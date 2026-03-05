杜拜地標遭炸！母女砸165萬「狂掃12張機票」逃難　價格漲4倍照搶

▲停放在杜拜國際機場的阿聯酋航空（Emirates）客機。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國與以色列2月28日聯手攻擊伊朗，引爆中東緊張情勢升溫。當地時間3月1日凌晨，杜拜地標「七星級」帆船酒店（Burj Al Arab）驚傳遭襲並起火，多名住客緊急疏散。其中一對來自中國的母女親歷驚魂夜，為求盡快返國，竟砸下36萬元人民幣（約165萬元新台幣）狂買12張商務艙機票，被網友形容是「用鈔票換平安」。

「轟隆一聲不是演習」 導彈碎片擊中樓層

沈姓女子回憶，事發當下她與母親入住5樓，卻因酒店挑高設計，實際高度相當於一般建築10層樓。「轟隆一聲巨響後警報大作，我第一個念頭就是這不是演習！」她立刻抓起護照與錢包，拉著母親衝向逃生樓梯。途中還遇到一對從19樓一路狂奔下來的北京夫妻。所有住客被引導至室外避難，約1小時後才重返室內。

沈女表示，雖然酒店事後強調「政府已採取行動，沒有比這裡更安全的地方」，但她事發5個多小時後心跳仍無法平復。更令人恐慌的是，當時電話訊號疑似被切斷，微信語音等網路通訊功能無法使用，一度與外界失聯。

▲帆船飯店外牆起火。（圖／翻攝X）

航班大亂！票價飆4倍還狂被取消

真正的難題出現在「怎麼回家」。受到戰事波及，杜拜航班大量取消或延誤，機場一度關閉。沈女原訂3月7日回國，緊急改成3月2日卻遇航班停飛。透過客服平台重新訂票時，發現機票價格已暴漲至平日4倍，「平時商務艙來回1.5萬元人民幣，現在單程就要3萬元。」

即便咬牙買下3月3日航班，卻又臨時取消。為確保能搭上飛機，母女乾脆「能買就買」，把3月4日至6日每天兩班杜拜飛上海的商務艙機票全數搶下，每人手握6張，共12張機票，總花費高達36萬元人民幣。

對於母女囤票行為，網路上也掀起兩派論戰。有人質疑「擠壓他人逃生機會」，但也有不少人表示理解，「保命最重要」、「和平年代的回家路，在戰火中成了奢侈品」。一場原本奢華愜意的杜拜之旅，最終演變成一段驚魂未定、代價高昂的逃難歸途。