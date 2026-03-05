　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

請1員工一年平均要105萬　486先生曝公司困境：只能硬撐

▲▼員工月薪5.9萬元？486先生曝困境：只能硬撐。（圖／翻攝自臉書）

▲486先生曝「請員工成本」，1人一年就要花105萬多元。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

電商網紅「486先生」近期因擔心潛艦預算遭凍結，主動向民進黨立委王定宇表態，願意捐款3億元協助造艦，不料因此引起外界質疑他逃漏稅，氣得他列出3點反擊謠言。他4日再度發文，分享自己公司的經營現況，感嘆在中小企業當老闆真的很辛苦，「景氣不好，老闆不能喊苦，只能硬撐」。

486先生4日在臉書表示，許多人覺得老闆好當，其實老闆是真的非常的辛苦，尤其是中小企業，他舉自己的公司當例子，在公司54 位同仁中隨機選出老、中、青三代共 6 人，並公布這6人的人事成本。

[廣告]請繼續往下閱讀...

486先生指出，6人帳面月薪合計35.75萬元，年度固定年薪約500.5萬（保障14個月），勞健保與勞退16%共約80萬元，員工意外醫療險3.2萬元，健檢費用（含配偶）約15.7萬元，員工旅遊支出約36萬元，上述總成本為 635.5萬元，平均一人為105萬多元，而他本人身為老闆，是全公司唯一沒有領薪水的人。

486先生說，很多人只看營收，沒有看到成本，「公司54個人，不是54個數字，是54個家庭，每個月薪資不能晚一天，勞健保不能少一元，員工出事公司要負責，景氣不好，老闆不能喊苦，只能硬撐」。

他也透露，2025是電商業、零售業、家電業都很辛苦的一年，他某次參加聚會時，得知許多同業都開始縮減福利或控管支出，但他仍希望在能力範圍盡量維持給員工的待遇福利，讓同仁能安心養家。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
紐時爆：伊朗曾「祕密傳話」給美國中央情報局
蘋果新品Macbook Neo壓軸亮相！4色可選、售價不到2
張政禹到日本了！　接通知嚇一跳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

請1員工一年平均要105萬　486先生曝公司困境：只能硬撐

聯結車「硬闖機車道」堵死路還刮壞路牌　目擊者怒：駕照雞腿換的

放學秘密基地掰了！金石堂新店店營運33年畫句點　店長吐無奈

紙箱別囤積！醫師曝網購「4隱形毒物」：恐增罹癌風險

他好奇馬路「4S方格」有什麼用　釣出內行人解答

西門伴手禮店爆「坑殺韓遊客」！店家道歉喊冤　市府稽查結果出爐

「愛愛真的會瘦」過來人3天激戰20次：瘦了5kg！最燃脂姿勢曝光

「國家文化藝術基金會」董監事名單公布　彭俊亨任第11屆董事長

超多人愛喝！手搖飲「1名稱超混亂」　全場崩潰：一口被苦死

滯留杜拜275台人搭阿聯酋返台　觀光署接機送平安酥

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

La glow天鵝頸緻霜科研成分升級 女神高敏敏：配方有感、體驗愉悅

大車「夾殺」畫面曝！國1路竹段轎車慘成鐵餅　通勤業務員慘死

撞擊畫面曝光！國道小轎車遭2大車夾成鐵餅男駕駛不治 肇事物流聯結車黑歷史被挖

美特種部隊出動！聯手厄瓜多展開軍事行動

聯結車、賓士夾縫過不去！嘉義女騎士遭輾斃　血肉模糊慘死

請1員工一年平均要105萬　486先生曝公司困境：只能硬撐

聯結車「硬闖機車道」堵死路還刮壞路牌　目擊者怒：駕照雞腿換的

放學秘密基地掰了！金石堂新店店營運33年畫句點　店長吐無奈

紙箱別囤積！醫師曝網購「4隱形毒物」：恐增罹癌風險

他好奇馬路「4S方格」有什麼用　釣出內行人解答

西門伴手禮店爆「坑殺韓遊客」！店家道歉喊冤　市府稽查結果出爐

「愛愛真的會瘦」過來人3天激戰20次：瘦了5kg！最燃脂姿勢曝光

「國家文化藝術基金會」董監事名單公布　彭俊亨任第11屆董事長

超多人愛喝！手搖飲「1名稱超混亂」　全場崩潰：一口被苦死

滯留杜拜275台人搭阿聯酋返台　觀光署接機送平安酥

AV女優逛迪士尼被認出！排隊男大喊「拍片的」讓她氣炸

製鞋201年超狂！Clarks三瓣鞋亞洲賣30萬雙　新版「套上就走」懶人一定愛

伊朗最新型軍艦！美軍擊沉德納號　找到87具遺體

蘋果春季新品選購攻略！Macbook Neo、Air、Pro規格比較一表看

請1員工一年平均要105萬　486先生曝公司困境：只能硬撐

總獎金200萬助攻女性創業　渣打陪跑「幫」資金與人脈

MLB再爆藥檢爭議！羅哈斯恐禁賽80場　多明尼加先移除經典賽名單

吃檳榔吃到「倒吊子」！嘉義男當場倒地無呼吸　高救隊緊急搶命

盧比歐「Unleash Chiang」解密　艾森豪下令「第七艦隊不再為保護中共而部署」

起底哈米尼接班人！伊朗「二皇子」握數十億資產　曾赴英治陽痿

【一抽入魂】爸爸代抽兵種抽中海軍陸戰隊！全場驚呆

生活熱門新聞

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

飛日本挺中華隊　「地勤因護照攔人」他傻眼

馬路4S方格有啥用　內行人解答

聯結車硬闖機車道　堵死路還刮壞路牌

486先生曝公司困境：只能硬撐

搭廉航「行李被摔壞」！他1招要到全新行李箱

西門伴手禮店爆「坑殺韓遊客」　市府出手

網購紙箱別囤積！醫師曝「4隱形毒物」

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

東京巨蛋「這一幕」超熱血！大票台灣人淚讚

全台第2老金石堂將熄燈　店長吐無奈

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

獨／台人困卡達「外交部回應」心寒了　組自救會逃命

更多熱門

相關新聞

捐3億造艦報稅不實？486先生酸翟本喬「難怪公司會倒」

捐3億造艦報稅不實？486先生酸翟本喬「難怪公司會倒」

電商網紅「486先生」陳延昶日前因憂心潛艦預算遭凍結，主動向民進黨立委王定宇表態，願捐3億元協助造艦，卻引來民眾黨國家治理學院主任翟本喬「翟神」的翟本喬質疑，若能捐出如此金額，個人所得恐怕超過5億元，並喊話國稅局查核其報稅狀況；對此，陳延昶開酸翟本喬犯了3大錯誤，「難怪公司會倒」。

育兒減1工時！486憂成企業毒藥「恐影響升遷還掀歧視」

育兒減1工時！486憂成企業毒藥「恐影響升遷還掀歧視」

碎紙機會氣爆？專家揭4大NG習慣

碎紙機會氣爆？專家揭4大NG習慣

館長下跪！求讓486先生捐3億元

館長下跪！求讓486先生捐3億元

職場社交心好累？越處不來越要主動說話

職場社交心好累？越處不來越要主動說話

關鍵字：

公司經營486先生

讀者迴響

熱門新聞

許維恩罹癌後首發聲「切除雙乳手術動了11hrs」

張政禹到日本了！接通知嚇一跳

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

同婚女偷吃送貨員「懷孕產子」！正宮怒告

夫睡一半「臉黑像茄子」嚇哭妻！醫驚：血氧55%正慢性窒息

蘋果新品Macbook Neo壓軸亮相

以軍再打1至2週！紐時揭伊朗戰後求和密訊

花蓮定置漁網發現15米死亡鬚鯨　極具研究價值

拉兒媳親妹進房...埋頭猛吸！內褲驗出DNA　台男喊：口水滴到啦

Lulu、陳漢典宣布好消息　王月開顱完感性發聲！

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

二皇子穆吉塔巴將掌權　身家數十億曝光

更多

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面