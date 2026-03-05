　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

點燈破1萬盞創紀錄　屏東歸來慈天宮摸彩送汽車迎新年

▲屏東市歸來慈天宮3月8日公開摸彩送出最大獎汽車一輛。（圖／蔣家煌提供）

▲屏東市歸來慈天宮3月8日公開摸彩送出最大獎汽車一輛。（圖／蔣家煌提供）

記者陳崑福/屏東報導

屏東市歸來慈天宮迎新年點燈祈福活動溫馨登場，萬盞燈火照亮夜空，也照亮無數家庭的心願。3月8日將公開摸彩送出汽車與40輛腳踏車，背後更蘊含多年助學與送餐善行，讓信仰與愛在地方持續流轉。

屏東市歸來慈天宮舉辦「2026迎新年點燈祈福摸彩活動」，廟方預計於3月8日上午10時在廟埕廣場公開摸彩，送出最大獎汽車一輛及40輛腳踏車，吸引地方高度關注，也為新的一年增添驚喜與祝福。

主任委員、縣議員蔣家煌表示，慈天宮長年香火鼎盛，是歸來地區重要信仰中心。今年農曆春節初一、初二期間，湧入參與點燈祈福與抽獎擲筊活動的信眾突破3萬人次，廟埕人潮絡繹不絕，場面熱鬧非凡，展現地方強大的凝聚力。信眾不僅來自屏東各地，更遍及南部與中北部地區，人數從早期的3000多人逐年成長至如今6000人以上，且持續增加。

今年點燈數量更創歷年新高，突破1萬盞燈。從光明燈、財利燈、智慧燈、姻緣燈到安太歲燈，盞盞燈火承載著信眾對平安順遂、事業興旺與家庭幸福的期盼。夜幕低垂時，整座廟宇燈火通明，莊嚴中帶著溫暖，彷彿替每個心願點亮希望。

然而，慈天宮帶來的感動不只在熱鬧與獎品。蔣家煌指出，廟方所有收入皆回饋地方。自民國88年起頒發國小至博士的獎學金，從未中斷；民國91年起推動獨居老人送餐服務，長年守護弱勢長輩；歸來國小專業師資費用，也由廟方負擔。信仰化為實際行動，默默為地方播下善的種子。

一場摸彩活動，點亮的不只是幸運，更是社區長年累積的愛與責任。在萬盞燈火與歡笑聲中，歸來慈天宮陪伴鄉親迎向嶄新的2026年，也讓善與希望在地方持續傳承。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中華隊11點開打！老闆宣布「工作先放下」看轉播　網超羨慕
1勝9敗巨蛋魔咒！　中華隊拚20年首勝
今最後1天！千萬發票沒人領　消費地點曝
葉總叮嚀「台灣人都在看你」　張政禹深擁李灝宇
投注金額破1.2億！　中華隊首戰運彩最新賠率出爐
快訊／澳洲戰中華隊打線出爐！　大聯盟選秀狀元打頭陣
快訊／記憶體股滿血復活！　4檔飆漲停
中華隊先發打線「沒看到2人」！球迷疑惑：有點意外

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

別讓春雷驚動您的電！台電屏東區處驚蟄宣誓 守護供電安全

打通城市動線　台中7年補齊道路橋梁建設　回家路更順暢安心

最高補助10萬元！　勞動部南分署推560門課程助勞工跨域翻轉職涯

台南仁德聯結車掉落化學桶外洩　消防人員圍堵止漏幸無人傷

買1瓶抽iPhone 17！　台塩海洋鹼性離子水推「質感．好水」活動

點燈破1萬盞創紀錄　屏東歸來慈天宮摸彩送汽車迎新年

文化部補助1200萬推「藝出台貳十」　訪視台南淺山創生看見山區翻轉契機

吃檳榔吃到「倒吊子」！嘉義男當場倒地無呼吸　高救隊緊急搶命

打造春日美學盛會 　暨大櫻花季強打熱帶雨林植物展

百位職人跨界的結晶　台灣燈會「藍腹鷴故事劇場」超吸睛

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

La glow天鵝頸緻霜科研成分升級 女神高敏敏：配方有感、體驗愉悅

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

美特種部隊出動！聯手厄瓜多展開軍事行動

大車「夾殺」畫面曝！國1路竹段轎車慘成鐵餅　通勤業務員慘死

別讓春雷驚動您的電！台電屏東區處驚蟄宣誓 守護供電安全

打通城市動線　台中7年補齊道路橋梁建設　回家路更順暢安心

最高補助10萬元！　勞動部南分署推560門課程助勞工跨域翻轉職涯

台南仁德聯結車掉落化學桶外洩　消防人員圍堵止漏幸無人傷

買1瓶抽iPhone 17！　台塩海洋鹼性離子水推「質感．好水」活動

點燈破1萬盞創紀錄　屏東歸來慈天宮摸彩送汽車迎新年

文化部補助1200萬推「藝出台貳十」　訪視台南淺山創生看見山區翻轉契機

吃檳榔吃到「倒吊子」！嘉義男當場倒地無呼吸　高救隊緊急搶命

打造春日美學盛會 　暨大櫻花季強打熱帶雨林植物展

百位職人跨界的結晶　台灣燈會「藍腹鷴故事劇場」超吸睛

WBC經典賽開打！三井、遠百花蓮大螢幕轉播　祭優惠集氣

索托兩戰6打點、卡米內羅6支6　多明尼加核彈打線衝擊WBC

台北杜鵑花季3/6開跑　2千盆繡球花盛開、木造「春日方舟」新亮相

中華隊11點開打！老闆宣布「工作先放下」讓員工看轉播　網超羨慕

許維恩確診乳癌「王家梁心疼首發聲」！　見手術傷口崩潰：偉大的女人

無照騎機車「雙載硬走快車道」台南猴被攔　最高可罰3萬6

洪申翰評「育兒減工時」淪象徵試辦　蔣萬安：逾30家企業報名了

川普通話庫德族領袖！傳武裝部隊「已攻入伊朗」　德黑蘭怒斥謊言

英特爾拚晶圓代工2027年損平　先進封裝挹注數十億美元

立委赴日看WBC撞軍購付委　綠黨團：替選手加油很重要、樂於接受批評

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

地方熱門新聞

吃檳榔吃到「倒吊子」！嘉義男倒地瀕死

金門警車知法犯法「逆向違停」

暨大櫻花季強打熱帶雨林植物展

嘉義社規師百位職人共創「藍腹鷴故事劇場」

警牽線宮廟送物資　單親母子3人解燃眉之急

番路農會農民節表揚24位傑出青農

林保署南投分署備9000株樹苗憑發票換取

南投縣打造16處量測站+五合一設備+LINE服務健康平台

台中數位局攜手群聯電子打造落地型AI客服

解決AI資安風險　台日業者簽MOU打造「eSIM身分錢包」

獨居老翁地震受困一整夜南警破門救援挽回一命

陳嘉祥接任南投縣政府人事處長

買1瓶抽iPhone 17！台塩海洋鹼性離子水推「質感．好水」活動

從過年到元宵　西螺福興宮燈會吸120萬人

更多熱門

相關新聞

居服員送餐「不知屋內婦死亡」　衛福部：長照接觸點應主動關懷

居服員送餐「不知屋內婦死亡」　衛福部：長照接觸點應主動關懷

新北市發生居服員給長者送餐，無人應門卻未通報，事後才發現長輩已身亡，當地居民批長照服務不能只是送餐，不然跟Uber沒兩樣。對此，衛福部回應，此事令人遺憾，將敦促長照相關人員除提供基本服務外，和長者接觸時應主動了解其生活、健康狀況。

104萬分之1奇蹟沒出現！慈天宮300萬大獎再槓龜

104萬分之1奇蹟沒出現！慈天宮300萬大獎再槓龜

佛光山禪淨共修3月登小巨蛋

佛光山禪淨共修3月登小巨蛋

南投縣為中低收、身心障弱勢長者推營養送餐服務

南投縣為中低收、身心障弱勢長者推營養送餐服務

麥當勞點餐機「隱藏1服務」超貼心！一票用過狂讚

麥當勞點餐機「隱藏1服務」超貼心！一票用過狂讚

關鍵字：

慈天宮點燈祈福摸彩送車助學獎學金送餐服務

讀者迴響

熱門新聞

李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

AV女優逛迪士尼被認出！男喊一句讓她氣炸

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發

最情緒化星座Top 3！

486先生曝公司困境：只能硬撐

許維恩罹癌後首發聲「切除雙乳手術動了11hrs」

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

杜拜地標遭炸！母女砸164萬囤12張機票逃難

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

台指期夜盤大漲864點！　台積電盤後最高漲到1945元

王定宇前妻臉書PO文：不哭　疑藏貓膩

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

快訊／李灝宇傷退換張政禹！

Lulu、陳漢典宣布好消息　王月開顱完感性發聲！

更多

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面