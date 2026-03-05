年後飲控纖喝先贏！統一陽光高纖系列卡位餐前黃金期

▲年後想甩掉沉重負擔？營養師建議掌握「餐前30分鐘」黃金期，先喝一瓶統一陽光高纖豆漿，利用蛋白質和膳食纖維預先墊肚子。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

農曆年過後，看著鏡子裡放縱的自己，總是讓不少上班族與飲控族集體崩潰。近期醫美界瘋傳的黑科技話題超夯，是不少人為了快速恢復狀態身材而嘗試的手段；然而，這類熱潮雖然看似便捷，卻有可能潛藏不適感與傷身的疑慮，且長期依賴也可能導致健康亮紅燈。其實不必羨慕外力輔助，更不用強迫自己陷入「節食又破功」的惡性循環，只要選對食物也能達到理想效果。在2026年的一開始，與其依賴昂貴方案，不如透過聰明的飲食技巧轉守為攻，以最輕鬆、無負擔的方式幫身體「還債」。

對策一：飲控不再餓肚子！掌握「餐前一瓶」建立高纖飽足防護網

營養師趙函穎在IG限動回覆中針對網友在QA問答中哀號「想飲控但真的不想餓肚子」以及「年後調整飲食到底該從哪開始？」親自給出解方：關鍵就在「纖維量」！她強力推薦「統一陽光高纖豆漿」，其內含的高膳食纖維是調節生理機能的強大助力，不僅能帶來飽足感，還能有效促進新陳代謝，讓身體重開機。

▲營養師於社群親自解惑，針對「不想挨餓」、「下午嘴饞」等痛點提供對策，強調飲食才是長期維持好狀態的指標。

營養師趙函穎表示方法超簡單，與其在正餐時苦苦壓抑食慾、導致下一餐暴飲暴食，不如把「餐前一瓶高纖豆漿」當作最簡單的回歸起點。利用植物性纖維預先「墊肚子」，不僅能延緩飢餓感，還能讓後續正餐的進食量自然下降。這套方法對身體而言是最無負擔的守護。

對策二：聚餐應酬也不怕！掌握「纖喝先贏」黃金30分鐘懶人法

面對網友提問「開工聚餐應酬超多，有沒有適合懶人的懶人飲控法？」，營養師笑說，最好的秘訣就是「纖喝先贏，餐前一罐高纖豆漿」。為什麼有效？原因就在於餐前30分鐘先飲用一瓶統一陽光高纖豆漿，這動作就像在體內先蓋好一條高效調節廊道，讓飽足感提早向大腦報到。

▲掌握「纖喝先贏」小技巧，即使面對推不掉的飯局，也能優雅維持平衡，不再擔心失控的胃口。

這套策略簡直就是上班族的救星，畢竟年節大吃大喝、又接著開春應酬，往往是管理狀態的大敵；即使面對推不掉的飯局，只要懂得這個「纖喝先贏」的小技巧，就能在不犧牲社交生活的同時，輕鬆調整過年期間失控的食量。不必刻意挑食或拒絕應酬，也能讓身體找回健康節奏。

對策三：擺脫下午茶與宵夜！優質蛋白質與零膽固醇的戰略地位

開始投入高壓工作之後，每到下午茶時間就忍不住想點手搖、點心，或是下班回家睡前還是想吃宵夜止飢，不少網友在IG私訊問：「這樣是我正餐吃錯了嗎？」關於這個痛點，營養師趙函穎分析這通常是因為正餐缺乏飽足感導致的行為；選擇擁有健康標章的「統一陽光高纖豆漿」就是輕鬆又簡單的完美解法。

▲面對忙碌的開工生活，隨手一瓶統一陽光高纖豆漿，就是上班族最便利的飲控對策。

「統一陽光高纖豆漿」不僅能補足優質蛋白質以維持基礎代謝，其「零膽固醇」的特性更讓運動族與飲控族享受美味時一點也不感到負擔；在解決下午嘴饞危機的同時，也照顧身體的平衡。

想要擺脫年後大餐的負擔，不必靠極端的節食或昂貴的醫美手段，只需要懂得找回「飲食的主導權」。透過營養師推薦的簡單法則，讓膳食纖維與優質蛋白質成為你最強的應援戰友。又嘴饞了嗎？現在就到鄰近通路，讓統一陽光高纖系列陪伴你，在享受美食的同時，也能優雅找回自信，為2026年預約一整年的健康氣象。