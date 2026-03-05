輝達GTC 2026於316登場　「AI五層蛋糕論」黃仁勳焦點演講時間曝

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

輝達宣布，年度AI與加速運算大會GTC 2026將於3月16日至19日在美國加州聖荷西舉行。預計吸引來自190多個國家的3萬多名開發者、研究人員與企業領袖與會，聚焦AI如何成為新一代關鍵基礎設施，推動產業轉型。

每個國家都將建構AI

輝達創辦人暨執行長黃仁勳表示，AI已是正在形成的重要基礎設施，從能源、晶片到基礎設施、模型與應用，整個AI技術堆疊正同步快速發展，「每家公司都將使用AI，每個國家都將建構AI。」他說，GTC將展示這些技術如何在全球落地。

GTC 2026重點

本屆GTC最受矚目的焦點之一，是黃仁勳將於美西時間3月16日上午11時在SAP Center發表主題演講，分享輝達在全端AI堆疊上的最新進展，包括加速運算、AI工廠、開放模型、代理型系統以及物理AI等方向，並為業界指明未來一年的發展方向。演講將同步於輝達官網nvidia.com直播並提供隨選觀看，線上觀看主題演講無需註冊。。

AI「五層蛋糕」論

大會也將呈現AI產業被形容為「五層蛋糕」的技術架構，涵蓋能源、晶片、基礎設施、模型與應用五大層面，展示完整AI生態系如何形成。GTC期間預計舉辦超過1000場技術演講與論壇，議題涵蓋AI工廠、大規模推論、機器人、數位孿生、科學運算、量子運算及企業AI部署。

實作訓練與認證

活動也將邀請多位科技領袖參與，包括Perplexity執行長Srinivas、LangChain執行長Chase、Mistral AI執行長Mensch等人，討論AI模型與基礎設施發展。大會同時安排實作課程與訓練資源，包括9場全天工作坊、60多場實驗室課程與現場認證，還有一對一訓練諮詢，協助培育AI人才。

AI新創與投資人交流

GTC也是AI新創與投資人交流的重要平台。今年將有240多家NVIDIA Inception新創公司展示生成式AI、機器人與企業應用等技術，並透過AI Day與NVentures活動串聯創業者與創投機構。

市中心搖身變成AI活動園區

此外，大會將舉辦150多場學術海報發表，展示全球AI研究成果。活動期間聖荷西市中心也將化身AI活動園區，串聯多個場館並舉辦市集、論壇及社群活動，讓更多民眾參與這場AI產業盛會。

科技領袖齊聚

輝達表示，來自雲端平台、模型實驗室、應用開發商與機器人公司的產業領袖將齊聚一堂，分享AI如何推動各產業的生產力提升與數位轉型。公司也將於美西時間3月17日上午9時舉辦投資人與分析師問答活動，並透過官網提供直播。