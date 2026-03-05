　
大陸 大陸焦點 特派現場

2026兩會／「總不能空喊和平」　楊毅周：要以實際行動維護兩岸關係

▲▼大陸全國台聯副會長楊毅周接受ETtoday採訪。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸全國台聯副會長楊毅周接受ETtoday採訪。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

大陸全國政協十四屆四次會議4日下午開幕，作為政協委員的大陸全國台聯副會長楊毅周於會後受訪表示，和平是大家最大呼聲，但總不能空喊和平，而要以實際行動來維護兩岸關係的和平發展，因此他認為，台灣民眾應更多赴陸交流，促使兩岸進行各種對話溝通、形成共識。

對於兩岸關係今年是否可能融冰，大陸全國台聯副會長楊毅周告訴《東森新媒體ETtoday》，兩岸關係現在的形勢，他認為是「發展得越來越好」，這是兩岸發展的必然結果，加上整個國際形勢的發展，都使得兩岸民眾更加希望兩岸關係能和平發展、和平穩定。

楊毅周續指，和平是大家最大的呼聲，所以台灣民眾應該會更加願意促進兩岸的各種交流、溝通、對話，「所以我覺得今年應該有更多的台灣同胞過來（大陸），然後兩岸進行各種各樣的對話、溝通，能夠不斷地形成共識」，他說，總不能空喊和平，要以實際行動來維護兩岸關係的和平發展、和平穩定。

至於中美互動是否影響兩岸關係局勢？楊毅周認為，大陸對於中美互動還是非常有信心，因為大陸自身的發展、自身的實力，實際上已經能夠維護兩岸關係的穩定，不管美國做什麼事情，最終還是要回到一個中國政策的立場上來。他並說，維護台海和平穩定、維護兩岸關係和平發展的局面，對中美都有利，對兩岸也是有利的事情。

美國總統川普預期在3月底4月初訪問大陸，並會見大陸國家主席習近平，屆時雙方是否可能提及台灣議題，又將如何表述？楊毅周說，具體怎麼表述並不清楚，但是他相信，隨著整個形勢的發展，中美一定要不斷地向好的方向發展，如果能夠就台灣議題談起來的話，雙方一定能夠在兩岸關係上形成更多的共識，有利於兩岸關係發展，因為維護兩岸和平穩定也是維護世界和平。

對於今後兩岸關係發展，同樣身為政協委員的港台經濟文化合作協進會主席李大壯受訪表示，幾十年以來，中美關係都作為兩岸關係的基石，所以就兩岸關係的發展來說，首先還是要把中美關係理順；大陸對台政策也很清楚，希望用和平的方式、用融合的方式，用時間來換取空間。

談及兩岸交流的展望，李大壯指出，「十五五規劃」已進入開局之年，大陸需要做的工作是讓台灣民眾更了解大陸的發展大局裡面有哪些好的機遇，大家可以分享這些機遇。

