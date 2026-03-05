伊朗最新型軍艦！美軍擊沉德納號　找到87具遺體

▲美軍潛艇發射魚雷擊沉伊朗戰艦。（圖／美國戰爭部）



記者許力方／綜合報導

伊朗海軍近年服役的新型巡防艦「德納號」（IRIS Dena）日前在斯里蘭卡外海發生沉沒事故，正式美國公布美軍潛艇擊沉的伊朗戰艦。斯里蘭卡海軍證實，搜救人員已在事故海域尋獲87具罹難者遺體，並持續展開搜救行動，目前救起32人，送往南部港口的醫院接受治療。

戰艦在斯里蘭卡沉沒 屬伊朗最新型

德納號為伊朗近年服役的重要巡防艦之一，2023年曾與支援艦「馬克蘭號」（IRIS Makran）執行長程航行任務，航跡涵蓋南非、巴西等地港口。馬克蘭號原為油輪，後改裝為軍事支援用途。

由於涉及伊朗軍事與無人機計畫，美國財政部於2023年2月將德納號與馬克蘭號列入制裁名單，並同步制裁多名伊朗無人機製造商高層，指控其向俄羅斯提供武器，用於攻擊烏克蘭平民目標。

已救起32人 沉沒原因待查

斯里蘭卡海軍發言人布迪卡．桑帕特表示，當地艦艇趕抵現場時，海面僅見油漬與救生筏，並發現有人員漂浮。海軍、海岸防衛隊與空軍持續在國際水域展開搜救，目前已救起32人，並打撈到多具遺體。稍早有通報指出，已尋獲87具遺體。

於此同時，美國戰爭部在記者會上聲稱，美軍潛艦發射魚雷擊沉一艘伊朗戰艦並發布影片。