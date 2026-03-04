　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

紐時爆：伊朗曾「祕密傳話」CIA求談判！以軍預告再轟2週

▲▼伊朗德黑蘭一處警察局在遭到美國與以色列空襲。（圖／路透）

▲伊朗德黑蘭一處警察局在遭到美國與以色列空襲。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

根據《紐約時報》（New York Times）報導，在美國與以色列聯手對伊朗展開大規模空襲後，伊朗情報部門人員曾透過第三國情報機構，間接向美國中央情報局（Central Intelligence Agency，CIA）傳話，表示願意討論結束衝突的條件。

報導引述多名中東與西方國家官員指出，這項接觸是在戰事爆發後不久進行，但過程低調且並未公開。白宮與伊朗官方未對此置評，CIA也拒絕評論。

不過，華府官員私下透露，短期內並不認為德黑蘭或川普政府真的準備好尋求「退場機制」，對這項提議持審慎態度。

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

公開強硬、私下試水溫？川普回應「太遲了」

伊朗現存領導層在公開場合持續展現強硬立場。伊朗駐聯合國日內瓦大使巴赫雷尼（Ali Bahreini）日前表示，目前不會與美方談判。

美國總統川普則在社群平台發文指出，德黑蘭「確實想談」，但現在已經「太遲了」。他隨後對媒體表示，隨著以色列持續空襲，原本可能作為談判窗口的伊朗官員「多數已經身亡」，甚至坦言「很快我們將不知道還能跟誰談」。

分析指出，伊朗權力結構在連番空襲下出現混亂與斷層，讓外界質疑即使安全體系有意停火，是否有人具備足夠權力簽署並執行協議。

▲▼ 以色列空軍F-35戰機。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列空軍F-35戰機。（圖／達志影像／美聯社）

以色列盼持續打擊　內部預期再轟1至2週

另一方面，《以色列時報》（The Times of Israel）與以色列媒體報導，以軍規劃在伊朗境內的軍事行動至少再持續1至2週，目標是打擊數以千計與伊朗政權相關的軍事設施與戰略目標。

以方官員更私下敦促華府，不應理會伊朗的「試探性接觸」，強調現階段應持續對伊朗軍事能力造成最大程度破壞，甚至不排除促成政權更迭。

美方可能條件曝光　飛彈、核計畫成關鍵

報導指出，若華府重啟對話，預料將要求伊朗大幅讓步，包括「放棄或大幅限縮彈道飛彈與核計畫」，以及「終止或大幅減少對區域代理武裝勢力（如真主黨）的支持」。作為交換，美方可能允許現存政權在經濟與部分政治權力上得以延續，優先確保戰略項目的讓步，而非全面政治改革。

川普曾以委內瑞拉作為「理想模式」，強調透過壓力與精準行動，創造可控的政治結果，而非長期動盪。不過批評者指出，伊朗權力結構複雜，革命衛隊等機構具備高度自主性，即便領導層遭重創，體制仍可能重組存續。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
紐時爆：伊朗曾「祕密傳話」給美國中央情報局
蘋果新品Macbook Neo壓軸亮相！4色可選、售價不到2
張政禹到日本了！　接通知嚇一跳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

紐時爆：伊朗曾「祕密傳話」CIA求談判！以軍預告再轟2週

快訊／美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！防長嗆：二戰後首度對敵下手

快訊／被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

杜拜飛彈3死！萬名網紅「複製貼上」讚安全　英媒：說錯話恐遣返

川普「不敢動手」斬首金正恩　現實原因曝！專家殘酷揭美國考量

以色列F-35I戰機擊落伊朗戰機　鎖定德黑蘭發動大規模攻擊

2好友愛上同一人！女子「一次嫁2夫」　罕見三人婚禮曝光

看上中東逃命潮！韓掮客喊價「包機每人70萬元」　保證飛抵土耳其

不甩川普！伊朗稱全面控制荷莫茲海峽　警告船隻通過恐遇襲

盧比歐獲金色「中正劍」！放話「讓蔣介石出場」　外媒曝危險象徵

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

所長霸凌

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

紐時爆：伊朗曾「祕密傳話」CIA求談判！以軍預告再轟2週

快訊／美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！防長嗆：二戰後首度對敵下手

快訊／被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

杜拜飛彈3死！萬名網紅「複製貼上」讚安全　英媒：說錯話恐遣返

川普「不敢動手」斬首金正恩　現實原因曝！專家殘酷揭美國考量

以色列F-35I戰機擊落伊朗戰機　鎖定德黑蘭發動大規模攻擊

2好友愛上同一人！女子「一次嫁2夫」　罕見三人婚禮曝光

看上中東逃命潮！韓掮客喊價「包機每人70萬元」　保證飛抵土耳其

不甩川普！伊朗稱全面控制荷莫茲海峽　警告船隻通過恐遇襲

盧比歐獲金色「中正劍」！放話「讓蔣介石出場」　外媒曝危險象徵

Volvo啟動「史上最大規模OTA線上更新」！全球250萬車主免費升級

楊謹華任電波大使談「減法哲學」　喊話女生：醫美別做滿！

打造春日美學盛會 　暨大櫻花季強打熱帶雨林植物展

百位職人跨界的結晶　台灣燈會「藍腹鷴故事劇場」超吸睛

紐時爆：伊朗曾「祕密傳話」CIA求談判！以軍預告再轟2週

比加油還快！比亞迪「最新電動車閃充站」曝光　充5分鐘能跑400KM

改編「死亡一條街」真實命案！　《死亡賭局》春風、黃奇斌捲入上億殺機

青農崛起！　番路農會農民節表揚24位傑出新星

南投全縣16處量測站+五合一設備+LINE服務　助健康即時掌握不漏接

植樹月到！林保署南投分署備9000株樹苗憑發票換取

【救護車來了還不動】原PO狂喊「往前！」前車照樣慢慢嚕QQ

國際熱門新聞

比以色列慘　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了

土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

伊朗新任最高領袖出爐！　哈米尼之子繼續挑戰美國

友軍誤射！美3架F15墜毀　飛行員獲救畫面曝

伊朗17船艦沉沒　最新戰況曝

川普「不敢動手」斬首金正恩　現實原因曝

空襲伊朗理由變了　盧比歐、川普紛改口

盧比歐曾獲金色「中正劍」　放話：讓蔣出場

巧合？龍婆預言「2026春季東方點火」爆三戰

即／中東戰火升級！美潛艦首度實戰擊沉敵艦

冷戰術語解凍　盧比歐突喊「讓蔣介石出場」

伊朗想談判？川普嗆：太遲了

以軍F-35I戰機擊落伊朗戰機！

戰火燒全球　黃金竟被拋售跌4％

更多熱門

相關新聞

即／中東戰火升級！美潛艦首度實戰擊沉敵艦

即／中東戰火升級！美潛艦首度實戰擊沉敵艦

美伊戰事持續升溫，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）最新宣布，一艘美軍潛艦在國際水域以魚雷擊沉一艘伊朗軍艦，並強調這是「自二戰以來，美軍首度擊沉敵方軍艦」。他直言，「伊朗海軍如今已躺在波斯灣海底。」

土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

外交部設立「因應中東情勢服務專區」　林佳龍：全力協助海外國人安全

外交部設立「因應中東情勢服務專區」　林佳龍：全力協助海外國人安全

滯留阿聯國人注意！杜拜駐處安排專車赴阿曼首都　登記截止時間曝

滯留阿聯國人注意！杜拜駐處安排專車赴阿曼首都　登記截止時間曝

滯留杜拜275國人平安抵台　卓榮泰、林佳龍高度關切

滯留杜拜275國人平安抵台　卓榮泰、林佳龍高度關切

關鍵字：

伊朗空襲談判川普以色列

讀者迴響

熱門新聞

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

李灝宇可能退賽？張政禹火速趕來東京

宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳「全家蒸發」　曠職多日突遞辭呈

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

沈玉琳走過鬼門關！認曾「面對死亡」交代遺產　驚人醫藥費曝光

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

比以色列慘　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面