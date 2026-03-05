起底哈米尼接班人！伊朗「二皇子」握數十億資產　曾赴英治陽痿

　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哈米尼之子將接班！穆吉塔巴身分起底　擁數十億黑金、曾赴英治陽痿

▲哈米尼的次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈米尼的次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

在伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）於美、以聯手空襲中身亡後，德黑蘭政權陷入權力重組關鍵時刻。外界紛紛將目光轉向其56歲的次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei），這名長期隱身幕後的「二皇子」身分隨之起底。他長年行事低調，未曾擔任正式公職，也非高階神職人員，卻被視為實質掌控最高領袖辦公室運作、並與「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）關係極為密切的靈魂人物。

多家外媒引述消息指出，穆傑塔巴已成為新任最高領袖的領跑者，甚至傳出負責遴選領袖的「專家會議」（Assembly of Experts）已完成內部秘密表決，儘管伊朗官方尚未正式證實。據悉，穆傑塔巴在兩伊戰爭後期曾於軍中服役，隨後在宗教重鎮庫姆（Qom）深造任教，逐步建立起橫跨宗教與安全體系的龐大人脈。約翰霍普金斯大學學者納斯爾（Vali Nasr）分析，若由他上位，象徵伊朗強硬派勢力將全面掌權。

▲▼伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／VCG）

▲伊朗前最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／VCG）

世襲爭議再起　父親生前曾反對

然而，穆傑塔巴的接班之路也充滿爭議。哈米尼生前曾明確反對「父死子繼」的模式，擔心這會引發外界質疑神權體制重回1979年伊斯蘭革命所推翻的「巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）王朝」世襲統治。雖然最終競爭名單包含法學家阿拉菲（Alireza Arafi）及革命領袖何梅尼（Ruhollah Khomeini）之孫哈桑．何梅尼（Hassan Khomeini），但在戰時權力真空下，神職人員似乎已暫時放下對世襲的顧慮。

海外資產驚人　曾赴英治療隱疾

除了政權爭奪，穆傑塔巴驚人的財力與私生活也成為焦點。根據《每日郵報》與彭博調查，他透過層層空殼公司建立龐大海外投資版圖，資產遍及歐洲、中東與非洲，總額高達數十億美元，甚至在瑞士擁有銀行帳戶。

更令人震驚的是，維基解密（WikiLeaks）曾揭露，他在2004年婚後因家族傳承壓力，曾多次赴倫敦的惠靈頓醫院（Wellington Hospital）與克倫威爾醫院（Cromwell Hospital）治療陽痿，最後一次停留長達兩個月，返國後妻子才誕下一子。此事在伊朗國內極度敏感，但在西方媒體眼中已成權力接班中的另類焦點。

如今，穆傑塔巴的妻子與部分家人也在該場空襲中喪生，使權力交替蒙上一層悲劇色彩。支持者認為他是危機時刻最穩定的選擇，但反對者則擔憂，這位強硬二皇子的上位，恐將加劇內部鎮壓並引發更激烈的社會動盪。

03/02 全台詐欺最新數據

469 1 4127 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

紐時爆：伊朗曾「祕密傳話」給美國中央情報局
蘋果新品Macbook Neo壓軸亮相！4色可選、售價不到2
張政禹到日本了！　接通知嚇一跳

根據《紐約時報》（New York Times）報導，在美國與以色列聯手對伊朗展開大規模空襲後，伊朗情報部門人員曾透過第三國情報機構，間接向美國中央情報局（Central Intelligence Agency，CIA）傳話，表示願意討論結束衝突的條件。

伊朗哈米尼穆吉塔巴權力交替世襲

