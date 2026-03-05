　
國際

美防長：數天內取得伊朗制空權　美軍精準彈藥「幾乎無窮盡」

▲美國國防部長赫格塞斯。（圖／路透）

▲美國國防部長赫格塞斯。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國與以色列聯手攻擊伊朗邁入第5天。美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）4日表示，預計在未來幾天內，美軍與以色列空軍將完全掌控伊朗領空，取得制空權；美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）也強調，美軍目前仍擁有充足的精準彈藥可執行作戰任務。

赫格塞斯：美以數天內將完全掌控伊朗領空

外電報導指出，面對美以攻勢持續擴大，德黑蘭已誓言將徹底摧毀中東的軍事與經濟基礎設施，顯示衝突短期內沒有降溫跡象。

赫格塞斯4日在五角大廈記者會表示，更多美軍部隊正在抵達中東戰區，目前仍處於戰事非常早期階段。他指出，正如美國總統川普所說，美國將「投入所需的一切時間，以確保取得成功」。

赫格塞斯表示，美軍與以色列國防軍聯手對伊朗造成毀滅性打擊，「全球最強大的兩支空軍將在幾天內完全掌控伊朗領空」，屆時將可全面取得制空權。他透露，未來幾天還會有更多美軍轟炸機與戰機抵達。

美軍將用精準重力炸彈大規模打擊

在取得制空權後，美軍將大量使用500磅、1000磅與2000磅的GPS與雷射導引精準重力炸彈進行打擊。赫格塞斯說，「我們這類炸彈的庫存幾乎是無窮盡的。」

他指出，美軍在行動初期使用較多遠程精密打擊武器，但目前已不再需要大量動用，「我們這類武器的庫存以及愛國者飛彈（Patriot），仍舊充足」。

美軍指彈藥庫存足夠

凱恩在同場記者會上表示，外界對美軍彈藥存量有所疑慮，但「我們擁有足夠的精準彈藥來執行目前的任務，不論是進攻或防禦」。

路透社指出，在對伊朗空襲及近期多項軍事行動後，五角大廈正著手補充武器庫存。知情人士透露，川普政府計畫於6日在白宮與美國主要國防承包商高層會面，討論加速武器生產。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

