也傳出建築受損。影像顯示，一套AN/TPY-2雷達系統疑似遭擊中。該系統為薩德防禦體系的重要組件，主要負責追蹤彈道飛彈，價值約5億美元。伊朗方面宣稱已摧毀該雷達核心部件。

