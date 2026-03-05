打通城市動線　台中7年補齊道路橋梁建設　回家路更順暢安心

▲台中市7年補齊路網缺口、關鍵橋梁陸續到位，打造更完整、安全、順暢的城市路網。（圖／臺中市政府提供，以下同）

生活中心／綜合報導

提到台中交通，不少市民的共同記憶是塞車、繞路，甚至是明明很近卻走很久，不過隨著多條道路與關鍵橋梁陸續完工，這樣的日常正在改變。台中市政府建設局盤點近7年道路與橋梁建設成果，從市區核心幹道到山海屯重要聯絡路線，透過補齊缺口與串聯動線，多項長年卡關的瓶頸已逐步打通，通勤更直覺且安全順暢，打造更完整的城市路網，每天回家的路走起來更加安心。

自台中市長盧秀燕上任以來，持續將交通建設視為城市發展的基礎工程，並以「補齊路網缺口、改善交通瓶頸、提升通行安全」為核心目標，系統性推動道路與橋梁建設。市府優先聚焦具關鍵節點意義的幹道工程，以整體規劃方式串聯城市南北與區域動線，最有感的改變之一，莫過於台中車站周邊交通，過去前後站動線不通，想去後站總得繞一大圈，但在「大智路打通工程」完工後，不僅解決了長年不通的困局，更讓舊市區的南北骨幹重新銜接，改善了火車站周邊壅塞與迴轉困難的情形，也順勢帶動了當地的商業活水。

▲「大智路打通工程」解決台中車站前後站不通，成功串聯舊市區南北交通。

在市區另一端的「市政路延伸工程」，則是連結七期生活圈與工業區的主要幹道，紓解區域交通，提升整體運輸效率。「建國北路拓寬」與「華南路延伸工程」針對長期路幅不足路段進行改善，增加車道容量與轉向空間，讓原本狹窄壅塞的路段變得更好走，不必塞在車陣中進退兩難，行車安全與通行品質同步提升。

▲市政路-安和路至工業區一路通車，猶如一條黃金大道。

▲南區建國北路拓寬完工通車，守護市民通行安全。

▲華南路延伸工程延續藍色公路，夜間燈光成為民眾拍照打卡新熱點。

中科周邊的交通流量一直居高不下，「中科西南向道路」與「科湳愛琴橋」相繼完工後，不只是視覺上的新地標，更重要的是強化了中科與市區、快速道路間的聯外動線，外溢車流被有效疏導，縮短了通勤時間，讓科技生活的節奏更精準。「太平市民大道」與「甲埔大道」等工程，改善屯區與海線地區主要聯絡道路，透過新闢與拓寬建設，回應地方長期對交通便利性的期待。

▲中科西南向道路完工後，形成更順暢的中科聯外動線，縮短園區與市區的通勤時間。

▲太平市民大道通車後，為地方帶來更便利的交通。

▲甲埔大道即將在今年上半年通車，將為海線地區打造通暢的交通環境。

路網的補齊不只在平面道路，橋梁建設也是關鍵，特別是在強化跨區通行與防汛安全上展現了具體成果。「大肚和美跨橋」提高台中與彰化之間的通勤與物流效率，讓跨城生活圈的往來更加高效；「東勢埤豐橋」改建後，橋體結構更穩固，通洪能力提升，增加山城地區交通韌性；作為山城生命救援線的「東豐快速道路」則是持續推進相關路段，未來將串聯豐原與東勢，成為山城重要快速通道，進一步分擔既有道路壓力。

▲大肚和美跨橋作為台中與彰化的區域聯絡橋樑，強化兩地物流與通勤動線。

▲東勢埤豐橋改建工程以提升通洪能力與結構安全為優先。

▲東豐快速道路未來將成為串聯豐原與東勢的重要快速通道。

建設局強調，道路與橋梁雖屬基礎建設，卻直接關乎市民每日通勤、就學與返家的安全與效率。市府將持續秉持「安全優先、民生為本」原則，穩健推動交通建設，逐步補齊城市路網拼圖，讓台中成為更加宜居、順暢的幸福城市。

