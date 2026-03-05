　
「更年期」症狀恐隨春季加劇　3招居家照護教妳找回好睡眠

▲▼更年期,自律神經失調,換季疲勞,睡眠,春季,養生。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲別把「更年期」當成一般換季疲倦！專家建議練習腹式呼吸並優化睡眠環境，助妳平穩度過春季荷爾蒙波動。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

每逢春暖花開之際，不少女性卻感到身體莫名沉重、容易疲勞，甚至出現失眠、焦慮或偏頭痛等症狀。日本網站《Trill》文章中提到，這究竟是換季壓力、氣溫不穩造成的「季節性失調」，還是更年期的前兆？瑜珈老師Suzu指出，春季是自律神經較易混亂的時節，若正好遇上女性荷爾蒙波動的「黃金轉折期」，種種不適感會更加明顯。透過正確的居家自我照護，如調整睡眠品質與練習深呼吸，能有效緩解這段期間的身心煎熬。

什麼是更年期？從幾歲開始？

雖然氣候逐漸轉向溫暖，但為什麼總覺得身體懶洋洋、心情煩躁，甚至伴隨頭痛？春季因溫差大、氣壓變化及新生活壓力交織，許多人感受到的「微不適」，往往與更年期的初期徵兆重疊。

所謂的更年期，是指停經前後各延伸約10年的期間。台灣女性平均停經年齡約為50歲，因此45至55歲是普遍認知的更年期。然而，實際上從30歲後半到40歲前半，不少女性就開始出現荷爾蒙波動（稱為預備更年期）。女性荷爾蒙（雌激素）影響範圍極廣，包含自律神經、血管、骨骼、皮膚及情緒，當它開始不穩，全身各處都可能出現症狀。

春季容易加劇的症狀特徵

春季容易導致自律神經失調，若再加上更年期的荷爾蒙變化，下列症狀可能更頻繁出現：

* 體力方面：全身無力、容易疲倦、水腫、手腳冰冷。
* 頭部與心血管：頭痛、暈眩、心悸、熱潮紅、盜汗。
* 情緒與睡眠：焦慮不安、心情低落、失眠、半夜易醒。

這些徵兆與「換季疲勞」相似，但若症狀持續超過數週，或伴隨經期紊亂，建議將更年期因素納入考量。

▲▼更年期,自律神經失調,換季疲勞,睡眠,春季,養生。（圖／取自免費圖庫pexels）

居家自我照護提案

1、優化睡眠品質

* 睡前2小時減少使用手機。
* 下午2點後避免攝取咖啡因。
* 使用38至40度的溫水泡澡。
※熱潮紅嚴重者，應調整寢具，保持透氣通風，避免過度悶熱。

▲▼更年期,自律神經失調,換季疲勞,睡眠,春季,養生。（圖／取自免費圖庫pexels）

2、調節自律神經的呼吸法

練習腹式呼吸：吸氣4秒、吐氣6秒，每天持續5分鐘。延長吐氣時間能啟動副交感神經，幫助放鬆。此外，溫和的瑜珈或伸展運動也十分推薦。

▲▼更年期,自律神經失調,換季疲勞,睡眠,春季,養生。（圖／取自免費圖庫pexels）

3、注意保暖，避免著涼

即便入春，仍要注意頸部、手腕及腳踝的保暖，這有助於減輕水腫與關節僵硬。

何時該就醫？警訊辨識

若出現以下情況，請務必盡速就醫：

* 劇烈胸痛。
* 嚴重到快暈倒的頭眩。
* 長時間持續心悸。
* 情緒低落超過2週，且影響日常生活。
* 頭痛突然惡化。

診間常有案例以為是更年期，檢查後才發現是「甲狀腺功能異常」。

「更年期」與「憂鬱症」有什麼不同？

更年期通常是以「生理症狀」先出現為特徵；而憂鬱症則以長期的「情緒低落」為核心。由於兩者界線有時較模糊，建議尋求婦產科或身心科（心理諮商）專業診斷。至於漢方藥或保健食品，雖可能提供幫助，但切勿自行長期服用，務必先諮詢醫師或藥劑師。

婦產科檢查會做什麼？

許多女性對婦產科有心理門檻，其實診斷過程很專業且隱私：

* 確認月經週期狀況。
* 荷爾蒙數值檢驗（抽血）。
* 甲狀腺功能檢查。
* 必要時進行超音波檢查。

面對說不清的身體微恙，只要向醫師描述「最近容易累」、「睡不好」等生活感受即可，不必壓力太大。

春天是充滿變化的季節，愈是努力生活的女性，身體反應往往愈誠實。別只用「老了」來概括一切不適，試著傾聽身體的聲音，這段波動並非軟弱的表現，而是身體正提醒妳，是時候邁向人生的下一個階段了。

相關新聞

台電屏東區處驚蟄宣誓 守護供電安全

台電屏東區處驚蟄宣誓 守護供電安全

陽春三月，萬物復甦，台電屏東區營業處在驚蟄時節裡，啟動線路重點維護工作加強防範鳥獸事故，今(5)日上午，在台電屏東區處仇忠銘處長的引導下，近百名作業人員身穿整齊制服，在區處配電線路班廣場正式展開「春季加強穩定供電作為宣誓儀式」的活動。透過這場宣誓儀式，台電屏東區處展開大規模電網維護，並落實七大關鍵措施，以確保供電穩定，讓屏東的供電品質再升級！

「5個方法」改善腦霧找回清醒感

「5個方法」改善腦霧找回清醒感

不是睡8小時！研究曝理想睡眠長度

不是睡8小時！研究曝理想睡眠長度

林禹宏病逝　生前叮嚀「每天睡足7～9小時」：否則慢性自殺

林禹宏病逝　生前叮嚀「每天睡足7～9小時」：否則慢性自殺

陸企祭超狂福利招募員工 入職後生三胎累積可領839萬育兒津貼

陸企祭超狂福利招募員工 入職後生三胎累積可領839萬育兒津貼

