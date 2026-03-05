　
國際

林佳龍《日本時報》專訪：台灣應納入第一島鏈安全框架

▲▼外交部長林佳龍於外交部會晤來自立陶宛、芬蘭、瑞典、愛沙尼亞、德國、波蘭及烏克蘭等七國共八位國會議員。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲外交部長林佳龍。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者葉國吏／綜合報導　

外交部長林佳龍日前接受日媒《日本時報》（The Japan Times）專訪，他強調第一島鏈不應存在缺口，呼籲與日本及菲律賓等夥伴加強情報共享與聯合演習。林佳龍認為，在中國試圖創造新常態的威脅下，各國應共同回應以彌補缺失的環節，確保印太地區穩定。

強化第一島鏈協調與責任分擔
林佳龍表示，為有效嚇阻中國將影響力擴展至太平洋，必須將台灣全面納入印太安全架構，特別是與第一島鏈沿線國家合作。他指出雖然華盛頓與多國設有雙邊條約，且「小多邊主義」興起，但台灣仍被排除在外。他強調台灣是缺失的環節，各國需在應對灰色地帶行動與國防產業方面深化合作。

▲▼外交部長林佳龍以總統特使身分訪問吐瓦魯。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲外交部長林佳龍以總統特使身分訪問吐瓦魯。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

另一個核心領域為應變規劃，林佳龍認為若發生中國封鎖或入侵等突發狀況，美國印太司令部雖能主導，但台灣、韓國、日本與澳洲等國必須明確自身角色。他澄清這並非要求建立類北約組織，而是強調責任分擔與角色協調。他觀察到中國軍機艦頻繁部署於東海與南海，各國唯有共同行動才能應對挑戰。

單一戰區概念與台美關係進展
目前第一島鏈盟友正考慮「單一戰區」概念，將此地理區域視為統一作戰空間，這代表各地危機將相互牽連，要求鄰國提升國防協調。林佳龍直言安全關乎生存，重要性超越外交。即便缺乏正式外交關係，台灣仍積極與日本及菲律賓對話，尋求克服障礙以保護國家利益，並探討武器整合等韌性架構。

▲▼外交部長林佳龍以總統特使身分訪問吐瓦魯。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲外交部長林佳龍以總統特使身分訪問吐瓦魯。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

針對台美關係，林佳龍指出美國總統川普（Donald Trump）曾表示台灣並非交易棋子，顯見雙方關係正向發展。美國作為主要武器供應國，近期批准110億美元軍售案有助於平衡區域能力，而非展開軍備競賽。林佳龍也歡迎日本提升國防領導地位，期盼雙方在無人機與半導體領域創造合作，共同面對來自中國的處境。

外交部設立「因應中東情勢服務專區」　林佳龍：全力協助海外國人安全

外交部設立「因應中東情勢服務專區」　林佳龍：全力協助海外國人安全

針對中東局勢持續變化，正擔任總統特使出訪我國友邦吐瓦魯的外交部長林佳龍今（4日）晚間透過社群平台表示，外交部正隨時掌握情勢發展並協助海外國人安全。林佳龍並表示，外交部已設立「因應中東情勢服務專區」，即時更新安全建議及相關措施，提供國人最新資訊與指引。

以總統特使身分訪問吐瓦魯　林佳龍：期待實地參訪台吐深化合作成果

以總統特使身分訪問吐瓦魯　林佳龍：期待實地參訪台吐深化合作成果

二二八事件79週年　林佳龍提總統直選30年：台灣人民才有權決定未來

二二八事件79週年　林佳龍提總統直選30年：台灣人民才有權決定未來

卓榮泰財產申報存款921萬！林佳龍夫婦身家驚人　存款、股票均破億

卓榮泰財產申報存款921萬！林佳龍夫婦身家驚人　存款、股票均破億

歡送聖文森駐台大使柏安卓　林佳龍：為台聖邦誼注入穩健力量

歡送聖文森駐台大使柏安卓　林佳龍：為台聖邦誼注入穩健力量

林佳龍

