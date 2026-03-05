　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗最新型軍艦！美軍擊沉德納號　找到87具遺體

▲▼美國公布潛艇發射魚雷擊沉伊朗戰艦的影片。（圖／美國戰爭部）

▲美軍潛艇發射魚雷擊沉伊朗戰艦。（圖／美國戰爭部）

記者許力方／綜合報導

伊朗海軍近年服役的新型巡防艦「德納號」（IRIS Dena）日前在斯里蘭卡外海發生沉沒事故，正式美國公布美軍潛艇擊沉的伊朗戰艦。斯里蘭卡海軍證實，搜救人員已在事故海域尋獲87具罹難者遺體，並持續展開搜救行動，目前救起32人，送往南部港口的醫院接受治療。

戰艦在斯里蘭卡沉沒　屬伊朗最新型

德納號為伊朗近年服役的重要巡防艦之一，2023年曾與支援艦「馬克蘭號」（IRIS Makran）執行長程航行任務，航跡涵蓋南非、巴西等地港口。馬克蘭號原為油輪，後改裝為軍事支援用途。

由於涉及伊朗軍事與無人機計畫，美國財政部於2023年2月將德納號與馬克蘭號列入制裁名單，並同步制裁多名伊朗無人機製造商高層，指控其向俄羅斯提供武器，用於攻擊烏克蘭平民目標。

已救起32人　沉沒原因待查

斯里蘭卡海軍發言人布迪卡．桑帕特表示，當地艦艇趕抵現場時，海面僅見油漬與救生筏，並發現有人員漂浮。海軍、海岸防衛隊與空軍持續在國際水域展開搜救，目前已救起32人，並打撈到多具遺體。稍早有通報指出，已尋獲87具遺體。

於此同時，美國戰爭部在記者會上聲稱，美軍潛艦發射魚雷擊沉一艘伊朗戰艦並發布影片。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
紐時爆：伊朗曾「祕密傳話」給美國中央情報局
蘋果新品Macbook Neo壓軸亮相！4色可選、售價不到2
張政禹到日本了！　接通知嚇一跳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

AV女優逛迪士尼被認出！排隊男大喊「拍片的」讓她氣炸

伊朗最新型軍艦！美軍擊沉德納號　找到87具遺體

起底哈米尼接班人！伊朗「二皇子」握數十億資產　曾赴英治陽痿

紐時爆：伊朗曾「祕密傳話」CIA求談判！以軍預告再轟2週

快訊／美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！防長嗆：二戰後首度對敵下手

快訊／被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

杜拜飛彈3死！萬名網紅「複製貼上」讚安全　英媒：說錯話恐遣返

川普「不敢動手」斬首金正恩　現實原因曝！專家殘酷揭美國考量

以色列F-35I戰機擊落伊朗戰機　鎖定德黑蘭發動大規模攻擊

2好友愛上同一人！女子「一次嫁2夫」　罕見三人婚禮曝光

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

La glow天鵝頸緻霜科研成分升級 女神高敏敏：配方有感、體驗愉悅

大車「夾殺」畫面曝！國1路竹段轎車慘成鐵餅　通勤業務員慘死

撞擊畫面曝光！國道小轎車遭2大車夾成鐵餅男駕駛不治 肇事物流聯結車黑歷史被挖

美特種部隊出動！聯手厄瓜多展開軍事行動

聯結車、賓士夾縫過不去！嘉義女騎士遭輾斃　血肉模糊慘死

AV女優逛迪士尼被認出！排隊男大喊「拍片的」讓她氣炸

伊朗最新型軍艦！美軍擊沉德納號　找到87具遺體

起底哈米尼接班人！伊朗「二皇子」握數十億資產　曾赴英治陽痿

紐時爆：伊朗曾「祕密傳話」CIA求談判！以軍預告再轟2週

快訊／美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！防長嗆：二戰後首度對敵下手

快訊／被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

杜拜飛彈3死！萬名網紅「複製貼上」讚安全　英媒：說錯話恐遣返

川普「不敢動手」斬首金正恩　現實原因曝！專家殘酷揭美國考量

以色列F-35I戰機擊落伊朗戰機　鎖定德黑蘭發動大規模攻擊

2好友愛上同一人！女子「一次嫁2夫」　罕見三人婚禮曝光

AV女優逛迪士尼被認出！排隊男大喊「拍片的」讓她氣炸

製鞋201年超狂！Clarks三瓣鞋亞洲賣30萬雙　新版「套上就走」懶人一定愛

伊朗最新型軍艦！美軍擊沉德納號　找到87具遺體

蘋果春季新品選購攻略！Macbook Neo、Air、Pro規格比較一表看

請1員工一年平均要105萬　486先生曝公司困境：只能硬撐

總獎金200萬助攻女性創業　渣打陪跑「幫」資金與人脈

MLB再爆藥檢爭議！羅哈斯恐禁賽80場　多明尼加先移除經典賽名單

吃檳榔吃到「倒吊子」！嘉義男當場倒地無呼吸　高救隊緊急搶命

盧比歐「Unleash Chiang」解密　艾森豪下令「第七艦隊不再為保護中共而部署」

起底哈米尼接班人！伊朗「二皇子」握數十億資產　曾赴英治陽痿

【突衝路中擋車】淡水光頭男嚇壞駕駛！落網稱：提醒減速

國際熱門新聞

土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

以軍再打1至2週！紐時揭伊朗戰後求和密訊

二皇子穆吉塔巴將掌權　身家數十億曝光

即／中東戰火升級！美潛艦首度實戰擊沉敵艦

川普「不敢動手」斬首金正恩　現實原因曝

杜拜祭845萬重罰封口　5萬網紅齊讚安全

盧比歐曾獲金色「中正劍」　放話：讓蔣出場

比以色列慘　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了

伊朗無人機成本僅5萬　波灣國家恐被榨乾

伊朗最新型軍艦沉沒　找到87具遺體

以軍F-35I戰機擊落伊朗戰機！

友軍誤射！美3架F15墜毀　飛行員獲救畫面曝

空襲伊朗理由變了　盧比歐、川普紛改口

2好友愛上同一人！女子「一次嫁2夫」　罕見三人婚禮曝光

更多熱門

相關新聞

二皇子穆吉塔巴將掌權　身家數十億曝光

二皇子穆吉塔巴將掌權　身家數十億曝光

在伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）於美、以聯手空襲中身亡後，德黑蘭政權陷入權力重組關鍵時刻。外界紛紛將目光轉向其56歲的次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei），這名長期隱身幕後的「二皇子」身分隨之起底。他長年行事低調，未曾擔任正式公職，也非高階神職人員，卻被視為實質掌控最高領袖辦公室運作、並與「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）關係極為密切的靈魂人物。

以軍再打1至2週！紐時揭伊朗戰後求和密訊

以軍再打1至2週！紐時揭伊朗戰後求和密訊

即／中東戰火升級！美潛艦首度實戰擊沉敵艦

即／中東戰火升級！美潛艦首度實戰擊沉敵艦

土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

外交部設立「因應中東情勢服務專區」　林佳龍：全力協助海外國人安全

外交部設立「因應中東情勢服務專區」　林佳龍：全力協助海外國人安全

關鍵字：

伊朗斯里蘭卡

讀者迴響

熱門新聞

許維恩罹癌後首發聲「切除雙乳手術動了11hrs」

張政禹到日本了！接通知嚇一跳

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

同婚女偷吃送貨員「懷孕產子」！正宮怒告

夫睡一半「臉黑像茄子」嚇哭妻！醫驚：血氧55%正慢性窒息

蘋果新品Macbook Neo壓軸亮相

以軍再打1至2週！紐時揭伊朗戰後求和密訊

花蓮定置漁網發現15米死亡鬚鯨　極具研究價值

拉兒媳親妹進房...埋頭猛吸！內褲驗出DNA　台男喊：口水滴到啦

Lulu、陳漢典宣布好消息　王月開顱完感性發聲！

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

二皇子穆吉塔巴將掌權　身家數十億曝光

更多

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面