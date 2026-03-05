　
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影

瘋電影／萌寵列車　為摯友行竊反救列車失控衝城危機

文／賴賴

▲▼ 萌寵列車。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

這部《萌寵列車》最動人的地方，不只是冒險節奏緊湊，而是角色設計背後那份細膩的對比與隱喻。

電影透過流浪動物「獵鷹」與列車內被人類珍視眷養的寵物，做出鮮明對照。獵鷹鋌而走險，不是出於貪婪，而是為了讓同伴能在聖誕夜飽餐一頓。那份近乎莽撞的衝動，其實來自責任感與情義。相較之下，火車上的寵物們物質無虞，卻被安穩的生活框架所包覆，習慣依賴人類，少了面對未知的勇氣。

然而，真正動人的，是每個角色內在天性的逐步甦醒。退休警犬身上仍保有紀律與榮耀，那種沉穩與英姿，並未因退役而消散；看似萌軟可愛的貓，卻是全場最冷靜睿智的策士，鬼靈精怪之中藏著精準判斷。這些設定並非表層反差，而是在說明：每個生命都有被低估的潛能，只是缺乏被激發的情境。

電影核心其實談的是「群體的力量」。這群原本各自被獨立眷養、缺乏交集的寵物，在危機中被迫合作。正因為背景不同、能力差異，反而形成互補。當個體放下自我中心，願意為彼此承擔風險，潛能才真正被引爆。那不只是逃離失控列車的過程，更是一場自我認同的重建。

從敘事結構來看，故事以輕鬆幽默包裹成長主題，但底層訊息並不幼稚。它提醒我們，安逸未必是成長的溫床，挑戰才會逼出真本事。角色弧線清晰，動機合理，情感鋪陳自然，讓觀眾在歡笑之餘，也能感受到價值觀的轉變。

整體而言，《萌寵列車》不只是一部適合闔家觀賞的動畫，更是一則關於責任、榮耀與團隊合作的寓言。角色設計用心，層次分明，既有娛樂性，也有思考深度，是一部值得推薦的作品。

片　　名：萌寵列車   
英文片名：Falcon Express
導　　演：班諾特達菲斯、吉恩克里斯蒂安塔西
類　　型：動畫
片　　長：1 時 26 分
上映日期：2026/02/13
國　　家：法國、美國
語　　言：英語
發行公司：天馬行空

劇情大綱


《萌寵列車》（Pets on a Train）是一部於2026年2月13日在台上映的動畫電影。劇情描述聖誕節前夕，浣熊「獵鷹」為讓車站夥伴享用聖誕大餐，捲入蜜獾漢斯的犯罪陰謀，導致列車被劫，僅剩一群養尊處優的網紅寵物在高速列車上。這群寵物必須在「獵鷹」帶領下自立自強展開逃脫冒險。

▲▼ 萌寵列車。（圖／imdb）

▲原本單純來偷聖誕餐的，沒想到遇上了火車失控，乘客全部都下車，只剩下關在車上的寵物。

▲▼ 萌寵列車。（圖／imdb）

▲只能放出所有的寵物來，能救一個是一個，沒想到這群寵物還滿有用處的。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

