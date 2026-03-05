王定宇前妻臉書喊話「不哭不哭」　轉發4年前PO文疑藏貓膩

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨立委王定宇遭週刊爆料疑似與愛爾麗集團執行長劉怡萱共築愛巢，雖然王定宇強調去年2月已離婚並駁斥婚外情傳聞，但還是無法平息風波。但有網友發現，前妻李淑吟的臉書最新一篇公開貼文似乎藏有貓膩，她在這次事件發生前幾天轉貼過去的文章，該文章恰巧與4年前顏若芳事件的時間點相近。

▲左圖為劉怡萱，右圖為王定宇。（併圖／刑事局、記者湯興漢攝）

王定宇陷「奪人小三」爭議

王定宇3日遭週刊爆料與名媛劉怡萱過從甚密，還進出對方香閨過夜，陷入「奪人小三」的桃色風波。雖然王定宇強調他已在去年2月離婚，沒有在婚內發生不正當行為，但民進黨4日召開中常會時，總統兼任民進黨主席賴清德撂重話，直言民進黨作為執政黨，肩負國人託付重任，因此，所有從政黨員的言行，都該以更高標準來自我規範，以回應國人對我們的期待。

▲李淑吟在臉書轉發4年前的PO文。（圖／翻攝自Facebook／李淑吟）

前妻李淑吟轉發4年前PO文

而王定宇的前妻李淑吟目前已將臉書的感情狀態，由已婚改為單身。但有網友發現，事件爆發之前，李淑吟曾在2月24日轉發4年前的一篇文章，並附上簡短一句話「不哭不哭，眼淚是珍珠」；該篇文章是她在2021年11月發布的，內容提到，「很愛微笑的自己，很常調侃自己，六姐妹當中只有我哭眼睛會超腫超醜，原來媽媽生我的時候就希望我能一輩子快樂、不哭泣。」

▲王定宇日前出面駁斥婚外情，但他4年前也曾捲入另一起桃色風波。（資料照／記者湯興漢攝）

王定宇4年前也曾陷桃色風波

由於4年前王定宇曾與時任民進黨發言人顏若芳發生桃色爭議，遭外界懷疑是否有婚外情，但兩人均表示彼此是房東與房客的關係。王定宇還因為以8000元的價格承租次臥，而在網路上被網友們戲稱為「王八千」。

▲網友湧入李淑吟的臉書留言鼓勵。（圖／翻攝自Facebook／李淑吟）

時間點巧合引發聯想

雖然李淑吟兩次PO文的時間點都與王定宇的桃色風波時間相近，引發網友聯想，但她的臉書公開PO文至今仍停留在2月24日，目前並未對外做出任何回應。王定宇方面除了出面駁斥婚外情之外，臉書PO文則依舊每日報告行程，似乎並未受到太多影響。

不少網友心疼李淑吟，紛紛在她的臉書PO文底下留言送暖，「妳行的！加油」、「祝福您可以開始為自己而活」、「好好保重」、「接下來換妳發光發熱」、「哭完就要勇敢」。