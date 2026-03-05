　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

胜肽保養掀熱潮！網路聲量No.1 OLAY強勢超越專櫃、醫美大牌　「微整級乳霜」人氣爆棚

▲▼OLAY,胜肽,抗老,超紅瓶,保養,專櫃。（圖／資料照）

▲OLAY胜肽超紅瓶(註1)以「精準＋溫和」為前提的胜肽乳霜，更像是現代人追求的平衡解方。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

愛美的女生保養共識真的變了！比起追求「有感但很刺激」的成分，大家現在更在意保養能不能每天擦、會不會讓肌膚鬧情緒。這就是為什麼「胜肽」會成為現在溫和抗老的主角；尤其是很多人在做完醫美後，為了想讓好狀態更持久，也都會選擇用胜肽保養來接力照顧。在忙到沒空敷臉、或是換季肌膚不穩時，靠一瓶乳霜就能守住緊緻感與澎潤感，讓線條更顯俐落，隨時看起來都很有精神。

胜肽保養網路聲量No.1(註3)領導品牌：聲量領先才是真實民意

胜肽好在哪裡？在資訊爆炸的年代，廣告講再多都不如網友的真實口碑，畢竟「誰持續被討論、還能長期留在排行榜上」才是真實力；而根據網路溫度計的調查，《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理網友在PTT、Dcard等各大討論區的「十大胜肽保養品牌」討論度，OLAY在胜肽保養領域的聲量大幅領先許多專櫃和醫美大牌，成為網路聲量 No.1的胜肽保養品牌(註3)，穩拿聲量冠軍寶座！

▲▼OLAY,胜肽,抗老,超紅瓶,保養,專櫃。（圖／資料照）

▲OLAY在胜肽保養領域的聲量大幅領先許多專櫃和醫美大牌，成為網路聲量 No.1的胜肽保養品牌(註3)，穩拿聲量冠軍寶座！（圖／擷取自網路溫度計）

擁有50年胜肽專研經驗的OLAY，更在去年底強勢推出新品「胜肽超紅瓶(註1)」，被網友封為「微整級乳霜」，在各大社群討論區早就有極高評價，隨處可見網友的熱情推薦：「我覺得緊實感有更明顯，覺得下顎線和嘴邊肉比較不會垮垮的」、「用了一陣子發現細紋有變淡，臉有緊實感」、「媽媽真的太需要了」

▲▼OLAY,胜肽,抗老,超紅瓶,保養,專櫃。（圖／資料照）

▲▼OLAY在去年底強勢推出新品「胜肽超紅瓶(註1)」在各大社群討論區早就有極高評價，隨處可見網友的熱情推薦。（圖／品牌提供）

▲▼OLAY,胜肽,抗老,超紅瓶,保養,專櫃。（圖／資料照）

從網友幾乎一面倒地誇讚好用的真實反饋就知道，OLAY早就是超出開架保養品的水準，更是足以超越專櫃、真正讓消費者有感的品質標竿。

50年胜肽專研！只有OLAY，不單押膠原，懂胜肽也懂老化需求

講到抗老保養，許多人第一個想到的是補充「膠原蛋白」，但肌膚老化不是有膠原蛋白就好：支撐力、彈力、表層平滑度、輪廓緊緻感，這背後牽動的是更複雜的結構協作。OLAY的過人之處，是把視角放大，瞄準老化肌常見的多重需求：紋路、乾癟、粗糙、垮臉，打造六重胜肽複配(註2)，這組胜肽組合能針對決定肌膚彈嫩度的「彈性蛋白」、決定充盈度的「膠原蛋白」，以及最關鍵的、決定輪廓支撐感的「基底膜蛋白」產生積極作用，可以把OLAY胜肽超紅瓶想成「不是只補一根鋼筋，而是把整個結構缺乏的地方進行深層養護」。

▲▼OLAY,胜肽,抗老,超紅瓶,保養,專櫃。（圖／資料照）

▲▼OLAY在這次新品所運用的首創塗抹式類肉毒肽(註5)，能有效阻擋皺紋訊號、減少動態紋，更是承接了OLAY長期的胜肽專研背景。

▲▼OLAY,胜肽,抗老,超紅瓶,保養,專櫃。（圖／資料照）

OLAY在這次新品所運用的首創塗抹式類肉毒肽(註5)，能有效阻擋皺紋訊號、減少動態紋，更是承接了OLAY長期的胜肽專研背景：只有OLAY，了解老化肌膚也了解如何運用胜肽，讓配方更像「針對題目寫答案」。如果你曾經遇過「擦了很滋潤但臉看起來更垮」、「用到很猛的成分但臉更敏感」的兩難，那麼OLAY胜肽超紅瓶(註1)以「精準＋溫和」為前提的胜肽乳霜，就更像是現代人追求的平衡解方：不追求短期刺激，而追求長期持續的進步。

微整?沒整! 看得見的「微整級」保養：一罐有感、用一套更升級，2週看見狀態到位(註4)

微整級保養不是一夜之間換臉，而是循序漸進地讓人覺得你的狀態和氣色越變越好。OLAY胜肽超紅瓶(註1)之所以被封為「微整乳霜」，是因為它背後的科技真的很有底氣，能讓對多數人而言最難處理的動態紋，例如笑紋、說話紋、擠眉弄眼後留下的折痕感，都回到更緊實、更平滑的狀態。

▲▼OLAY,胜肽,抗老,超紅瓶,保養,專櫃。（圖／資料照）

▲微整級保養不是一夜之間換臉，而是循序漸進地讓人覺得你的狀態和氣色越變越好。

在日常保養的使用步驟上，OLAY不只推出胜肽超紅瓶(註1)，同系列還有眼霜跟精華，搭配使用讓保養流程更完整、效果更升級！建議洗完臉後先用精華液打底，接著使用超紅瓶搭配簡單按摩，若你是容易乾、紋路明顯的人，可以在紋路處（法令、木偶、抬頭紋）多按壓停留；若你是偏油但在意輪廓線條的人，則把重點放在下顎線、臉頰外側，採「由下往上」的按壓手法，透過每天的微小累積，把輪廓慢慢收回來，最後再針對眼下、眼周細紋使用眼霜保養。

▲▼OLAY,胜肽,抗老,超紅瓶,保養,專櫃。（圖／資料照）

▲OLAY不只推出胜肽超紅瓶(註1)，同系列還有眼霜跟精華，搭配使用讓保養流程更完整、效果更升級！

持續使用2週後(註4)，看得見下顎線更順、更俐落了，連蘋果肌視覺上都變得更澎潤，臉部紋路造成的疲態也隨之淡化。這種不用預約、不用挨針、更不用躲起來度過恢復期的居家日常照顧，真的讓肌膚每天都能維持在最有精神的巔峰狀態。

針對膚質定製：滋潤與輕盈同步到位

很多人擔心乳霜會有過黏、過厚、過悶、過香，或是跟底妝打架起屑的問題；貼心的OLAY考慮到各種膚質的需求，特別設計了雙版本的OLAY胜肽超紅瓶(註1)，讓大家都能找到最適合自己的命定乳霜。

▲▼OLAY,胜肽,抗老,超紅瓶,保養,專櫃。（圖／資料照）

▲雙版本的OLAY胜肽超紅瓶(註1)，讓大家都能找到最適合自己的命定乳霜。

1、OLAY胜肽專研緊緻輕潤乳霜：適合白天使用，也適合混合肌、偏油肌、或在意輕潤但又想抗老的人。它的定位很像「四季都能擦的乳霜」，白天也不容易跟防曬、底妝打架，「想抗老但怕悶」的人選它就對了。

2、OLAY胜肽專研緊緻滋潤乳霜：適合夜間使用，也適合乾肌、混乾、冷氣房上班族、換季容易乾癢緊繃的人。想要那種「擦完臉被好好抱住」的安全感就選它，晚上用了隔天起床的澎潤度更漂亮。

另外兩個PLUS用法千萬別錯過：

•妝前急救：白天薄擦輕潤版，讓底妝更服貼、紋路更不顯。

•厚敷加強：重要日子前一晚，把滋潤版在臉頰與紋路處厚敷10至15分鐘再按摩吸收，隔天的澎潤與緊緻感通常會更討喜。

想看起來「真的有差」，最有效方式是在日常就固定使用好產品，3月momo超級品牌日是入手OLAY胜肽超紅瓶的最佳時機，適合在OLAY優惠檔期多多補貨，把需要的質地一次備齊，晚間滋潤款奢養自己的肌膚、白天用輕潤保持年輕澎彈，讓抗老變成你生活裡最簡單的日常，每一天的你看起來都比昨天更有精神！

胜肽超紅瓶限時優惠買100g送34g：https://pse.is/8rt6gz

▲▼OLAY,胜肽,抗老,超紅瓶,保養,專櫃。（圖／資料照）

▲3月momo超級品牌日是入手OLAY胜肽超紅瓶的最佳時機。

註1:指產品暱稱。
註2: 6重複配指Palmitoyl dipeptide-7，Tripeptide-3，Acetyl tetrapeptide-11，Palmitoyl pentapeptide-4, Acetyl Hexapeptide-8, Carnosine。
註3: 《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理網友在PTT、Dcard等各大討論區的「十大胜肽保養品牌」討論度。
註4: 根據P&G提供，數據來自2024年第三方消費者測試報告，為54名25-40歲中國女性連續使用OLAY胜肽專研緊緻滋潤。面霜2天後及14天後的自我評估和自我同意數據，實際效果因人而異。
註5: 首創指品牌內部；類肉毒肽指乙酰基六肽-8暱稱。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

胜肽保養掀熱潮！網路聲量No.1 OLAY強勢超越專櫃、醫美大牌　「微整級乳霜」人氣爆棚

