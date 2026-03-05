點燈破1萬盞創紀錄　屏東歸來慈天宮摸彩送汽車迎新年

▲屏東市歸來慈天宮3月8日公開摸彩送出最大獎汽車一輛。（圖／蔣家煌提供）

記者陳崑福/屏東報導

屏東市歸來慈天宮迎新年點燈祈福活動溫馨登場，萬盞燈火照亮夜空，也照亮無數家庭的心願。3月8日將公開摸彩送出汽車與40輛腳踏車，背後更蘊含多年助學與送餐善行，讓信仰與愛在地方持續流轉。

屏東市歸來慈天宮舉辦「2026迎新年點燈祈福摸彩活動」，廟方預計於3月8日上午10時在廟埕廣場公開摸彩，送出最大獎汽車一輛及40輛腳踏車，吸引地方高度關注，也為新的一年增添驚喜與祝福。

主任委員、縣議員蔣家煌表示，慈天宮長年香火鼎盛，是歸來地區重要信仰中心。今年農曆春節初一、初二期間，湧入參與點燈祈福與抽獎擲筊活動的信眾突破3萬人次，廟埕人潮絡繹不絕，場面熱鬧非凡，展現地方強大的凝聚力。信眾不僅來自屏東各地，更遍及南部與中北部地區，人數從早期的3000多人逐年成長至如今6000人以上，且持續增加。

今年點燈數量更創歷年新高，突破1萬盞燈。從光明燈、財利燈、智慧燈、姻緣燈到安太歲燈，盞盞燈火承載著信眾對平安順遂、事業興旺與家庭幸福的期盼。夜幕低垂時，整座廟宇燈火通明，莊嚴中帶著溫暖，彷彿替每個心願點亮希望。

然而，慈天宮帶來的感動不只在熱鬧與獎品。蔣家煌指出，廟方所有收入皆回饋地方。自民國88年起頒發國小至博士的獎學金，從未中斷；民國91年起推動獨居老人送餐服務，長年守護弱勢長輩；歸來國小專業師資費用，也由廟方負擔。信仰化為實際行動，默默為地方播下善的種子。

一場摸彩活動，點亮的不只是幸運，更是社區長年累積的愛與責任。在萬盞燈火與歡笑聲中，歸來慈天宮陪伴鄉親迎向嶄新的2026年，也讓善與希望在地方持續傳承。