　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

杜拜地標遭炸！母女砸165萬「狂掃12張機票」逃難　價格漲4倍照搶

▲▼停放在杜拜國際機場的阿聯酋航空（Emirates）客機。（圖／路透）

▲停放在杜拜國際機場的阿聯酋航空（Emirates）客機。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國與以色列2月28日聯手攻擊伊朗，引爆中東緊張情勢升溫。當地時間3月1日凌晨，杜拜地標「七星級」帆船酒店（Burj Al Arab）驚傳遭襲並起火，多名住客緊急疏散。其中一對來自中國的母女親歷驚魂夜，為求盡快返國，竟砸下36萬元人民幣（約165萬元新台幣）狂買12張商務艙機票，被網友形容是「用鈔票換平安」。

「轟隆一聲不是演習」　導彈碎片擊中樓層

沈姓女子回憶，事發當下她與母親入住5樓，卻因酒店挑高設計，實際高度相當於一般建築10層樓。「轟隆一聲巨響後警報大作，我第一個念頭就是這不是演習！」她立刻抓起護照與錢包，拉著母親衝向逃生樓梯。途中還遇到一對從19樓一路狂奔下來的北京夫妻。所有住客被引導至室外避難，約1小時後才重返室內。

沈女表示，雖然酒店事後強調「政府已採取行動，沒有比這裡更安全的地方」，但她事發5個多小時後心跳仍無法平復。更令人恐慌的是，當時電話訊號疑似被切斷，微信語音等網路通訊功能無法使用，一度與外界失聯。

▲帆船飯店外牆起火。（圖／翻攝X）

▲帆船飯店外牆起火。（圖／翻攝X）

航班大亂！票價飆4倍還狂被取消

真正的難題出現在「怎麼回家」。受到戰事波及，杜拜航班大量取消或延誤，機場一度關閉。沈女原訂3月7日回國，緊急改成3月2日卻遇航班停飛。透過客服平台重新訂票時，發現機票價格已暴漲至平日4倍，「平時商務艙來回1.5萬元人民幣，現在單程就要3萬元。」

即便咬牙買下3月3日航班，卻又臨時取消。為確保能搭上飛機，母女乾脆「能買就買」，把3月4日至6日每天兩班杜拜飛上海的商務艙機票全數搶下，每人手握6張，共12張機票，總花費高達36萬元人民幣。

對於母女囤票行為，網路上也掀起兩派論戰。有人質疑「擠壓他人逃生機會」，但也有不少人表示理解，「保命最重要」、「和平年代的回家路，在戰火中成了奢侈品」。一場原本奢華愜意的杜拜之旅，最終演變成一段驚魂未定、代價高昂的逃難歸途。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
紐時爆：伊朗曾「祕密傳話」給美國中央情報局
蘋果新品Macbook Neo壓軸亮相！4色可選、售價不到2
張政禹到日本了！　接通知嚇一跳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列軍方證實！首次遭伊朗、真主黨協同攻擊　狂射飛彈無人機

杜拜地標遭炸！母女砸165萬「狂掃12張機票」逃難　價格漲4倍照搶

AV女優逛迪士尼被認出！排隊男大喊「拍片的」讓她氣炸

伊朗最新型軍艦！美軍擊沉德納號　找到87具遺體

起底哈米尼接班人！伊朗「二皇子」握數十億資產　曾赴英治陽痿

紐時爆：伊朗曾「祕密傳話」CIA求談判！以軍預告再轟2週

快訊／美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！防長嗆：二戰後首度對敵下手

快訊／被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

杜拜飛彈3死！萬名網紅「複製貼上」讚安全　英媒：說錯話恐遣返

川普「不敢動手」斬首金正恩　現實原因曝！專家殘酷揭美國考量

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

La glow天鵝頸緻霜科研成分升級 女神高敏敏：配方有感、體驗愉悅

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

大車「夾殺」畫面曝！國1路竹段轎車慘成鐵餅　通勤業務員慘死

美特種部隊出動！聯手厄瓜多展開軍事行動

以色列軍方證實！首次遭伊朗、真主黨協同攻擊　狂射飛彈無人機

杜拜地標遭炸！母女砸165萬「狂掃12張機票」逃難　價格漲4倍照搶

AV女優逛迪士尼被認出！排隊男大喊「拍片的」讓她氣炸

伊朗最新型軍艦！美軍擊沉德納號　找到87具遺體

起底哈米尼接班人！伊朗「二皇子」握數十億資產　曾赴英治陽痿

紐時爆：伊朗曾「祕密傳話」CIA求談判！以軍預告再轟2週

快訊／美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！防長嗆：二戰後首度對敵下手

快訊／被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

杜拜飛彈3死！萬名網紅「複製貼上」讚安全　英媒：說錯話恐遣返

川普「不敢動手」斬首金正恩　現實原因曝！專家殘酷揭美國考量

保險業增列巴林等七個兵險地區　我貨櫃三雄等困灣內船隻都需投保

以色列軍方證實！首次遭伊朗、真主黨協同攻擊　狂射飛彈無人機

杜拜地標遭炸！母女砸165萬「狂掃12張機票」逃難　價格漲4倍照搶

AV女優逛迪士尼被認出！排隊男大喊「拍片的」讓她氣炸

製鞋201年超狂！Clarks三瓣鞋亞洲賣30萬雙　新版「套上就走」懶人一定愛

伊朗最新型軍艦！美軍擊沉德納號　找到87具遺體

蘋果春季新品選購攻略！Macbook Neo、Air、Pro規格比較一表看

請1員工一年平均要105萬　486先生曝公司困境：只能硬撐

總獎金200萬助攻女性創業　渣打陪跑「幫」資金與人脈

MLB再爆藥檢爭議！羅哈斯恐禁賽80場　多明尼加先移除經典賽名單

沈玉琳宣布復工首露面！ 何時出院：大約在冬季～

國際熱門新聞

伊朗最新型軍艦被美擊沉　找到87具遺體

土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

以軍再打1至2週！紐時揭伊朗戰後求和密訊

二皇子穆吉塔巴將掌權　身家數十億曝光

即／中東戰火升級！美潛艦首度實戰擊沉敵艦

川普「不敢動手」斬首金正恩　現實原因曝

AV女優逛迪士尼被認出！男喊一句讓她氣炸

盧比歐曾獲金色「中正劍」　放話：讓蔣出場

杜拜祭845萬重罰封口　5萬網紅齊讚安全

以色列證實　首遭伊朗、真主黨協同攻擊

杜拜地標遭炸！母女砸164萬囤12張機票逃難

比以色列慘　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了

伊朗無人機成本僅5萬　波灣國家恐被榨乾

友軍誤射！美3架F15墜毀　飛行員獲救畫面曝

更多熱門

相關新聞

獨／台人困卡達「包車衝沙國」搶到機票了　總花費曝光！

獨／台人困卡達「包車衝沙國」搶到機票了　總花費曝光！

中東戰火全面引爆，導致鄰近多國空域關閉。原本到非洲登山的吳先生，在轉機返台的途中遇到戰事，受困卡達杜哈多日，眼看不少他國旅客陸續撤離，他們也決定自費包車，並計畫於今日下午逃往沙烏地阿拉伯，展開跨國大撤離。

中東戰火未歇　賴清德：全力確保該區域內台灣公民的安全

中東戰火未歇　賴清德：全力確保該區域內台灣公民的安全

獨／台人困卡達「外交部回應」心寒了　組自救會逃命

獨／台人困卡達「外交部回應」心寒了　組自救會逃命

韓股重挫逾13%觸發熔斷　日股屠殺2600點

韓股重挫逾13%觸發熔斷　日股屠殺2600點

美以襲伊引發台海危機聯想？　國台辦：台灣問題不容干涉

美以襲伊引發台海危機聯想？　國台辦：台灣問題不容干涉

關鍵字：

杜拜起火中東戰火機票飆漲旅客逃生中國遊客

讀者迴響

熱門新聞

許維恩罹癌後首發聲「切除雙乳手術動了11hrs」

張政禹到日本了！接通知嚇一跳

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

伊朗最新型軍艦被美擊沉　找到87具遺體

夫睡一半「臉黑像茄子」嚇哭妻！醫驚：血氧55%正慢性窒息

土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

同婚女偷吃送貨員「懷孕產子」！正宮怒告

蘋果新品Macbook Neo壓軸亮相

以軍再打1至2週！紐時揭伊朗戰後求和密訊

Lulu、陳漢典宣布好消息　王月開顱完感性發聲！

以為切完就沒事！他7年沒回診　醫一照「無數腫瘤佔滿肝」

拉兒媳親妹進房...埋頭猛吸！內褲驗出DNA　台男喊：口水滴到啦

花蓮定置漁網發現15米死亡鬚鯨　極具研究價值

更多

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面