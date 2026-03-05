2025年閃電紀錄　彰化縣「極端現象」專家也稱奇

▲2025年全台閃電回顧，其中彰化縣出現極端閃電活動。（資料照／記者姜國輝攝）

記者柯沛辰／綜合報導

今天（5日）是24節氣的「驚蟄」，象徵春雷初響，萬物萌發。天氣風險公司布建的「全台閃電監測網 」統計發現，台灣2025年周邊的閃電總數，雖相較2024年減少2成，但仍與歷年數量差不多，主要來自夏季午後熱對流雲系，熱區集中在西半部山脈沿線區域。其中，彰化縣閃電數比往年高出近8成，且幾乎集中在去年7月。

海峽中部成熱區 彰化7月閃電破11萬次

臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，從個別區域來看，澎湖海域到台灣西南沿海的閃電活動較往年平均減少許多，澎湖縣的閃電總數只有往年平均的13.6％，代表對流雲系在台灣海峽南部發展較不活躍。而相對來說，在台灣海峽中部則是明顯的閃電熱區，也就是去年中部外海的對流雲系特別旺盛。

若從各縣市的閃電次數距平值來看，彰化縣的閃電總數較往年平均多出了77.6％，光7月份的閃電次數高達11萬5574次，佔了彰化全年閃電總數的8成，不僅是各縣市單月最高，也將彰化單月最高閃電次數的紀錄推高了1倍之多。

▲2025年各縣市的閃電次數距平值。（圖／翻攝自臉書／天氣風險 WeatherRisk）

不只午後雷陣雨 低壓帶、西南風拉長不穩定時間

天氣風險公司追查後發現，彰化縣的情況並非單純的夏季午後雷陣雨，而是7月接連受到低壓帶、西南風甚至西南氣流影響，不穩定天氣的時間非常長，才出現如此極端的閃電活動。

儘管彰化縣的閃電偏多，但僅隔著八卦山的南投情況卻恰恰相反，在閃電總數有偏少趨勢，僅較2018年多，研判是最有利午後熱對流雲系發展的弱綜觀環境時間不多，才會造成內陸地區的閃電活動偏少。

▲2025年閃電縣市前三名。（圖／翻攝自臉書／天氣風險 WeatherRisk）

閃電前三名仍在中南部 別等聽到雷聲才撤離

閃電總數與密度方面，閃電總數發生前三名都在中南部地區，且過去3年也都是這3個縣市，前三名依序為：台南市、南投縣、嘉義縣。閃電密度部分，前三名依序是：嘉義市、彰化縣、台南市。值得一提的是，彰化縣過去未曾進入過前五名，但這次卻一舉登上第二名寶座。

天氣風險公司提醒，一般人習慣「聽到雷鳴」才開始撤離，但閃電具有高度不可預測性，因此對於雷擊風險的預防，最重要的是別等聽到雷聲才跑！若僅靠耳眼聽察或傳統測雷儀器，在極端天氣面前，可以說是暴露在不小的風險之中。

▲2025年各縣市雷擊次數排名。（圖／翻攝自臉書／天氣風險 WeatherRisk）

▲2025年各縣市雷擊密度排名。（圖／翻攝自臉書／天氣風險 WeatherRisk）