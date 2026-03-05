請1員工一年平均要105萬　486先生曝公司困境：只能硬撐

▲486先生曝「請員工成本」，1人一年就要花105萬多元。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

電商網紅「486先生」近期因擔心潛艦預算遭凍結，主動向民進黨立委王定宇表態，願意捐款3億元協助造艦，不料因此引起外界質疑他逃漏稅，氣得他列出3點反擊謠言。他4日再度發文，分享自己公司的經營現況，感嘆在中小企業當老闆真的很辛苦，「景氣不好，老闆不能喊苦，只能硬撐」。

486先生4日在臉書表示，許多人覺得老闆好當，其實老闆是真的非常的辛苦，尤其是中小企業，他舉自己的公司當例子，在公司54 位同仁中隨機選出老、中、青三代共 6 人，並公布這6人的人事成本。

[廣告]請繼續往下閱讀...

486先生指出，6人帳面月薪合計35.75萬元，年度固定年薪約500.5萬（保障14個月），勞健保與勞退16%共約80萬元，員工意外醫療險3.2萬元，健檢費用（含配偶）約15.7萬元，員工旅遊支出約36萬元，上述總成本為 635.5萬元，平均一人為105萬多元，而他本人身為老闆，是全公司唯一沒有領薪水的人。

486先生說，很多人只看營收，沒有看到成本，「公司54個人，不是54個數字，是54個家庭，每個月薪資不能晚一天，勞健保不能少一元，員工出事公司要負責，景氣不好，老闆不能喊苦，只能硬撐」。

他也透露，2025是電商業、零售業、家電業都很辛苦的一年，他某次參加聚會時，得知許多同業都開始縮減福利或控管支出，但他仍希望在能力範圍盡量維持給員工的待遇福利，讓同仁能安心養家。