民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商連續5天「買1送1」懶人包　咖啡「買10送10」優惠一次看

▲▼萊爾富10月29日起至11月25日推出「巧級喜歡你」主題活動。（圖／業者提供）

▲萊爾富咖啡「買10送10」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接WBC世界經典賽開打及周末女人節，超商連續5天「買1送1」大集合！全家便利商店自3月6日起至3月10日，周五至下周二連續5天祭出「5日5好康」，多項飲料、零食、寶周品「買1送1」。萊爾富除了即日起至3月8日推出限時殺「買1送1」，3月8日女人節還有指定咖啡「買10送10」。

★全家

全家「康康5」由原本「5樣5好康」，升級為「5日5好康」，自3月6日至3月10日（周五至下周二），連續5天祭出多項飲料、零食、咖啡優惠。Let’s Café大杯特濃美式或拿鐵「任選2杯85元」，Let’s Tea大杯仙女醇奶茶「2杯65元」，Fami!ce霜淇淋不限口味「2支55元」。

買1送1方面，包括Dydo日式黑咖啡、農心辛拉麵袋麵同品項享「買1送1」。保健食品有：船井FIP100纖維粉、船井黑金倍熱極纖錠、船井倍熱極纖錠則推出任選「買1送1」。

飲料與零食方面，可爾必思贅澤濃味乳酸菌飲料、波的多香煎荷包蛋風味洋芋片、麥提莎麥芽脆心黑巧克力推出同品項「加10元多1件」優惠。得意臻柔韌抽取式衛生紙「單件特價65元」。

▼全家「5日5好康」買1送1。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

●限時5天「買1送1」

萊爾富3月4日至3月8日推出「限時殺優惠」，多款零食、飲料、生活用品祭出限時優惠。其中農心辛拉麵辣白菜風味與香辣雞肉風味、百吉棒棒冰、可樂ZERO、舒味思氣泡水「買1送1」。

此外，靠得住抑菌好眠褲L號「單件特價39元」、阿奇儂戀火冰沙巧克力布朗尼「單件48元」，韓國椰果沙瓦「單件39元」。

▼萊爾富限時殺優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●女人節咖啡「買10送10」

萊爾富也同步推出會員限定優惠。3月8日至3月10日「女神節限定會員優惠」期間，Hi-Life VIP APP 整買零取祭出咖啡寄杯優惠，每會員每日限購2組。活動內容包括Hi café大杯美式「買10送10」，平均單杯不到23元；大杯拿鐵「買10送9」，平均單杯不到29元。

此外，大杯特濃美式也推出「買10送10」，平均單杯不到28元；大杯特濃拿鐵則為「買10送9」，平均單杯不到35元。所有優惠皆透過Hi-Life VIP APP整買零取購買，咖啡兌換期限至2026年6月10日。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★美廉社

2026世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日正式開打，美廉社也推出會員優惠活動應援，即日起至3月31日，會員單筆消費即可享「會員點數放大30倍」回饋，讓民眾在補貨、囤零食之餘，也能享有點數回饋。

同步精選多款觀賽必備商品，包括啤酒、飲料、零食與即食小點，方便球迷在家或與朋友聚會時備齊應援零食，活動期間，單筆購買啤酒商品不限金額，還可加價69元購買「Q版招牌燈箱盲袋」1個，數量有限、售完為止。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

ET快訊
今「 驚蟄 」回溫　明東北季風接力變天
WBC官方觀戰手冊介紹台灣球星　王建民傳奇地位、陳傑憲成焦點
台指期夜盤大漲864點！　台積電盤後最高漲到1945元
徐若熙戰袋鼠軍團拚首勝！WBC轉播平台一次看
傳伊朗有意和談！美股四大指數收漲　台積電ADR漲逾1％

