AV女優逛迪士尼被認出！排隊男大喊「拍片的」讓她氣炸

▲北岡果林到迪士尼遊玩被認出，排隊男喊「拍AV的人」讓她氣炸。（圖／翻攝北岡果林IG）



記者柯振中／綜合報導

日本22歲新生代AV女優北岡果林，靠著清純嫩臉跟嬌小身材，轉戰成人界後火速爆紅，粉絲數瘋狂攀升。怎料近日她趁著放假跟閨蜜去迪士尼樂園遊玩，卻在排隊等設施的時候被路人當眾「指認身分」，對方還語氣輕佻稱「拍AV的人」，讓她氣到在IG發文怒轟非常失禮。

甜美行程慘變調 排隊竟遭陌生人高聲議論

北岡果林在IG崩潰分享，當天原本是開心地跟學生時代好友約好去迪士尼放鬆，結果在排隊人龍中，突然聽到不遠處傳來陣陣竊笑，還有人大聲嚷嚷「那是拍AV的人耶」，語氣中充滿戲謔。

雖然事後對方還裝客氣私訊問「請問是本人嗎」，但現場的閒言閒語早就被她聽到，讓她回想起來仍感到十分生氣。

非上班時間也有私生活 盼外界給予基本空間

北岡坦言，自己雖然是成人影視從業者，但也有非工作時間的私人生活，並非身邊所有朋友都清楚她的工作背景。

她無奈表示，希望大家在公開場合遇到她時，能多一點體諒，不要隨意指指點點或大聲喧嘩。尤其迪士尼現場還有很多小朋友，這種輕佻的言論真的非常失禮。

▼北岡果林到迪士尼遊玩被認出。（圖／翻攝PLAY NO.1網站）



達人一劍浣春秋呼籲 巧遇女神「遠觀即可」

這起事件在日本社群引發兩極討論，有人力挺北岡擁有私人空間，但也有酸民質疑「拍片還怕人看」。

對此，AV達人「一劍浣春秋」也特別撰文分享看法。他以過往經驗建議，若是巧遇女優，最好的尊重就是「保持距離、遠遠欣賞」，別上前攀談或打擾，更透露自己過去也曾犯過這類錯誤，如今才意識到，私下互動對女優來說其實是種負擔。

想互動請等公開活動 強調私下界線不容侵犯

北岡果林最後也向廣大粉絲溫馨喊話，如果真的想見面互動，可以透過官方舉辦的公開活動，而非在她的休閒時間突然出現。她強調，即便是在成人產業工作，也同樣擁有像普通人一樣生活、呼吸的空間，希望大眾能給予第一線從業者應有的尊重。