漫威英雄4月北流再集結　全面升級「沉浸式劇場」重溫23部電影淚崩瞬間

▲▼ 漫威,無限傳奇,音樂會,台北流行音樂中心,北流,交響樂,復仇者聯盟,鋼鐵人,美國隊長,Disney,MNA,牛耳藝術,沉浸式體驗。（圖／MNA牛耳藝術提供）

▲漫威《無限傳奇》音樂會（Marvel Studios’ Infinity Saga Concert Experience），將於4月25日至26日重返台灣！（圖／MNA牛耳藝術提供，下同）

生活中心／綜合報導

漫威電影宇宙（MCU）橫跨青春的熱血回憶，即將在今年春天於台北流行音樂中心再度掀起高潮！去年在台北國家音樂廳首演便造成轟動、場場爆滿的漫威《無限傳奇》音樂會（Marvel Studios’ Infinity Saga Concert Experience），將於4月25日至26日重返台灣。主辦單位近日也霸氣宣布，規格全面有感升級，要將北流化身為充滿漫威風格的巨型劇場，徹底翻轉傳統交響樂的靜態印象。現場將透過大型交響樂團的磅礡演奏，搭配迪士尼與漫威精心剪輯的23部電影經典畫面，讓影迷一次重溫從《鋼鐵人》到《復仇者聯盟：終局之戰》橫跨11年的史詩旅程！

▲▼ 漫威,無限傳奇,音樂會,台北流行音樂中心,北流,交響樂,復仇者聯盟,鋼鐵人,美國隊長,Disney,MNA,牛耳藝術,沉浸式體驗。（圖／MNA牛耳藝術提供）

▲漫威音樂會4月震撼登陸北流，今年硬體規格全面升級，燈光特效聯手磅礡樂音打造巨型劇場，帶影迷重溫橫跨11年的傳奇旅程，絕對是漫威迷今年必衝的熱血盛會！

▲▼ 漫威,無限傳奇,音樂會,台北流行音樂中心,北流,交響樂,復仇者聯盟,鋼鐵人,美國隊長,Disney,MNA,牛耳藝術,沉浸式體驗。（圖／MNA牛耳藝術提供）

▲漫威音樂會以現場對位影像技術為核心，大型交響樂團與大銀幕畫面精準同步，讓每一聲樂音都完美撞擊經典電影名場面。

橫跨23部經典電影精華　交響樂「現場對位影像」喚醒青春熱血
為了徹底跳脫傳統音樂廳的框架，此次演出特別採用「現場對位影像（live-to-picture）」的專業技術為核心，由編制完整的大型交響樂團在舞台上精準捕捉大銀幕中的電影經典畫面，確保每一聲樂音都能與視覺影像完美同步，在關鍵時刻瞬間引爆強大的感官渲染力。

也因此，此次表演移師到空間更開闊、硬體更現代化的台北流行音樂中心，由海外首演指揮大衛馬奧尼（David Mahoney）領軍、攜手交響樂團，每一次直擊人心的鼓聲與弦樂的交織，都必須精準對齊大銀幕上的感人瞬間。

不少漫威迷一定都還記得2025年巡演時最令人熱血沸騰的小插曲！當時的大衛馬奧尼竟在台上驚喜舉起美國隊長的盾牌，向全場觀眾高喊「復仇者集結」，這份可愛又懂影迷心的舉動，讓現場氣氛瞬間炸裂。2026年的北流舞台將延續這份感動，從2008 年《鋼鐵人》點燃序幕開始，帶領大家穿越時空，回顧東尼史塔克在山洞中打造第一套鋼鐵戰甲的初衷，一路重溫美國隊長與索爾等英雄分別找到自我定位的關鍵時刻，最後停在讓所有漫威迷淚崩不捨的2019 年《復仇者聯盟：終局之戰》告別篇章，完整封存無限傳奇系列的熱血精華！

▲▼ 漫威,無限傳奇,音樂會,台北流行音樂中心,北流,交響樂,復仇者聯盟,鋼鐵人,美國隊長,Disney,MNA,牛耳藝術,沉浸式體驗。（圖／MNA牛耳藝術提供）

▲指揮大衛馬奧尼高舉「美隊盾牌」高喊集結，瞬間點燃漫威迷熱血靈魂！

頂尖燈光大師親自操刀視覺　北流變身「漫威劇場」讓感受身歷其境
主辦單位亦透露，這次最受矚目的亮點之一也在於視覺層面的翻新，特別邀請曾為流行天后Lady Gaga演唱會設計視覺的專業燈光師親自坐鎮，針對每一位超級英雄的經典色彩與戰鬥名場面，量身打造專屬的燈光特效。

當美國隊長的盾牌飛出或是雷神索爾召喚雷電時，現場光影將隨著交響樂的節奏精準連動。「劇場級」的設計，讓觀眾不再只是坐在台下聆聽音樂，更彷彿置身於復仇者聯盟的戰鬥現場，體驗前所未有的視覺震撼。當每位英雄的專屬主題旋律與經典名場面出現，也將瞬間喚醒影迷在電影院曾流下的熱情與眼淚！

▲▼ 漫威,無限傳奇,音樂會,台北流行音樂中心,北流,交響樂,復仇者聯盟,鋼鐵人,美國隊長,Disney,MNA,牛耳藝術,沉浸式體驗。（圖／MNA牛耳藝術提供）

▲▼去年漫威音樂會，現場隨處可見影迷精心裝扮Cosplay，宛如一場大型復仇者盛會！

▲▼ 漫威,無限傳奇,音樂會,台北流行音樂中心,北流,交響樂,復仇者聯盟,鋼鐵人,美國隊長,Disney,MNA,牛耳藝術,沉浸式體驗。（圖／MNA牛耳藝術提供）

復仇者聯盟主題曲震撼全場　驚喜混音帶選曲帶動星際能量
值得一提的是，主辦單位透露，音樂會的鋪陳也充滿層次感。上半場聚焦於英雄的誕生與個人篇章，以音樂、燈光與螢幕影像展現每個角色鮮明的動人形象，下半場則重現《無限之戰》與《終局之戰》中的關鍵對決，當現場交響樂映襯著薩諾斯彈指間的震撼沉靜，令人屏息以待的真實感，唯有身在現場才能體會到配樂如何重擊心靈，喚起那份深刻的靈魂共鳴！

這一場橫跨11年的音樂旅程，除了透過向《復仇者聯盟》、《鋼鐵人》、《黑豹》、《黑寡婦》、《雷神索爾》、《美國隊長》、《驚奇隊長》、《浩克》、《蟻人》等經典作品致敬，並一一串聯漫威宇宙中的重要事件，一向給影迷活潑聒噪印象的《星際異攻隊》同樣不會缺席！表演樂團將在現場演奏相當具有代表性的混音帶選曲，為這場難得的英雄盛會，額外增添歡樂且充滿能量的氛圍，讓不同年齡層的觀眾都能找到共鳴！

不只想為台灣影迷帶來聽覺與視覺的饗宴，漫威《無限傳奇》音樂會同步也想傳遞關於勇氣的精神傳承。漫威英雄的故事從來不只是聚焦於戰鬥，而是即使深陷在成長困境中，也有選擇站起來的勇氣！透過音樂會沉浸式的體驗，主辦單位與表演團隊期待將這份核心力量傳遞給每一位觀眾。

漫威《無限傳奇》音樂會門票目前已於MNA售票網熱賣中，邀請所有曾與英雄一同成長的影迷，再一次於北流集結，共同見證這場史詩級的升級演出。

▲漫威英雄4月重磅回歸！（影／取自YouTube，如有刪除請見諒）

節目資訊
漫威《無限傳奇》音樂會
Marvel Studios’ Infinity Saga Concert Experience
4/25 (六) 19:30 臺北流行音樂中心
4/26 (日) 14:30 臺北流行音樂中心

指揮｜ David Mahoney 大衛．馬奧尼 樂團｜ NTSO 國立臺灣交響樂團
指導｜ Disney Concerts
主要贊助｜中興保全文教基金會

※ 主辦單位保有節目異動權
※ 節目總長含中場休息約為130分鐘

刷 #中信卡、加入LINE好友（https://lin.ee/p36tsIC），指定票區享 #9折優惠

▲▼ 漫威,無限傳奇,音樂會,台北流行音樂中心,北流,交響樂,復仇者聯盟,鋼鐵人,美國隊長,Disney,MNA,牛耳藝術,沉浸式體驗。（圖／MNA牛耳藝術提供）

La glow天鵝頸緻霜科研成分升級 女神高敏敏：配方有感、體驗愉悅

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

美特種部隊出動！聯手厄瓜多展開軍事行動

大車「夾殺」畫面曝！國1路竹段轎車慘成鐵餅　通勤業務員慘死

關鍵字：

漫威無限傳奇音樂會台北流行音樂中心北流交響樂復仇者聯盟鋼鐵人美國隊長DisneyMNA牛耳藝術沉浸式體驗

