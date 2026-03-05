扮政府騙民眾！台南市刑大抄「未顯示號碼」詐團　3人落網

▲台南市刑警大隊查扣IP-PBX網路電話交換機設備7台等證物，並緝獲洪嫌等3人到案。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

詐騙手法再翻新！詐欺集團近年濫用IP-PBX（網路電話交換機）技術，透過「未顯示號碼」大量撥打詐騙電話，甚至偽裝成政府機關、銀行或電信公司門號，規避國際電話警示機制，台南市警刑警大隊科技犯罪偵查隊，主動掌握情資，向上溯源追查，循線查緝洪姓等3名犯嫌到案，成功阻斷詐騙話務鏈。

警方調查，44歲洪姓男子、36歲蔡姓男子及41歲林姓男子分工合作，均無幫派背景。洪嫌負責與上手接洽及領取設備，並偕同蔡嫌前往裝設；林嫌則擔任掮客，介紹客戶、負責簽約與客服事宜。

詐團以「電商推廣架設」為幌子，宣稱只要申辦市話門號並完成設備安裝，即可獲得3000元報酬，吸引民眾上鉤。實際上，這些市話門號被串接至IP-PBX（網路電話交換機）設備，提供境外詐欺機房轉接話務使用，不僅協助詐團隱匿來源，門號申請人還可能淪為詐欺幫助犯，甚至背負高額電話費。

為規避查緝，洪、蔡2嫌前往架設時，刻意將車輛停放於距離裝設地點一段路程外，再以步行或接駁方式前往。設備裝妥後即可自動運轉，無須人員現場操作，斷點多且難以追查，大幅增加警方偵辦難度。

專案小組歷經數月埋伏、跟監，並北上調閱多支監視器畫面比對，層層抽絲剝繭，鎖定犯嫌落腳處，今年2月間，持搜索票及拘票前往台中地區查緝，當場查扣IP-PBX（網路電話交換機）設備7台、合約書1份、手機3支及安非他命施用器具等證物。經檢察官複訊後，3嫌各以3萬元交保，全案依涉嫌詐欺等罪移送台中地檢署偵辦。

警方清查發現，該設備在遭查獲前短短3日內，即被詐騙機房話務人員撥打上百通詐騙電話，所幸及時查緝，尚未發現有民眾實際受騙，目前持續擴大清查中。本案多名疑似客戶以代號稱呼，身分仍待釐清。警方強調，凡提供場所或設備協助詐欺集團運作，均涉幫助詐欺罪嫌，將依法究辦。

刑大大隊長李宏倫呼籲，凡提供場所或設備協助詐欺集團運作，均涉幫助詐欺罪嫌，切勿為小利鋌而走險。對於任何假借公務機關名義要求提供個資、帳戶資料或指示轉帳之來電，務必提高警覺，尤其「+」號開頭或「未顯示號碼」來電，更應立即掛斷。

警方提醒牢記防詐三步驟「一聽、二掛、三查」，如遇疑似詐騙情形，可撥打165反詐騙專線或110報案電話查證。警方將持續強化科技偵查能量，從源頭斬斷詐騙話務鏈，全力守護民眾財產安全。