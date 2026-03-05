　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2025年閃電紀錄　彰化縣「極端現象」專家也稱奇

▲▼打雷,閃電,雷雨,電蛇,狂風暴雨。（圖／記者姜國輝攝） 

▲2025年全台閃電回顧，其中彰化縣出現極端閃電活動。（資料照／記者姜國輝攝）

記者柯沛辰／綜合報導

今天（5日）是24節氣的「驚蟄」，象徵春雷初響，萬物萌發。天氣風險公司布建的「全台閃電監測網 」統計發現，台灣2025年周邊的閃電總數，雖相較2024年減少2成，但仍與歷年數量差不多，主要來自夏季午後熱對流雲系，熱區集中在西半部山脈沿線區域。其中，彰化縣閃電數比往年高出近8成，且幾乎集中在去年7月。

海峽中部成熱區　彰化7月閃電破11萬次

[廣告]請繼續往下閱讀...

臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，從個別區域來看，澎湖海域到台灣西南沿海的閃電活動較往年平均減少許多，澎湖縣的閃電總數只有往年平均的13.6％，代表對流雲系在台灣海峽南部發展較不活躍。而相對來說，在台灣海峽中部則是明顯的閃電熱區，也就是去年中部外海的對流雲系特別旺盛。

若從各縣市的閃電次數距平值來看，彰化縣的閃電總數較往年平均多出了77.6％，光7月份的閃電次數高達11萬5574次，佔了彰化全年閃電總數的8成，不僅是各縣市單月最高，也將彰化單月最高閃電次數的紀錄推高了1倍之多。

▲▼2025年閃電紀錄　彰化縣「極端現象」專家也稱奇。（圖／翻攝自臉書／天氣風險 WeatherRisk）

▲2025年各縣市的閃電次數距平值。（圖／翻攝自臉書／天氣風險 WeatherRisk）

不只午後雷陣雨　低壓帶、西南風拉長不穩定時間

天氣風險公司追查後發現，彰化縣的情況並非單純的夏季午後雷陣雨，而是7月接連受到低壓帶、西南風甚至西南氣流影響，不穩定天氣的時間非常長，才出現如此極端的閃電活動。

儘管彰化縣的閃電偏多，但僅隔著八卦山的南投情況卻恰恰相反，在閃電總數有偏少趨勢，僅較2018年多，研判是最有利午後熱對流雲系發展的弱綜觀環境時間不多，才會造成內陸地區的閃電活動偏少。

▲▼2025年閃電紀錄　彰化縣「極端現象」專家也稱奇。（圖／翻攝自臉書／天氣風險 WeatherRisk）

▲2025年閃電縣市前三名。（圖／翻攝自臉書／天氣風險 WeatherRisk）

閃電前三名仍在中南部　別等聽到雷聲才撤離

閃電總數與密度方面，閃電總數發生前三名都在中南部地區，且過去3年也都是這3個縣市，前三名依序為：台南市、南投縣、嘉義縣。閃電密度部分，前三名依序是：嘉義市、彰化縣、台南市。值得一提的是，彰化縣過去未曾進入過前五名，但這次卻一舉登上第二名寶座。

天氣風險公司提醒，一般人習慣「聽到雷鳴」才開始撤離，但閃電具有高度不可預測性，因此對於雷擊風險的預防，最重要的是別等聽到雷聲才跑！若僅靠耳眼聽察或傳統測雷儀器，在極端天氣面前，可以說是暴露在不小的風險之中。

▲▼2025年閃電紀錄　彰化縣「極端現象」專家也稱奇。（圖／翻攝自臉書／天氣風險 WeatherRisk）

▲2025年各縣市雷擊次數排名。（圖／翻攝自臉書／天氣風險 WeatherRisk）

▲▼2025年閃電紀錄　彰化縣「極端現象」專家也稱奇。（圖／翻攝自臉書／天氣風險 WeatherRisk）

▲2025年各縣市雷擊密度排名。（圖／翻攝自臉書／天氣風險 WeatherRisk）

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
今「 驚蟄 」回溫　明東北季風接力變天
WBC官方觀戰手冊介紹台灣球星　王建民傳奇地位、陳傑憲成焦點
台指期夜盤大漲864點！　台積電盤後最高漲到1945元
徐若熙戰袋鼠軍團拚首勝！WBC轉播平台一次看
傳伊朗有意和談！美股四大指數收漲　台積電ADR漲逾1％

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今「驚蟄」回溫！明北東再轉濕涼　轉晴時間點曝

2025年閃電紀錄　彰化縣「極端現象」專家也稱奇

快訊／06:02花蓮秀林4.1地震　最大震度4級

今「驚蟄」回溫　明東北季風接力變天

請1員工一年平均要105萬　486先生曝公司困境：只能硬撐

聯結車「硬闖機車道」堵死路還刮壞路牌　目擊者怒：駕照雞腿換的

放學秘密基地掰了！金石堂新店店營運33年畫句點　店長吐無奈

紙箱別囤積！醫師曝網購「4隱形毒物」：恐增罹癌風險

他好奇馬路「4S方格」有什麼用　釣出內行人解答

西門伴手禮店爆「坑殺韓遊客」！店家道歉喊冤　市府稽查結果出爐

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

La glow天鵝頸緻霜科研成分升級 女神高敏敏：配方有感、體驗愉悅

大車「夾殺」畫面曝！國1路竹段轎車慘成鐵餅　通勤業務員慘死

美特種部隊出動！聯手厄瓜多展開軍事行動

今「驚蟄」回溫！明北東再轉濕涼　轉晴時間點曝

2025年閃電紀錄　彰化縣「極端現象」專家也稱奇

快訊／06:02花蓮秀林4.1地震　最大震度4級

今「驚蟄」回溫　明東北季風接力變天

請1員工一年平均要105萬　486先生曝公司困境：只能硬撐

聯結車「硬闖機車道」堵死路還刮壞路牌　目擊者怒：駕照雞腿換的

放學秘密基地掰了！金石堂新店店營運33年畫句點　店長吐無奈

紙箱別囤積！醫師曝網購「4隱形毒物」：恐增罹癌風險

他好奇馬路「4S方格」有什麼用　釣出內行人解答

西門伴手禮店爆「坑殺韓遊客」！店家道歉喊冤　市府稽查結果出爐

別再被「完美主義」給騙了　接納那20%的缺陷才是人生高手

「大谷翔平喜歡台灣街景」掀熱議　鄉民：記錯地方了吧

今「驚蟄」回溫！明北東再轉濕涼　轉晴時間點曝

王定宇早知劉怡萱！　曾在常如山「豪宅募款」暢飲清酒之王

美防長：數天內取得伊朗制空權　美軍精準彈藥「幾乎無窮盡」

2025年閃電紀錄　彰化縣「極端現象」專家也稱奇

乳霜怎麼擦最有感？8款韓國平價乳霜推薦　高效用法一次看不黏好吸收

超商連續5天「買1送1」懶人包　咖啡「買10送10」優惠一次看

日媒戰力評比台灣僅次於日本！看好C組第2晉級　預測打線出爐

WBC官方觀戰手冊介紹台灣球星　王建民傳奇地位、陳傑憲成焦點

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

生活熱門新聞

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

486先生曝公司困境：只能硬撐

飛日本挺中華隊　「地勤因護照攔人」他傻眼

網購紙箱別囤積！醫師曝「4隱形毒物」

聯結車硬闖機車道　堵死路還刮壞路牌

馬路4S方格有啥用　內行人解答

搭廉航「行李被摔壞」！他1招要到全新行李箱

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

西門伴手禮店爆「坑殺韓遊客」　市府出手

全台第2老金石堂將熄燈　店長吐無奈

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

居服員放餐「婦早身亡」　里長批長照不能像Uber

明天回溫降雨趨緩　周末又有冷空氣北東濕答答

更多熱門

相關新聞

今「驚蟄」回溫！明北東再轉濕涼　轉晴時間點曝

今「驚蟄」回溫！明北東再轉濕涼　轉晴時間點曝

氣象專家吳德榮表示，今天（5日）白天起，鋒面雨帶續減弱，氣溫回升，明天（6日）起東北季風增強，北東將再轉為濕涼，下周二（10日）又有鋒面掠過，直到下周三（11日）乾空氣南下，天氣才會好轉。

今「驚蟄」回溫雨漸停　明起東北季風接力再變天

今「驚蟄」回溫雨漸停　明起東北季風接力再變天

明天回溫降雨趨緩　周末又有冷空氣北東濕答答

明天回溫降雨趨緩　周末又有冷空氣北東濕答答

未來一周3波東北季風接力　明天短暫回暖「雨區縮減」

未來一周3波東北季風接力　明天短暫回暖「雨區縮減」

今晚到明晨濕涼「探14度」　周五起再2波東北季風

今晚到明晨濕涼「探14度」　周五起再2波東北季風

關鍵字：

閃電天氣天氣風險 WeatherRisk

讀者迴響

熱門新聞

許維恩罹癌後首發聲「切除雙乳手術動了11hrs」

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

張政禹到日本了！接通知嚇一跳

伊朗最新型軍艦被美擊沉　找到87具遺體

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

最情緒化星座Top 3！

以軍再打1至2週！紐時揭伊朗戰後求和密訊

Lulu、陳漢典宣布好消息　王月開顱完感性發聲！

以為切完就沒事！他7年沒回診　醫一照「無數腫瘤佔滿肝」

拉兒媳親妹進房...埋頭猛吸！內褲驗出DNA　台男喊：口水滴到啦

土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

同婚女偷吃送貨員「懷孕產子」！正宮怒告

486先生曝公司困境：只能硬撐

台指期夜盤大漲864點！　台積電盤後最高漲到1945元

更多

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面