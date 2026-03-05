吃檳榔吃到「倒吊子」！嘉義男當場倒地無呼吸　高救隊緊急搶命

▲嘉義男吃檳榔吃到倒吊子，當場倒地失去呼吸心跳。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

嘉義縣民雄鄉一名49歲劉姓男子，疑誤食俗稱「倒吊子」（檳榔王）的變異檳榔，當場倒地失去呼吸與心跳。所幸民雄高級救護隊迅速到場施救，經高強度急救後恢復生命跡象，送醫接受治療，歷經5天康復出院。劉男4日特地到救護隊致意，向救護人員表達深切感謝。

送醫前關鍵搶救 消防員專業操作救命

事發於2月11日，劉姓男子在民雄鄉長林于玲服務處拜會時誤食「倒吊子」，立即倒地昏迷。林于玲表示，當下情況十分緊急。所幸救護隊迅速到場，立即展開高級心臟救命術，保護呼吸道並穩定病患狀況，僅用20多分鐘就讓心電圖從平線恢復跳動。

民雄高級救護隊隊員何政壕回憶，現場男子呈現瀕死呼吸，並有嚴重中毒症狀，口鼻分泌物大量湧出。隊員同心協力施救，民雄義消副分小隊長張文榮及其他隊員支援，順利完成急救流程。

侯鐘閎醫師也指出，「倒吊子」檳榔植物鹼含量極高，容易引起休克、心律不整甚至心跳停止，高級救護隊的即時判斷與專業處置，是男子能安全出院的關鍵。

患者感念生命 敬佩消防專業

劉姓男子出院後仍對此次生死經歷餘悸猶存，他表示，自己已深刻體會檳榔的危險，未來不再食用，也特別感謝民雄高級救護隊及義消的救命行動。林于玲也陪同劉男到救護隊致意，感謝消防團隊的專業與冷靜，並呼籲民眾遇到救護車務必讓路。