地方 地方焦點

打通城市動線　台中7年補齊道路橋梁建設　回家路更順暢安心

台中交通,大智路,市政路,台中車站,科湳愛琴橋,東豐快,大肚和美跨橋,東勢埤豐橋,太平市民大道（圖／臺中市政府提供）

▲台中市7年補齊路網缺口、關鍵橋梁陸續到位，打造更完整、安全、順暢的城市路網。（圖／臺中市政府提供，以下同）

生活中心／綜合報導

提到台中交通，不少市民的共同記憶是塞車、繞路，甚至是明明很近卻走很久，不過隨著多條道路與關鍵橋梁陸續完工，這樣的日常正在改變。台中市政府建設局盤點近7年道路與橋梁建設成果，從市區核心幹道到山海屯重要聯絡路線，透過補齊缺口與串聯動線，多項長年卡關的瓶頸已逐步打通，通勤更直覺且安全順暢，打造更完整的城市路網，每天回家的路走起來更加安心。

自台中市長盧秀燕上任以來，持續將交通建設視為城市發展的基礎工程，並以「補齊路網缺口、改善交通瓶頸、提升通行安全」為核心目標，系統性推動道路與橋梁建設。市府優先聚焦具關鍵節點意義的幹道工程，以整體規劃方式串聯城市南北與區域動線，最有感的改變之一，莫過於台中車站周邊交通，過去前後站動線不通，想去後站總得繞一大圈，但在「大智路打通工程」完工後，不僅解決了長年不通的困局，更讓舊市區的南北骨幹重新銜接，改善了火車站周邊壅塞與迴轉困難的情形，也順勢帶動了當地的商業活水。

台中交通,大智路,市政路,台中車站,科湳愛琴橋,東豐快,大肚和美跨橋,東勢埤豐橋,太平市民大道（圖／臺中市政府提供）

▲「大智路打通工程」解決台中車站前後站不通，成功串聯舊市區南北交通。

在市區另一端的「市政路延伸工程」，則是連結七期生活圈與工業區的主要幹道，紓解區域交通，提升整體運輸效率。「建國北路拓寬」與「華南路延伸工程」針對長期路幅不足路段進行改善，增加車道容量與轉向空間，讓原本狹窄壅塞的路段變得更好走，不必塞在車陣中進退兩難，行車安全與通行品質同步提升。

台中交通,大智路,市政路,台中車站,科湳愛琴橋,東豐快,大肚和美跨橋,東勢埤豐橋,太平市民大道（圖／臺中市政府提供）

▲市政路-安和路至工業區一路通車，猶如一條黃金大道。

台中交通,大智路,市政路,台中車站,科湳愛琴橋,東豐快,大肚和美跨橋,東勢埤豐橋,太平市民大道（圖／臺中市政府提供）

▲南區建國北路拓寬完工通車，守護市民通行安全。

台中交通,大智路,市政路,台中車站,科湳愛琴橋,東豐快,大肚和美跨橋,東勢埤豐橋,太平市民大道（圖／臺中市政府提供）

▲華南路延伸工程延續藍色公路，夜間燈光成為民眾拍照打卡新熱點。

中科周邊的交通流量一直居高不下，「中科西南向道路」與「科湳愛琴橋」相繼完工後，不只是視覺上的新地標，更重要的是強化了中科與市區、快速道路間的聯外動線，外溢車流被有效疏導，縮短了通勤時間，讓科技生活的節奏更精準。「太平市民大道」與「甲埔大道」等工程，改善屯區與海線地區主要聯絡道路，透過新闢與拓寬建設，回應地方長期對交通便利性的期待。

台中交通,大智路,市政路,台中車站,科湳愛琴橋,東豐快,大肚和美跨橋,東勢埤豐橋,太平市民大道（圖／臺中市政府提供）

▲中科西南向道路完工後，形成更順暢的中科聯外動線，縮短園區與市區的通勤時間。

台中交通,大智路,市政路,台中車站,科湳愛琴橋,東豐快,大肚和美跨橋,東勢埤豐橋,太平市民大道（圖／臺中市政府提供）

▲太平市民大道通車後，為地方帶來更便利的交通。

台中交通,大智路,市政路,台中車站,科湳愛琴橋,東豐快,大肚和美跨橋,東勢埤豐橋,太平市民大道（圖／臺中市政府提供）

▲甲埔大道即將在今年上半年通車，將為海線地區打造通暢的交通環境。

路網的補齊不只在平面道路，橋梁建設也是關鍵，特別是在強化跨區通行與防汛安全上展現了具體成果。「大肚和美跨橋」提高台中與彰化之間的通勤與物流效率，讓跨城生活圈的往來更加高效；「東勢埤豐橋」改建後，橋體結構更穩固，通洪能力提升，增加山城地區交通韌性；作為山城生命救援線的「東豐快速道路」則是持續推進相關路段，未來將串聯豐原與東勢，成為山城重要快速通道，進一步分擔既有道路壓力。

台中交通,大智路,市政路,台中車站,科湳愛琴橋,東豐快,大肚和美跨橋,東勢埤豐橋,太平市民大道（圖／臺中市政府提供）

▲大肚和美跨橋作為台中與彰化的區域聯絡橋樑，強化兩地物流與通勤動線。

台中交通,大智路,市政路,台中車站,科湳愛琴橋,東豐快,大肚和美跨橋,東勢埤豐橋,太平市民大道（圖／臺中市政府提供）

▲東勢埤豐橋改建工程以提升通洪能力與結構安全為優先。

台中交通,大智路,市政路,台中車站,科湳愛琴橋,東豐快,大肚和美跨橋,東勢埤豐橋,太平市民大道（圖／臺中市政府提供）

▲東豐快速道路未來將成為串聯豐原與東勢的重要快速通道。

建設局強調，道路與橋梁雖屬基礎建設，卻直接關乎市民每日通勤、就學與返家的安全與效率。市府將持續秉持「安全優先、民生為本」原則，穩健推動交通建設，逐步補齊城市路網拼圖，讓台中成為更加宜居、順暢的幸福城市。

台中交通大智路市政路台中車站科湳愛琴橋東豐快大肚和美跨橋東勢埤豐橋太平市民大道

