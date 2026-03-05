今「 驚蟄 」回溫　明東北季風接力變天

▲驚蟄代表春天正式來臨，此時氣溫顯著回升，冷暖空氣交替頻繁。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／台北報導

今天（5日）是24節氣的「驚蟄」，白天起東北季風減弱，降雨趨緩，北部、東半部及部分山區仍有局部或零星短暫雨，中南部平地轉多雲，各地白天氣溫回升，但夜晚清晨仍偏涼。不過，春天天氣變化較快，明天周五（6日）東北季風增強，下周一（9日）又有一波接力。

▲未來一周降雨變化。（圖／氣象署）

今天東北季風減弱 各地氣溫回升

氣象署預報員林定宜表示，今天（5日）白天起東北季風減弱、華南雨區帶來的雨也會減少，剩基隆北海岸、北部、東半部、恆春半島及西半部山區仍有局部或零星短暫雨，中南部平地下半天雨勢趨緩，逐漸轉為多雲。

氣溫方面，今天（5日）各地氣溫回升，中部以北及宜花高溫23至24度，南部及台東約25至26度。離島方面，澎湖陰短暫陣雨18至21度，金門陰時多雲短暫陣雨14至21度，馬祖陰短暫陣雨12至16度。

一波波東北季風報到 北台灣氣溫變化大

周五（6日）東北季風再增強，北台灣轉涼，其他地區早晚也涼；基隆北海岸及東北部有短暫雨，並有局部較大雨勢發生機率，北部、東部及恆春半島有局部短暫雨，東南部及中南部山區也有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

林定宜指出，未來天氣變化比較快，周五（6日）這一波東北季風影響到周日（8日）清晨，下周一（9日）又有另外一波東北季風，一波接一波，因春天變化較迅速冷暖交替，迎風面較容易降水，中南部比較不容易。

屆時周六（7日）起至周日（8日）清晨，受東北季風影響，北台灣較涼，其他地區早晚也涼；周日（8日）白天起東北季風減弱，北台灣氣溫稍回升。降雨以基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區為主，有局部短暫雨，周六（7日）大台北也有零星短暫雨，其餘地區多雲到晴。

▲未來一周氣溫變化。（圖／氣象署）

下周一（9日）東北季風又增強，周二（10日）持續影響，北台灣轉涼，其他地區早晚也涼；基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北及其他山區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

直到下周三（11日）東北季風減弱，北台灣氣溫回升，早晚仍較涼；基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北及其他山區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。