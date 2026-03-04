紐時爆：伊朗曾「祕密傳話」CIA求談判！以軍預告再轟2週

▲伊朗德黑蘭一處警察局在遭到美國與以色列空襲。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

根據《紐約時報》（New York Times）報導，在美國與以色列聯手對伊朗展開大規模空襲後，伊朗情報部門人員曾透過第三國情報機構，間接向美國中央情報局（Central Intelligence Agency，CIA）傳話，表示願意討論結束衝突的條件。

報導引述多名中東與西方國家官員指出，這項接觸是在戰事爆發後不久進行，但過程低調且並未公開。白宮與伊朗官方未對此置評，CIA也拒絕評論。

不過，華府官員私下透露，短期內並不認為德黑蘭或川普政府真的準備好尋求「退場機制」，對這項提議持審慎態度。

▲美國總統川普。（圖／路透）

公開強硬、私下試水溫？川普回應「太遲了」

伊朗現存領導層在公開場合持續展現強硬立場。伊朗駐聯合國日內瓦大使巴赫雷尼（Ali Bahreini）日前表示，目前不會與美方談判。

美國總統川普則在社群平台發文指出，德黑蘭「確實想談」，但現在已經「太遲了」。他隨後對媒體表示，隨著以色列持續空襲，原本可能作為談判窗口的伊朗官員「多數已經身亡」，甚至坦言「很快我們將不知道還能跟誰談」。

分析指出，伊朗權力結構在連番空襲下出現混亂與斷層，讓外界質疑即使安全體系有意停火，是否有人具備足夠權力簽署並執行協議。

▲以色列空軍F-35戰機。（圖／達志影像／美聯社）

以色列盼持續打擊 內部預期再轟1至2週

另一方面，《以色列時報》（The Times of Israel）與以色列媒體報導，以軍規劃在伊朗境內的軍事行動至少再持續1至2週，目標是打擊數以千計與伊朗政權相關的軍事設施與戰略目標。

以方官員更私下敦促華府，不應理會伊朗的「試探性接觸」，強調現階段應持續對伊朗軍事能力造成最大程度破壞，甚至不排除促成政權更迭。

美方可能條件曝光 飛彈、核計畫成關鍵

報導指出，若華府重啟對話，預料將要求伊朗大幅讓步，包括「放棄或大幅限縮彈道飛彈與核計畫」，以及「終止或大幅減少對區域代理武裝勢力（如真主黨）的支持」。作為交換，美方可能允許現存政權在經濟與部分政治權力上得以延續，優先確保戰略項目的讓步，而非全面政治改革。

川普曾以委內瑞拉作為「理想模式」，強調透過壓力與精準行動，創造可控的政治結果，而非長期動盪。不過批評者指出，伊朗權力結構複雜，革命衛隊等機構具備高度自主性，即便領導層遭重創，體制仍可能重組存續。