盧比歐「Unleash Chiang」解密　艾森豪下令「第七艦隊不再為保護中共而部署」

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）於3日在國會針對伊朗軍事行動進行簡報時，意外拋出一句「Unleash Chiang」（讓蔣介石出場），被外界解讀為美方有意升高軍事與外交壓力。近年致力出版《蔣中正日記》的「民國歷史文化學社」，也在粉專貼出這段歷史典故，直指背景是在1950年代冷戰初期，與艾森豪下令「第七艦隊不再為保護中共而部署」有關。

「民國歷史文化學社」粉專表示，「Unleash Chiang」並非新詞，且背後隱藏著一段1950年代冷戰初期，美國對台、對陸政策轉向的重要轉折點，因為這句諺語起源於1953年，當時艾森豪（Dwight D. Eisenhower）剛就任美國總統，正面臨陷入僵局的韓戰，2月2日在國會發表第一篇國情咨文，針對1950年韓戰爆發後「第七艦隊中立化台灣海峽」的政策提出質疑。

在當時的時空背景下，美國第七艦隊不僅防衛台灣，同時也確保國軍不會進攻大陸。艾森豪認為，這種做法形同讓美國海軍成為中共的防盾，「讓美國海軍去保護中共」在「邏輯上」完全不通。因此，他下令第七艦隊不再為保護中共而部署，意圖以此對中共施壓，逼其回到談判桌討論停戰。

當時輿論將此政策形容為 「Unleashing Chiang Kai-shek」（放手讓蔣中正大幹一場）。雖然根據史料記載，艾森豪本人並未親口說過這句台詞，但「解除台灣中立化」的舉措，在民間與政界已演化成這句流傳至今的政治諺語。

蔣中正日記揭密：國軍襲擊行動牽制共軍主力

「民國歷史文化學社」粉專也提及，《蔣中正日記》裡也記載，美方在解除台灣中立化之前，曾先行諮詢我國政府。蔣中正對此表示高度贊成，認為這象徵美國不再干涉國軍對大陸的襲擊行動。

粉專還提到，根據學者張淑雅的研究，這項政策確實產生了戰略牽制效果，隨後國軍在東南沿海的頻繁動作，有效牽制了共軍的兵力調遣。當韓戰結束後，大量共軍隨即被轉移至東南沿海方向，隨後爆發的一江山與大陳島戰役，便是這波戰略博弈的後續影響。

這次盧比歐在國會山莊向參眾兩院議員進行簡報，明確表示，美國正準備加強針對伊朗的軍事行動，並預告攻擊範圍將會進一步擴大，武力使用強度也會隨之提升。根據《紐約時報》報導，盧比歐在簡報中語出驚人地表示，「在接下來的幾個小時到幾天內，我們將會對這些人『放蔣出山』（unleash Chiang）。」他最後補充，此行動的最終目標是剝奪該政權威脅鄰國的能力，使其無法再躲在「豁免區」後方，藉此發展核武野心。