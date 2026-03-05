　
3C家電

蘋果春季新品選購攻略！Macbook Neo、Air、Pro規格比較一表看

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果春季發表系列在4日晚間正式結束，壓軸由平價版Macbook Neo登場，以價格不到2萬的入門款受到討論。但Macbook Neo、Air跟Pro三款的規格差異、選購建議為何？就讓《ETtoday新聞雲》幫讀者統整，比較三款的入門機型差異為何吧！

▼蘋果推出Macbook Neo搶攻平價筆電市場。（圖／蘋果提供）

▲▼ macbook neo 。（圖／蘋果提供）

在Air、Pro方面，這次都搭載M5系列晶片，根據蘋果官方資料，處理速度相較上一代快上2倍，而 Air 跟 Pro 的差異也主要來自於晶片跟螢幕尺寸，對於習慣使用Macbook的果粉來說，這幾年拜晶片升級所賜，Air已經能負擔簡易的影像處理，而對於創作需求比較大的消費者來說，Pro則是比較推薦上手的機型。

而在今年推出的Macbook Neo，基本上就可以定位成Macbook系列的文書機，搭載的晶片為Apple A18 Pro晶片，螢幕尺寸也有13吋，但記憶體統一為8GB、儲存空間最高只能到512G，這部分在影像創作上就會顯得吃力，可以看出蘋果主要想針對習慣使用筆電（螢幕較大）、想要串連整個蘋果生態系的消費者設計。

因此建議，如果想要輕便的消費者，僅有1.23公斤的Neo跟Air自然是首選，當然如果能夠負擔的話，Air基本上能應付包含簡易影像處理、文書的需求，也可以依照自己需求增加記憶體、儲存空間，但針對僅有文書處理需求的消費者，價格便宜到1/2的Neo確實會時比較好的選擇，而Pro跟前兩者（Neo、Air）的定位又不太一樣，對於有大量影像需求的消費者，再搭配蘋果生態系其他產品，絕對能夠大幅增加工作效率。

▼Macbook系列入門款規格比較表。（圖／記者蘇晟彥製圖）

▲▼

蘋果春季新品選購攻略！Macbook Neo、Air、Pro規格比較一表看

蘋果春季新品選購攻略！Macbook Neo、Air、Pro規格比較一表看

